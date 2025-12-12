Familiares de víctimas de fentanilo contaminado convocan a dos movilizaciones simultáneas: “Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”

Aglaplata

Las familias de las víctimas del fentanilo adulterado organizarán dos movilizaciones simultáneas para reclamar respuestas políticas urgentes frente a lo que definen como la mayor tragedia farmacológica de la historia argentina. Las concentraciones se realizarán en espejo, una en La Plata y otra en Rosario, bajo la consigna: “Verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”.

“Las 124 muertes no pueden quedar relegadas a recomendaciones legislativas que con suerte se sortearán el próximo año. La ausencia de las autoridades sanitarias en las citaciones y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico que las familias no podemos aceptar”, se lee en el comunicado de los dolientes.

La convocatiria de las víctimas del fentanilo mortal

En uno de los párrafos más salientes de la convocatoria, los familiares de las víctimas fatales del medicamento de HLB Pharma adulterado expresaron que: “En un contexto de renovación legislativa, con una Comisión Investigadora que no logró avances significativos en cuanto definir responsabilidades políticas, hoy exigimos respuestas inmediatas de las autoridades sanitarias. La ausencia de las autoridades sanitarias y la falta de compromiso institucional evidencian un abandono sistémico. Con una investigación judicial abierta que analiza las responsabilidades políticas y que incluso continuó su labor durante la feria judicial, reivindicamos el rol de la Justicia, único ámbito donde las familias nos encontramos representadas por sus avances concretos".

La investigación judicial expone fallas estructurales

El juez federal Ernesto Kreplak amplió en los últimos días el perímetro de su investigación y envió una nueva tanda de historias clínicas correspondientes a pacientes que murieron luego de haber sido tratados con fentanilo.

un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense presentado al juez federal de La Plata, confirmó que38 de las 40 historias clínicas de pacientes fallecidos analizadas—sobre un total de 173—corresponden a muertes por infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico adulterado.

Ese material ya permite determinar con mayor precisión las responsabilidades médicas, sanitarias y regulatorias.

En paralelo, declararon ante Kreplak varios ex trabajadores del Laboratorio Ramallo, la planta en la que se elabororaron las partidas contaminadas de fentanilo HLB Pharma. Sus testimonios describieron graves fallas en el proceso de elaboración, deficiencias en la esterilización, controles internos relajados y condiciones de trabajo que, según relataron, eran incompatibles con la manipulación de sustancias críticas como el fentanilo.

La causa ya tiene 14 imputados procesados, entre ellos directivos, responsables técnicos y figuras vinculadas a la cadena de producción y control del medicamento.

Tres de los procesados y detenidos en la cauda judicial, entre ellos Ariel y Diego García

“Queremos respuestas inmediatas”

Las familias señalan que, mientras la Justicia avanza, el Poder Ejecutivo permanece inmóvil. Por eso, uno de los objetivos centrales de la movilización es exigir una reunión urgente con el ministro de Salud, Mario Lugones, y con la titular de la ANMAT, Agustina Bisio. Buscan saber qué medidas tomaron, qué falló en los sistemas de trazabilidad y por qué el Estado no detectó a tiempo el desastre sanitario. “Queremos construir conciencia y memoria social, romper el silencio, evitar el encubrimiento y garantizar que una tragedia así no vuelva a repetirse”, explican los organizadores.

Hasta el momento, el escándalo se cobró el cargo de una funcionario, la titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Carmen Mantecón Fumadó después que este medio revelara las demoras del INAME, organismo que depende de la ANMAT para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.

La ANMAT, a través del INAME esta a cargo del control de la calidad de los medicamentos que salen a la venta (Gustavo Gavotti)

La documentación oficial llevaría a concluir que si la autoridad regulatoria hubiese actuado de forma más efectiva y menos displicente ante las “irregularidades críticas” detectadas en los laboratorios de Ariel García Furfaro, se podría haber evitado que el 18 de diciembre de 2024 Laboratorios Ramallo, elaborador exclusico de HLB Pharma, fabricara el Lote 31202 del fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias y asociado a la muerte de más de casi.

Los familiares motor del reclamo

Sin organizaciones políticas detrás y sin un aparato de contención estatal, los familiares quedaron al frente del reclamo público.

Muchos de ellos llevan meses recorriendo despachos oficiales, acompañando las presentaciones judiciales y reuniéndose con especialistas para comprender la magnitud del esquema que permitió que dos partidas contaminadas con bacterias peligrosas circularan por hospitales públicos y privados.

En su convocatoria, agradecen expresamente el rol de los medios de comunicación, a los que consideran fundamentales para que la tragedia no quede sepultada en el silencio burocrático. “Los medios son un actor indispensable en esta lucha colectiva por la verdad y la justicia”, señalan.

El juez Ernesto Kreplak ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó las responsabilidades por la mayor tragedia sanitaria del país

Una causa abierta que interroga al Estado

El expediente del fentanilo adulterado ya no sólo investiga un error técnico o un proceso farmacéutico defectuoso: apunta también a un sistema de control sanitario debilitado, un circuito de habilitaciones que funciona de manera deficitaria y un Estado que —según entienden las familias— no actuó ni antes, ni durante, ni después de la tragedia. “Las 173 muertes no pueden encerrarse en un expediente. Necesitamos respuestas políticas, decisiones concretas y responsables que den la cara”, sostienen en la convocatoria para el 16 de diciembre.

Los objetivos principales de la movilización son:

- Exigir respuestas inmediatas de las autoridades políticas solicitando una reunión con el Ministro de Salud Mario Lugones y la titular de la ANMAT Agustina Bisio

- Revindicar el avance judicial y la decisión de incluso trabajar en feria judicial.

- Seguir dando visibilidad la tragedia sanitaria, recordar a cada víctima y denunciar la cadena de negligencias que permitió el envenenamiento masivo.

Las movilizaciones buscarán precisamente eso: romper el silencio oficial, mantener viva la memoria de cada víctima y reclamar que el Estado, por una vez, esté a la altura de la tragedia que se investiga.