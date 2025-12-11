El Gobierno porteño firmó un memorándum con Qatar para impulsar el desarrollo y el uso de la IA

El ministro de Desarrollo Económico, Hernan Lombardi, junto al CEO de Qatar Financial Center, Yousuf Mohamed Al-Jada

(Desde Doha) Luego de un año signado por el intercambio cultural promovido por el programa Years of Culture Qatar-Argentina 2025, el broche de oro fue la firma de un memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Qatar Financial Center (QFC). “Es una plataforma para el futuro”, destacó el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernan Lombardi, sobre la alianza constituida con la entidad financiera qatarí, que es reconocida mundialmente por ser un centro de negocios e inversiones on shore.

“Esto apenas es el comienzo”, enfatizó Lombardi en su discurso previo a firmar el documento oficial. Sentado junto al CEO del QFC, Yousuf Mohamed Al-Jada, y rodeado de los imponentes rascacielos que caracterizan a la capital qatarí, Doha, el representante porteño aseguró que el acuerdo sería un elemento extra para fortalecer los lazos institucionales. “Así, desbloqueamos oportunidades para ambos países”, concordó el ejecutivo árabe.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la base del acuerdo surgió a partir del interés mutuo por impulsar a las start ups dedicadas, principalmente, al desarrollo de la inteligencia artificial. No obstante, el objetivo central será aplicar estas herramientas en la industria de la alimentación, la salud y el agro. También el gaming se sumó a las prioridades del gobierno porteño, producto del exponencial crecimiento que tuvo en los últimos años.

“El futuro depende de las compañías y de cuanto las impulsamos”, remarcó el ministro de Desarrollo Económico, tras hacer un balance de los frutos que la alianza con el centro financiero qatarí. Solo este año se logró que cinco empresas extranjeras se instalaran en la ciudad y se estipula que, para enero de 2026, otras tres abrirán sus sedes. Por esto, considero que Buenos Aires es “una ciudad de innovación que se abre al mundo”.

El acuerdo entre el gobierno y la entidad financiera promete abrir nuevos horizontes para las empresas nacionales

Otra de las novedades que trae consigo este tratado será la apertura de una oficina de inversiones de la Ciudad de Buenos Aires en Qatar. Esta funcionará como “la puerta para invertir y para que las compañías porteñas se asienten en Doha”, explicó el titular de Desarrollo Económico, luego de afirmar que el gobierno qatarí replicará la medida en el distrito porteño.

“Va a permitir a las empresas porteñas acceder a condiciones en Qatar que de otra forma no tendrían”, sostuvo Lombardi, tras deslizar que habría varias empresas de high tech nacionales que estarían interesadas en desembarcar en la región de Asia occidental. “Funcionaria como un facilitador y no tiene costo para los porteños”, aclaró.

Para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los puntos primordiales será la búsqueda para desarrollar y aplicar la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los habitantes. “O la utilizamos a favor de la gente o ignoramos que existe. Bueno, desde el Gobierno de la Ciudad queremos utilizarlas a favor de la gente”, remarcó el ministro, a modo de hacer un guiño al proyecto de construir un Distrito IA en la zona de Microcentro.

Aunque la iniciativa se formó por fuera del acuerdo con Qatar Financial Center, ambas medidas terminan por entrelazarse. Pues la creación de un polo de inteligencia artificial no solo buscaría impulsar el desarrollo de start ups, sino que generaría una suerte de revitalización del área. Además, se estipula que la llegada de estas compañías se traduciría en una mayor oferta laboral.

El CEO de Qatar Financial Center junto a la comitiva porteña

“Uno tiene que saber que todo el mundo tecnológico, y en particular estas nuevas tecnologías, son una gran oportunidad”, evaluó Lombardi. De la misma manera, indicó que el lazo con Qatar también estaría en proceso de expansión a nivel cultural. Desde las funciones que la Orquesta Filarmónica qatarí brindó en el Teatro Colón, hasta la muestra de arte contemporáneo, que viajó desde el Malba hacia el Museo Nacional de Qatar, aún estaría en tratativas una posible inversión en el área audiovisual.

En este sentido, el ministro porteño apuntó: “Nos estamos abriendo al mundo. Estamos buscando auténticamente una industria cultural que permita generar trabajo para los argentinos y a su vez que fortalezca nuestra identidad”. A su vez, sería una tarea que llevaría codo a codo con la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, quien recientemente anunció un programa destinado a posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como el mayor productor audiovisual de la región.

Después de remarcar la importancia de tender puentes para crear coproducción con otros países, el titular de la cartera de Desarrollo Económico aseveró que la inversión en la creación multimedial sería vital para el distrito. Incluso, no cerró las puertas a un futuro acercamiento en materia deportiva con Qatar. Sobre todo, tras el anuncio de la inauguración de Polo Al Marsa, el primer predio frente al mar, donde el país árabe buscará sembrar las raíces de una práctica tradicional en Argentina.