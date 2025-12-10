Política

El Gobierno designó al nuevo subsecretario de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia

Se trata de Joaquín Mogaburu que remplazará a Alberto Baños, quien renunció al cargo. “Bajo esta nueva conducción, se profundizará aún más el proceso de ordenamiento del área”, señaló Sebastián Amerio

El Ministerio de Justicia designó
El Ministerio de Justicia designó al nuevo subsecretario de Derechos Humanos

El Gobierno definió en las últimas horas el remplazo de Alberto Baños, quien renunció a su cargo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y será remplazado por Joaquín Ignacio Mogaburu. La designación fue confirmada por el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio.

“En esta segunda etapa, que inicia hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el área será liderada por el Dr. Joaquín Ignacio Mogaburu”, señaló Amerio, en concordancia con el relanzamiento de la gestión que anunció el presidente Javier Milei tras el año electoral y en la búsqueda de aprobar reformas estructurales clave.

En ese sentido, el segundo en la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, aseguró que la llegada de Mogaburu se da porque “tiene la claridad y la convicción necesarias para llevar adelante los lineamientos que el presidente Javier Milei definió para esta segunda etapa del gobierno”.

“Durante estos dos años de gobierno del presidente Javier Milei se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos”, detalló.

Alberto Baños renunció a su
Alberto Baños renunció a su cargo en la Subsecretaría de Derechos Humanos

Asimismo, aseguró que “bajo esta nueva conducción, la Subsecretaría profundizará aún más el proceso de ordenamiento del área”. Y completó: “Estas medidas contribuyen a desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023”.

Mogaburu es un abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. Posee una trayectoria académica sobresaliente en derecho, historia y derechos humanos, complementada por un extenso recorrido en el Poder Judicial, la docencia universitaria y la investigación jurídica.

Su carrera incluye cargos de responsabilidad en tribunales federales, participación en organismos internacionales y una producción relevante de publicaciones y ponencias en temas de derecho penal, derechos humanos y constitucionalismo.

Tiene formación universitaria y de posgrado en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Universidad de Navarra y Washington College of Law, con promedios destacados y especialización en derechos humanos y derecho penal.

Joaquín Ignacio Mogaburu
Joaquín Ignacio Mogaburu

En tanto, su experiencia profesional se extiende en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio de Defensa, donde ocupó cargos de secretario, prosecretario y director, así como visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, es docente en colegios y universidades, incluyendo la Universidad Católica Argentina y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en materias de historia, derecho y derechos humanos.

Mientras que tiene una participación activa en concursos y oposiciones para cargos judiciales y en programas de formación para la magistratura, con reconocimientos y ternas en procesos de selección. Por otra parte, cuenta con producción académica con publicaciones en revistas especializadas, libros colectivos y ponencias en congresos nacionales e internacionales, abordando temas como debido proceso, censura previa, derecho a la alimentación y corrupción desde una perspectiva de derechos humanos.

La designación de Mogaburu coincide con el relanzamiento de la gestión de Javier Milei y con el inicio del nuevo periodo de sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno para tratar las reformas estructurales. En ese sentido, hasta el 30 de diciembre se intentará debatir en el Congreso de la Nación proyectos clave como el Presupuesto 2026 hasta reformas laborales, tributarias y ambientales.

Cuáles son las iniciativas que se impulsarán

  • Sin dudas, la más relevante será el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que establece los recursos y gastos del Estado para el año siguiente, siendo un punto determinante para la planificación financiera y de políticas públicas.
  • El Congreso también deberá abocarse a la discusión de la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto orientado a modificar el régimen impositivo vigente, así como la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, impulsada como parte de los grandes lineamientos económicos trazados por la gestión de Milei.
  • Otro de los puntos centrales es el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, cuyo texto será enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para su consideración. La reforma busca actualizar el marco regulatorio del empleo, generando debates sobre flexibilización y derechos laborales.
  • En materia judicial, el temario extraordinario incorpora la propuesta de Reforma del Código Penal, que prevé ajustar definiciones y penas para diversos delitos conforme a los estándares contemporáneos reclamados por el Poder Ejecutivo.
  • El paquete de temas incluye además el Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisa la Ley 26.639 vigente. Las autoridades ambientales advirtieron sobre el impacto potencial de estas modificaciones en la protección de los ecosistemas de alta montaña.

