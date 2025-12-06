Política

El nuevo ministro de Defensa se anotó un triunfo y planea una auditoría sobre la obra social de los militares

Carlos Presti logró imponer a sus candidatos en la cúpula de las Fuerzas Armadas y se prepara para tomar medidas con IOSFA. Los últimos actos de Luis Petri antes de dejar el cargo

Si bien todavía no asumió formalmente en el cargo, el designado ministro de Defensa, Carlos Presti, logró su primer triunfo de gestión al imponer a sus candidatos para la cúpula de las Fuerzas Armadas y se prepara para los desafíos que va a enfrentar en la gestión, entre los cuales está resolver los conflictos en IOSFA, la obra social de los militares y la tercera más grande del Estado.

El teniente general ya tiene decidido solicitar su pase a disponibilidad en los próximos días para continuar teniendo el rango a pesar de asumir en el Gabinete, al menos durante seis meses, que es el plazo máximo que permite la ley para que un uniformado permanezca en esa condición.

De esta manera, mantendrá su jerarquía cuando tome el control, el próximo 10 de diciembre, de la cartera que dejará en sus manos Luis Petri, quien pasará a ocupar una banca en la Cámara de Diputados y ya tiene lista sus últimas actividades antes de salir del Gabinete.

También conservará su grado cuando tenga que nombrar formalmente a su sucesor, el general de división Oscar Zarich, que será finalmente quien ocupará su lugar como jefe del Ejército.

Su reemplazo, actual comandante de Adiestramiento y Alistamiento, no solo es uno de sus compañeros de la promoción 118, que se graduó en 1987, sino que además es alguien muy cercano, con el que compartió varias misiones en diferentes destinos.

Entre las tareas que desempeñó a lo largo de su carrera, Zarich integró el primer batallón argentino de Naciones Unidas en Croacia en 1992; fue jefe de la Base Antártica “San Martín”; estuvo en el Regimiento de Infantería Mecanizado 25 y en la Brigada Mecanizada IX, ambas en Chubut, y en la extinta Compañía de Cazadores de Monte 19, que se ubicaba en Formosa.

Quienes lo conocen, escucharon al general de división celebrar su ascenso destacando que Presti es “un amigo personal”: “Lo tomo como un desafío mayor, porque no puedo defraudarlo al tratarse de él”, le confesó a uno de sus colegas.

Por otra parte, el futuro ministro también evitó un eventual conflicto al elegir para liderar el Estado Mayor Conjunto al vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, un hombre de la Armada, institución que desde hacía tiempo reclamaba este lugar.

“Es algo más que merecido, además me parece sano que haya una rotación real en ese lugar para que todos tengan su momento y así prevenir que haya roces. La cúpula que quedó son todas personas que se conocen entre sí y entre los que hay camaradería”, remarcó una alta fuente militar.

Por otra parte, según pudo saber Infobae, dos de las primeras medidas que tomará Presti cuando asuma su próximo rol estarán vinculadas con el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que desde hace tiempo viene teniendo problemas para cubrir los servicios médicos de sus afiliados.

Por un lado, la intención es dividir a ese organismo en dos para que una entidad se ocupe de atender solamente a los efectivos de seguridad -dejando su funcionamiento en la órbita del Ministerio homónimo-, y otro de los de defensa.

Asimismo, junto a Alejandra Monteoliva, que reemplazará a Patricia Bullrich, también ordenarán que se haga “una exhaustiva auditoría” sobre el instituto para detectar posibles irregularidades cometidas en el pasado.

La obra social, que tiene más de 600.000 afiliados entre personal activo y pasivo, viene siendo el centro de las críticas en el sector por la falta de recursos para afrontar los tratamientos más caros, y las autoridades nacionales creen que esto ocurre por un mal manejo de sus fondos.

Además, el teniente general llegará en un momento en el que las Fuerzas Armadas recibirán varios equipamientos, pero también en medio de negociaciones para otras adquisiciones, como submarinos a Francia y fusiles a Israel.

El uniformado devenido en funcionario tendrá que discutir con el Palacio de Hacienda el dinero para poder hacer realidad esas compras, que representan erogaciones millonarias para un Estado que se encuentra bajo ajuste.

Por su parte, Petri ya tiene organizadas las actividades finales como ministro: tras la llegada este viernes los aviones caza F-16 en el Área Material de Río Cuarto, tiene previsto participar de un acto en esa misma ciudad cordobesa este sábado, junto al presidente Milei.

Si bien la presentación oficial de las aeronaves iba a ser el domingo, todo se adelantó un día por cuestiones meteorológicas.

Su última medida será un viaje a la Antártida, donde visitará las instalaciones militares que la Argentina tiene en ese continente, para terminar de esta manera su gestión de la misma manera que como la inició.

Es que, el 6 de enero del 2024, a pocas semanas de comenzado el gobierno libertario, el mendocino acompañó al Presidente a la Base Marambio para poner en marcha un programa para la implementación de tecnología nuclear en el control de la contaminación por plásticos.

En aquella oportunidad, también fueron los entonces canciller, Diana Mondino; ministro de Interior, Guillermo Francos, y director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Esta vez, Petri iría solo.

