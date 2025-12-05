Política

Tras la designación del nuevo jefe de la SIDE, el Gobierno renovó la política de Inteligencia Nacional

Con estos lineamientos, buscarán fortalecer la seguridad nacional, proteger recursos clave y enfrentar amenazas globales, incluyendo ciberataques y crimen organizado

Guardar
Esta semana se concluyó la
Esta semana se concluyó la primera fase de la reestructuración del organismo

Después de que el Gobierno modificara la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), este viernes se aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional. Según explicaron las autoridades, los lineamientos fueron pensados para posicionar al país en el plano internacional, proteger a la soberanía y los recursos estratégicos.

Por medio de la publicación del Decreto 864/2025 en el Boletín Oficial, quedó plasmada otra de las medidas impulsadas para reestructurar al organismo de inteligencia. “Apruébase la ‘Política de Inteligencia Nacional’ que como ANEXO I (IF-2025-134204819-APN-SIDE) forma parte integrante del presente decreto”, indicaron.

En línea con esto, las autoridades remarcaron que, a partir de ahora, la SIDE está habilitada a dictar una “Estrategia de Inteligencia Nacional”. Esta deberá enmarcarse dentro de las bases sentadas por la nueva Política de Inteligencia Nacional.

La oficialización del lineamiento había sido anticipada por el organismo de inteligencia que, por medio de un comunicado publicado en redes sociales, destacó que “por primera vez en dos décadas” se realizaba una actualización en esa materia.

El año pasado, el Gobierno
El año pasado, el Gobierno había modificado la organización de la agencia de inteligencia

“Estas disposiciones orientarán los esfuerzos del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo la dirección de la SIDE, con el propósito de consolidar un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad”, destacaron desde la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Entre los objetivos estratégicos que guiarán al Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) subrayaron que la intención será posicionar a la Argentina en el plano internacional y preservar tanto la soberanía como la autonomía estratégica del país.

En la normativa, enfatizaron que se buscará identificar a los actores e intereses que sean afines que contribuyan a la expansión del país internacionalmente, a la vez que se detectarán los factores foráneos que atenten contra “el fortalecimiento económico, el desarrollo científico tecnológico y la autonomía en la toma de decisiones”.

Este punto se relaciona directamente con la protección de la soberanía nacional, por lo que indicaron que se realizará un “monitoreo de la desinformación disruptiva, que puedan erosionar la cohesión institucional y la legitimidad del Estado Nacional”.

Además, la nueva política enfatiza la protección de los recursos estratégicos y de las infraestructuras esenciales, así como la anticipación y el combate de amenazas en el ciberespacio que sean de interés nacional. Por esto, se aplicará mayor protección a la información que pudiera ser estratégica a la hora de evolucionar el sector económico y de seguridad.

Los últimos dos ejes consisten en asegurar la vigencia del sistema democrático, republicano y federal y la preservación de los recursos estratégicos. Respecto al cuidado de la democracia, indicaron que se fortalecerá la protección de “los procesos electorales, legislativos y de gobernanza territorial, con foco en operaciones de influencia, financiamiento encubierto y manipulación informativa”.

De la misma manera, se trabajará en robustecer “la trazabilidad de decisiones críticas y la transparencia operativa, como mecanismos de defensa de opacidad, cooptación o deslegitimación institucional”. Asimismo, se buscará detectar los patrones que provocarían un efecto de “erosión institucional”.

Sobre la preservación de los recursos estratégicos, el Gobierno aseguró que se identificarán posibles riesgos de apropiación, explotación o transferencia no autorizada de los recursos naturales, tecnológicos, informativos y científicos.

Para esto, se pondrán en marcha medidas para articular “capacidades de protección ambiental, energética y tecnológica, que garanticen la sostenibilidad operativa y la soberanía sobre insumos vitales para el desarrollo nacional”.

Finalmente, la Secretaría de Inteligencia de Estado subrayó que la política también establece como prioridad prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado en todas sus manifestaciones, así como contrarrestar actividades de inteligencia externas que puedan afectar los intereses nacionales. Estos lineamientos orientarán los esfuerzos de todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la autonomía de la Nación.

Temas Relacionados

SIDEPolítica de Inteligencia NacionalSistema de Inteligencia NacionalReestructuración institucionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pergolini analizó el escenario político: “No sé si alguna vez alguien de la política va a volver a ser Presidente”

El conductor habló sobre la irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y precisó que “se van a quedar sin laburo aquellos que no sepan usarla”

Pergolini analizó el escenario político:

La Justicia intervino por la planta de hidrógeno frente a las costas de Entre Ríos y complicaría las negociaciones

Por el momento, no hay imputados en el expediente, que busca determinar si existe impacto ambiental. El canciller Pablo Quirno se reunió con su homólogo de Uruguay para llegar a un acuerdo

La Justicia intervino por la

Cuál será el peso real de los gobernadores del PJ en el Congreso para negociar o enfrentar a Javier Milei

Tras el recambio en Diputados y el Senado, el peronismo quedó dividido. La influencia de los mandatarios es limitada. Cristina Kirchner sigue teniendo poder de fuego en las dos cámaras

Cuál será el peso real

El Gobierno llega a las extraordinarias con aire por el Presupuesto, pero continúa la negociación por las reformas

Con la inminente oficialización de la convocatoria, la Casa Rosada intensifica los contactos con gobernadores y legisladores para la sanción de los proyectos. Los tiempos legislativos y las prioridades

El Gobierno llega a las

El gobierno porteño cerró 40 “comedores fantasmas” y detectó un desvío de 5.000 raciones diarias por $20 millones

“Nadie va a usar el hambre para hacer negocios”, expresó el jefe de Gobierno Jorge Macri. La mayoría de los espacios inexistentes pertenecía a la organización de izquierda La Dignidad y al Movimiento Evita

El gobierno porteño cerró 40
DEPORTES
Fútbol, poder y glamour: Trump

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

Las increíbles obsesiones y certeras precauciones del doctor Bilardo en los sorteos de los Mundiales 86 y 90

Quiénes son las cuatro leyendas del deporte que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026

TELESHOW
Luchi Patrone y Tato Algorta,

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

INFOBAE AMÉRICA

Olivier Guez cuenta la historia

Olivier Guez cuenta la historia de Gertrude Bell, “el personaje perfecto para una novela”

Qué leer el fin de semana: de Colapinto a Lenin, 5 biografías imperdibles

Art Basel Miami Beach arranca con ventas millonarias y récord de asistencia

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945