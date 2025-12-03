Los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron con la CGT para analizar la reforma laboral y trabajar juntos en el Congreso

Los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron con representantes de la CGT

En medio de la conformación de las nuevas cámaras en el Congreso de la Nación, los gobernadores de Provincias Unidas decidieron reunirse este miércoles con los principales referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y pusieron en foco la estrategia para tratar la reforma laboral.

De la cumbre que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires participaron los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Chubut, Nacho Torres, y de Jujuy, Carlos Sadir. También estuvo conectado y cercan a la reunión el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora.

En tanto, del lado de la representación gremial asistieron los dirigentes de la cúpula de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo. También estuvieron los líderes sindicales Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Pablo Gabriel Pagez (SMATA) y Pablo Flores (AEFIP).

Del encuentro participaron Nacho Torres y Maxi Pullaro. Llaryora estuvo al tanto de lo que se habló (RS Fotos)

Según pudo saber Infobae, en el encuentro se analizaron los principales puntos que estarían dentro del proyecto de la reforma laboral que impulsará el Gobierno de Javier Milei próximamente en ambas cámaras. Si bien todavía no trascendió el escrito formal, sí hubo una intención de marcar un camino para articular el trabajo legislativo.

No es un dato menor que en la Cámara de Diputados, el bloque de los provinciales ya cuenta con 18 representantes y se disputa la tercera minoría con el PRO. Esto se debió a que, durante la jura de los nuevos legisladores que se realizó este miércoles, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot decidieron armar su propia bancada.

“Fue una reunión importante con las autoridades recientemente asumidas de la CGT, en la que analizamos la propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional”, señaló Torres. Destacó la presencia de representantes de diversos gremios, lo que posibilitó “abordar la situación económica actual, la realidad sindical y realizar un balance del 2025 en el marco del Consejo de Mayo, así como plantear objetivos para el próximo año”.

De acuerdo a lo que trascendió, durante la reunión, los gobernadores plantearon ante la central gremial las dificultades que enfrentan en las tratativas mantenidas hasta el momento con la administración nacional y remarcaron la situación de incertidumbre tanto para los trabajadores como para las gestiones provinciales.

Gerardo Martínez, titular de la UOCRA

Gerardo Martínez, dirigente de UOCRA, afirmó que “la idea es trabajar, en forma conjunta, analizar un compendio de temas que están relacionados con los intereses de las provincias. A partir de ahí, también las provincias están preocupadas por lo que puede ser el proyecto de ley de reforma laboral que plantea el Gobierno”. Para Martínez, en el actual escenario “reina la incertidumbre, tanto para ellos como para nosotros”, y subrayó la importancia de la articulación entre gobernadores, senadores y diputados en la definición de estrategias y en la defensa de los derechos laborales en el Congreso.

Por su parte, Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, reafirmó que mantendrán una postura unificada para defender a los trabajadores ante cualquier propuesta que implique retrocesos en materia de derechos laborales, confiando en que la articulación con los mandatarios provinciales será clave para la discusión futura.

Sin embargo, hasta el momento reina la incertidumbre respecto al borrador del proyecto, ya que el Gobierno solo dejó trascender algunas líneas que incluirán en la iniciativa, pero no todos los detalles. Justamente, según lo que pudo averiguar Infobae hasta el momento, el borrador sigue circulando por los pasillos de la Casa Rosada antes de ser enviado al Congreso.

Andrés Rodríguez, de UPCN

En ese marco, de acuerdo a lo que publicó este medio, hay modificaciones destinadas a transformar distintos aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los regímenes especiales y los procedimientos judiciales. El texto incluye definiciones que tocan principios generales, criterios de registración, organización de la jornada, vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad, indemnizaciones y regulación de actividades consideradas esenciales. También incorpora un capítulo para la economía de plataformas y otro para el ejercicio profesional sin exigencia de matrícula obligatoria.

El documento reorganiza el alcance de la LCT a través de cambios en el artículo 2. Allí se establece que la ley no alcanza al empleo público, el trabajo agrario, el régimen de casas particulares, los vínculos comerciales regidos por el Código Civil y Comercial y a los servicios personales de transporte, reparto y mensajería mediante plataformas tecnológicas.

Esa delimitación fija qué relaciones se mantienen bajo la norma tradicional y qué actividades quedarán sujetas a regímenes propios. En el artículo 9 se mantiene el principio de norma más favorable, aunque su aplicación quedó restringida a situaciones en las que persista una duda insuperable luego de un análisis completo. El el 12 reafirma la irrenunciabilidad y el 15 define que los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios dependerán de la homologación judicial o administrativa.

El artículo 18, en tanto, precisa que la antigüedad se computará sumando períodos sucesivos e incorporando lapsos previo a un reingreso cuando el retorno se concrete antes de dos años desde la desvinculación. En contrataciones de terceros, el artículo 30 modifica la responsabilidad del principal, que pasa a ser subsidiaria y no solidaria, salvo incumplimientos sobre registración, pago de aportes y cobertura de seguros.