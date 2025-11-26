Inesperada interna y riesgo de ruptura entre Pichetto y los gobernadores de Provincias Unidas en Diputados

Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto (REUTERS)

La Cámara de Diputados aguarda sin sesiones pero con muchos movimientos internos el recambio legislativo del 10 de diciembre. Si bien todo el foco estaba puesto, primero, en los pases y disputas entre el PRO y La Libertad Avanza y, segundo, en las posibles fracturas que puede tener el peronismo -con el catamarqueño Jalil a la cabeza-, ahora se abrió un tercer frente inesperado: la amenaza de ruptura en Encuentro Federal, el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, ante la llegada al recinto de los representantes de los gobernadores de Provincias Unidas.

Según pudo saber Infobae, la disputa se generó por la presidencia de la futura bancada y la encarnaron el propio Pichetto y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe. Sucede que el mandatario provincial quiere para ese lugar a Gisela Scaglia, su actual vicegobernadora que encabezó la lista en la provincia en octubre, y los viejos representantes de Encuentro Federal quieren mantener a Pichetto.

“Tiene más espalda para esa tarea”, resumió un integrante del bloque al tanto de las tensiones.

Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia

Si bien aclaran que aún hay tiempo de recomponer, Pichetto ya avisó que está dispuesto a irse y armar su propio bloque junto a Nicolás Massot. Una opción sería unirse con la Coalición Cívica, pero desde esa bancada aclararon a este medio que todavía no definieron nada.

“Creo que hay tiempo de recuperar. Ojalá se pueda reunir todo”, afirmó otro diputado que quedó en el medio de la disputa. Su sospecha es que hay algo más de fondo que la presidencia del bloque: “Entiendo que no se planteó de la mejor manera lo de Provincias Unidas”.

La principal preocupación de quienes integran la bancada es que, en caso de ruptura, quedarán en amplia desventaja para la próxima conformación de comisiones.

El oficialismo observa

El Gobierno sigue de cerca los movimientos que se están produciendo hacia adentro de los bloques en la antesala del recambia que tendrá lugar en diciembre, con los diputados que se van y los que consiguieron una banca en las elecciones del 26 de octubre.

En ese marco, La Libertad Avanza progresa en su objetivo de consolidar su presencia y desafiar la primacía del peronismo, mientras se prepara la ceremonia de jura de los 132 nuevos legisladores que asumirán sus bancas.

En el oficialismo confirmaron que se sumarán al bloque libertario los tres radicales disidentes de La Liga del Interior, quienes mantendrán su mandato hasta 2027. Se trata de Mariano Campero (Tucumán), Luis Picat (Córdoba) y Federico Tournier (Corrientes), conocidos como los “radicales con peluca” desde que respaldaron los dos primeros vetos de Javier Milei al aumento jubilatorio y al financiamiento universitario. Con estas incorporaciones, el bloque libertario alcanzará 91 miembros, quedando a solo cuatro bancas de Unión por la Patria, el principal bloque peronista.

Este avance se produce en paralelo a la pérdida de dos legisladores por parte del peronismo: Javier Noguera y Jorge “Gato” Fernández, lo que reduce su representación de 98 a 96 bancas.

El oficialismo nacional, por su parte, apuesta a profundizar la fragmentación del bloque peronista, focalizando su estrategia en los gobernadores del norte argentino. Parte de este plan recae en el ministro del Interior, Diego Santilli. La última reunión con Gerardo Zamora, hasta hoy gobernador de Santiago del Estero, quien asumirá como senador el 28 de noviembre y ejercerá influencia sobre otros tres senadores y siete diputados que hasta ahora han mantenido su lealtad al kirchnerismo.

A este frente de negociación se suma el diálogo con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien cuenta con cuatro diputados. El Gobierno busca que estos legisladores se distancien del bloque de Unión por la Patria.

