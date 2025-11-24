El nuevo ministro de Defensa encabezará un acto junto a Petri para presentar vehículos de guerra del Ejército

Las primeras cuatro unidades ya se encuentran en Buenos Aires

Los primeros Strykers que la Argentina le compró a los Estados Unidos ya se encuentran en Buenos Aires. Un total de cuatro unidades llegaron a bordo de un buque este lunes y serán presentados la semana que viene por los ministros de Defensa saliente, Luis Petri, y entrante, teniente general Carlos Presti, en su rol todavía de jefe del Ejército, principal institución beneficiada con esta adquisición.

El funcionario y diputado electo por Mendoza se mostrará así por primera vez en público con su sucesor, después de que el presidente Javier Milei haya decidido incorporar al militar al Gabinete Nacional, algo que no ocurría desde el regreso de la democracia.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes castrenses, el anuncio del arribo de estos vehículos de guerra se realizará el 3 de diciembre por la tarde en el Batallón de Arsenales 602 “Cnel. Ángel Monasterio”, ubicado en la localidad bonaerense de Boulogne.

Luis Petri y Carlos Presti

Ese mismo día, está previsto que se lleve adelante la sesión preparatoria en la Cámara baja para que juren en sus bancas los nuevos legisladores, pero Petri podría solicitar hacerlo el mismo 10 de ese mes, cuando comenzará su mandato parlamentario.

Hasta esa fecha, continuará al frente de la cartera en la que fue nombrado a finales del 2023, como parte del acuerdo entre La Libertad Avanza y la fórmula del PRO que apoyó a Milei tras quedar afuera del balotaje.

De esta manera, el ministro podrá también recibir bajo ese rol los aviones F-16 que fueron adquiridos a Dinamarca y que aterrizarán en la ciudad de Río IV, Córdoba, el 5 de diciembre.

En cuanto a los Strykers, se trata de vehículos de combate blindado a rueda (VCBR, por sus siglas en inglés) 8×8, es decir, que tiene tracción en los ocho ejes, y esta en particular es la versión M1126.

Otras dos unidades llegarán a la Argentina en 2026

Esta clase tiene una capacidad para una tripulación de 2 personas más otros 9 soldados tiradores a bordo, y un armamento principal que consiste en una ametralladora de 12,7 mm y un lanza granadas.

La Argentina firmó con los Estados Unidos un contrato para comprar varias de estas unidades y las siguientes dos arribarían en los primeros meses del 2026 y ya serían entregadas a Presti.

De esta manera, el país reduce sustancialmente el tiempo de despliegue de tropas ante una emergencia, que actualmente es de aproximadamente 72 horas, debido a la gran extensión territorial que tiene la Nación.

“Los Strykers son importantes porque constituyen un medio inédito para el Ejército, incrementan sensiblemente sus capacidades y permiten desplazar tropas hacia cualquier parte del territorio nacional en donde sea previsto su empleo”, destacó a este medio una fuente de las Fuerzas Armadas.

Si bien hace casi dos décadas que se empezó a analizar la posibilidad de adquirir estos blindados, recién este año se llegó a un acuerdo, luego de sucesivas negociaciones que llevaron adelante las diferentes presidencias.

Para el sector militar, la incorporación de los 8x8 es “un importante paso en el proceso de modernización y actualización tecnológica”, ya que también mejora la comunicación y la capacidad operativa.

Recientemente, un grupo de integrantes del Ejército Argentino visitó la Joint Base Lewis-McChord, en el estado de Washington, donde participaron de un programa intensivo de capacitación técnica sobre estos vehículos.

Militares argentinos familiarizándose con el blindado en los Estados Unidos

El curso estuvo a cargo de instructores especializados de General Dynamics Land Systems, quienes les dieron a los militares un entrenamiento de carácter práctico y orientado a la familiarización con aspectos esenciales del blindado, con el foco puesto en la seguridad en la operación, las maniobras de conducción y el mantenimiento preventivo.

Los principales detalles de los VCBR Strykers M1126

-Motor y rendimiento: está equipado con un motor diésel Caterpillar C7 de 350 caballos de fuerza, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 100 km/h.

-Movilidad todo terreno: dispone de un sistema de rodamientos, que junto a su sistema de suspensión hidroneumática y de control de presión de sus ocho neumáticos, le permite adaptarse a distintas condiciones del terreno.

-Protección y blindaje: el blindaje del Stryker brinda protección contra fuego de armas ligeras y metralla, además posee la capacidad de manejar la estación de armamento principal en forma remota. Asimismo cuenta con un sistema central de extinción de incendios.

Los Strykers mejoran la capacidad de despliegue de la Argentina

-Capacidad de transporte y armamento: este modelo en particular puede transportar hasta nueve soldados, y está dotado de sistemas de armas que incluyen lanzagranadas y ametralladoras. Su estación básica de armamento remoto (RWS) puede montar una ametralladora pesada M2QCB calibre 12,7 mm o un lanzagranadas automático MK19, ambos actualmente en servicio en el Ejército Argentino.

-Sistemas de tripulación: el conductor y el tirador cuentan con periscopios que les permiten observar el entorno sin exponerse, además de visión térmica para operaciones en condiciones de baja visibilidad.

-Logística y mantenimiento avanzado: es considerado un vehículo robusto, confiable y de fácil mantenimiento. Por ejemplo, su diseño permite extraer e instalar el motor y la transmisión en aproximadamente dos horas, facilitando una rápida reparación en campaña.