Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero no dio señales sobre qué hará en el Congreso

Gerardo Zamora junto a Diego Santilli

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, le anticipó al ministro del Interior, Diego Santilli, su predisposición para apoyar la aprobación del Presupuesto 2026, pero le reclamó más fondos para las provincias y evitó dar definiciones sobre qué hará, a partir del 10 de diciembre, cuando asuma su banca de senador, desde donde conducirá un grupo de 10 legisladores, entre la Cámara alta y Diputados, que pueden ser clave para el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

El encuentro era observado por el sistema político porque una ruptura del mandatario con el bloque de Unión por la Patria implicaría la pérdida de la primera minoría y que La Libertad Avanza se haga del control del Poder Legislativo.

La reunión, en la que también estuvo el sucesor de Zamora en el Ejecutivo provincial, Elías Suárez, se produjo en el marco de las recorridas por las provincias que viene desarrollando el titular de la cartera política para cerrar acuerdos con los 20 mandatarios que se reunieron con el presidente Javier Milei después de la victoria categórica en las elecciones del 26 de octubre.

Según lo que trascendió del encuentro, los tres participantes de la reunión “coincidieron en la importancia de que el Gobierno cuente con la aprobación del Presupuesto 2026, como herramienta fundamental de trabajo para la gestión nacional y el Congreso avance con la agenda de reformas que propuso Javier Milei”.

Elías Suárez también fue parte de la cumbre

“También, durante el encuentro celebrado en la Casa de Gobierno provincial, dialogaron sobre la agenda de trabajo compartida entre la Nación y las provincias y enfatizaron la intención de potenciar el diálogo recíproco entre las provincias y el Gobierno Nacional”, se indicó.

Según pudo confirmar Infobae de fuentes cercanas a la administración santiagueña, en la reunión Zamora le transmitió que tiene “la voluntad” de apoyar la aprobación del Presupuesto, porque “es muy importante que cuente” con esa ley clave para la gestión nacional. Sería la primera vez que el Gobierno logre la sanción de esa norma que define los ingresos y egresos del Estado para todo el año.

De todos modos, el gobernador de Santiago del Estero le solicitó al ministro del Interior “que trate de hacer un esfuerzo en la búsqueda de consensos, porque hay cosas que deben incorporarse, como la iniciativa firmada en su momento por los 24 gobernadores sobre los fondos específicos”, como transferencia de combustibles líquidos y Aportes del Tesoro Nacional.

Gobernadores y vicegobernadores de diez provincias del norte grande se reunieron ayer y sacaron un comunicado conjunto

También le transmitió lo que, ayer, los gobernadores del Norte Grande, en una declaración oficial, acordaron reclamar a la Casa Rosada, sobre fondos reclamados por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y “la reducción del 1,9% al 1% como alícuota del ARCA, que no se encuentran previstas en el proyecto del presupuesto 2026″. “Esto no genera déficit fiscal, ya que se trata de fondos que pertenecen a las provincias”, le dijo.

Al salir del encuentro, Diego Santilli habló con los medios locales y reconoció que Zamora “es un gobernador que tiene muchas elecciones ganadas, muchos periodos de gobierno”. Describió que la reunión fue “importante” y que su objetivo “siempre es sumar”, porque “todos queremos ver a nuestro país crecer y queremos ver a nuestras provincias crecer”.

“Las agendas tenemos que poder, de alguna manera, encontrar un camino en común. Lo considero como una recorrida muy importante. Estoy recorriendo los veinte gobernadores que estuvieron presentes con el presidente y tratando de dialogar con todos los gobernadores de la República Argentina este camino”, afirmó el ministro del Interior.

En una declaración difundida por las redes sociales, el gobernador Zamora agradeció a Santilli “por visitarnos y escucharnos” y reconoció “un gesto que valoro muchísimo, ya que es necesario siempre el diálogo sincero y la búsqueda de coincidencias en beneficio de un país que debe salir adelante”.

“Finalizada la reunión, nos comprometimos desde nuestra provincia en avanzar en el análisis de reformas que serían impulsadas por el presidente de la nación, y sobre una agenda de trabajo compartida, bajo el diálogo recíproco entre las provincias y el Gobierno Nacional”, agregó.

Lo cierto, según pudo saber Infobae, Zamora espera que, más allá de la disposición que tuvo la Casa Rosada para convocar al diálogo político para conseguir el apoyo a las reformas, se empiecen a cumplir los compromisos tomados. “Hubo en estos dos años muchas promesas y pocas realidades”, admitieron las fuentes.