Milei prepara el relanzamiento de la gestión: la coordinación de Adorni y el pedido a cada ministro

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco del triunfo del segundo en las elecciones de legisladores de la ciudad de Buenos Aires (REUTERS/Tomas Cuesta)

El presidente Javier Milei trabaja en el relanzamiento de la gestión en coordinación con su flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que este detectara una vacancia en la articulación de los nueve ministerios. El objetivo final es el diseño de una hoja de ruta que establezca las prioridades de la administración libertaria para los dos años que restan y que incluya al menos dos proyectos por cartera, según confirmaron a Infobae.

Para eso, el flamante ministro coordinador protagoniza reuniones personales con cada uno de los funcionarios para elaborar un diagnóstico detallado de cada área que llegará a oídos del mandatario en su instancia final. “Es un nuevo desafío para Manuel. Fue una decisión que debió tomar porque con Francos no hubo ni liderazgo ni conducción entre los ministerios”, contó a Infobae una importante fuente de Gobierno.

Como contó este medio, el ex vocero registró una “falla” en el diálogo interministerial bajo la coordinación del saliente Guillermo Francos, lo que -aseguran- generó “asperezas” entre los miembros del Gabinete que apunta a resolver. Para eso, ya concretó encuentros con Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Luis Petri (Defensa) y apuesta a hacer lo propio la próxima semana con Mariano Cúneo Libarona (Justicia), quien se reincorpora el próximo lunes de una licencia por una operación de rodilla, y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional), de viaje en Estados Unidos.

La idea de la nueva versión de la Jefatura de Gabinete es simplificar los procesos y articular la coordinación entre las carteras que hasta entonces detectaban que funcionaban de manera estanca. En cada intercambio, además de receptar el reporte del estado de situación de cada ministerio, Adorni toma nota de las principales urgencias que se transformarán en futuros proyectos de ley. La versión final será redactada por un equipo conformado para la tarea, que deberá contar con la aprobación del Presidente, y que incluirá al menos dos propuestas por área.

El presidente Javier Milei le toma juramente al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni

“La idea es hacer una especie de reordenamiento a la luz de lo que solicita el Presidente”, definieron a Infobae desde el entorno de Adorni que divide sus horas entre los contactos con funcionarios para cumplir con sus responsabilidades de gestión y con gobernadores en búsqueda de los consensos necesarios para aprobar las reformas de segunda generación.

Bajo la bendición de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ex vocero busca mostrarse proactivo y en control. Por eso, además de recopilar información y de dar sus primeros pasos en traje de titular de ministros, realizará un seguimiento de cada área de manera conjunta. Lo hará cada diez días con reuniones que incluyan a todos los miembros del Gabinete, en paralelo a las que encabeza cada semana el mandatario.

Un ejemplo del “ordenamiento” al que apuntan con el cambio de impronta en la Jefatura de Gabinete fue la decisión de traspasar la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad Nacional que lidera Patricia Bullrich. “La idea fue simplificar el proceso de extradición de delincuentes”, justificaron.

Luego de la oficialización de los cambios en la Ley de Ministerios publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial que despertó algunas polémicas por el vaciamiento del Ministerio del Interior, Adorni recibió en su despacho a Diego Santilli para reordenar el organigrama. Del intercambio surgió la decisión de volver a traspasar el Registro Nacional de las Personas (Renaper) que quedó bajo la potestad de Bullrich. Algo que prometen, ocurrirá con el trascurso de los días. Se trata de un tema cerrado entre la ministra y Francos que no había sido conversado con el exlegislador del PRO que opuso resistencia.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibe en su despacho a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

El sello “adornista” quedó determinado además con las salidas de los funcionarios que desembarcaron de la mano de Guillermo Francos. Ocurrió con José Luis Vila y sucederá también con Oscar Moscariello cuando se reincorpore de sus vacaciones.

Por estas horas, los equipos de Adorni buscan un perfil que se ajuste a la subsecretaría de Ambiente. Es que Fernando Brom, de quien esperan su renuncia, no conforma a la administración por la acumulación de declaraciones públicas contra las políticas del Gobierno que integra. “El DNU sería una locura. Se nos viene en contra media Argentina por la mala interpretación de la ley”, supo declarar sobre la nueva reglamentación de la Ley de Glaciares en la que trabaja el Poder Ejecutivo. Además, no tuvo reparos en cuestionar abiertamente la “ideologización” del área al tiempo que planteó que en cuanto Javier Milei “sepa un poco más de ambiente” tomará “las mejores decisiones”.

Pese a los elogios formales, los cuestionamientos a Francos se multiplican en las filas libertarias. A riesgo de revivir lo transitado por su antecesor, Adorni sahumó las oficinas, activó un cronograma de tareas e incorporó una pulsera roja que porta visiblemente en una de sus muñecas. “En lo que va al frente de la Jefatura de Gabinete, Adorni ya hizo más que Francos”, definieron a Infobae en un importante despacho del Poder Ejecutivo.