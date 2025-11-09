Elecciones 2025: los 10 municipios del país en los que LLA se impuso el 26 de octubre por mayor porcentaje de votos

Al pararse sobre cada municipio, se despliega la información de cada uno

La alianza que La Libertad Avanza selló para las elecciones nacionales legislativas con el PRO en 9 distritos y la UCR en otros dos, le dio al oficialismo sus mejores réditos electorales. El partido del Gobierno cosechó los porcentajes más altos de votos en municipios de Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Mendoza. Casi la totalidad de los primeros 20 distritos del ranking de porcentaje de votos obtenidos por LLA corresponden a esas provincias, con solo dos excepciones.

Una fue la Antártida, donde el triunfo libertario fue abrumador y lidera el ranking. En el territorio más austral de la Argentina, LLA se impuso con el 93% (161 votos en la categoría para diputados nacionales) contra 1,73% del Frente Patriota Federal, que sacó apenas 3 votos, y 1,15% de Fuerza Patria (FP), que obtuvo solo 2 sufragios.

En el ranking de los 10 municipios con mayor porcentajes sigue el municipio entrerriano de Diamante con el 62,62% que obtuvo la lista liderada por Andrés Laumann, más del doble de lo que sacó Fuerza Entre Ríos (29,45%) en esa localidad, que llevaba primero en la lista al ex titular de la Aduana, el massista Guillermo Michel. En el total nivel provincial, el resultado había sido 52,93% a 34,37%.

Le sigue el distrito bonaerense de Coronel Rosales, donde la lista encabezada por Diego Santilli consiguió el 61,62%, y triplicó así el 20,66% obtenido por Jorge Taiana, de Fuerza Patria. Ese porcentaje que sacó LLA en ese partido del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cuya ciudad cabecera es Punta Alta, superó el total conseguido a nivel provincial, donde ambas fuerzas estuvieron en el 41%, con menos de medio punto de diferencia a favor de la lista libertaria.

Luego aparece en el ranking la Comuna porteña 2, correspondiente al barrio de Recoleta, donde la oferta libertaria y del PRO encabezada por Alejandro Fargosi obtuvo el 60,95% contra 15,29% de FP. En el total de CABA, el abogado había conseguido 43,35% contra 26,97% de Itaí Hagman, actual diputado de Unión por la Patria que consiguió renovar su banca.

En el top five también aparece el municipio mendocino de Luján de Cuyo, donde la oferta libertaria sacó el 60,84% y triplicó los votos obtenidos por Fuerza Justicialista Mendoza (18,22%). En la provincia cuyana, LLA fue en alianza con el radicalismo gobernante de Alfredo Cornejo, y se impuso en el total provincial por 53,63%, el doble de lo que consiguió la versión local de FP (25,20%).

Luego siguen en el ranking Villarino, Pinamar, Puán y Saavedra, todos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires con porcentajes que oscilaron entre el 58% y el 59%, y duplicaron con holgura lo que sacó Fuerza Patria en esos distritos.

El top ten lo completa Mendoza Capital, donde la lista de diputados liderada por Luis Petri, actual ministro de Defensa, sacó el 57,93% contra apenas 19,31% de Emir Félix, el primer postulante de Fuerza Justicialista Mendoza.

De los primeros 20 municipios en los que LLA sacó mayor porcentaje de votos figura, también, General Pedernera, en San Luis, donde la lista de LLA - encabezada por Mónica Becerra - cosechó 57,41%. Este número casi duplicó los votos obtenidos por el Frente Justicialista, que responde al ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, y cuya lista estuvo liderada por Jorge “Gato” Fernández y obtuvo 28,14%. En el total provincial, la diferencia había sido un poco menor, pero igualmente amplia: 51,45% de LLA contra 33,42% del PJ local.

Municipios con más votos peronistas

El peronismo recogió un mayor porcentaje de votos en municipios de Formosa, Tucumán, la Rioja y La Pampa, todas provincias donde los gobernadores son de ese signo político, pero no fueron con el sello de Fuerza Patria, sino con otro nombre que aglutino al PJ local.

El ranking lo lidera la localidad de Ramón Lista en Formosa, donde el Frente de la Victoria que impulsó el mandatario Gildo Insfrán obtuvo el 85,85% de los votos contra solo 11,88% de LLA. En el total provincial la brecha no fue tan amplia: 58,53% de la lista peronista para diputados nacionales encabezada por la ex auditora general Graciela De la Rosa contra 35,87% de la apoyada por la Casa Rosada, cuyo primer candidato fue Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas.

Le siguen en mayor porcentaje de votos peronistas obtenidos Graneros y Burruyacú, localidades en las que el Frente Tucumán Primero, promovido por el gobernador Osvaldo Jaldo se impuso por amplísimo margen: 75% contra 14,22% de la lista libertaria en el primer caso; y 72,86% contra 21,66% en el segundo. El propio Jaldo se postuló como primer candidato a diputado testimonial, y consiguió a nivel provincial un porcentaje bastante inferior: 50,57%. LLA que fue en alianza con el PRO en esta provincia y llevó a Federico Pelli, obtuvo en el total de la provincia 35,12%.

Luego se ubica el municipio formoseño de Pilagás, en el que el Frente de la Victoria cosechó 71,64%, y casi triplicó a LLA (25,17%); y Simoca, donde el peronismo tucumano se impuso por 70,41% contra 19,33 de la lista violeta.

A continuación aparecen Matacos, también en Formosa, con el 70% que recogió el Frente de la Victoria contra 27% de los libertarios; y General Ortiz de Ocampo, del Federales Defendamos La Rioja, el peronismo riojano del gobernador Ricardo Quintela, que consiguió también casi el 70% contra 23,18 del partido de Milei. La lista peronista en esta provincia la encabezó Gabriela Pedrali, mientras que Gino Visconti fue el primer postulante de La Libertad Avanza.

Luego aparece en el ranking la localidad formoseña de Bermejo con el 69,48% que sacó el Frente de la victoria contra 37,29% de LLA, seguida de Curacó, en La Pampa. En este municipio, el Frente Defendamos La Pampa que impulsó el gobernador peronista Sergio Ziliotto y llevó de primer candidato a Abelardo Ferrán, obtuvo el 68,32% contra 23,91% de Adrián Ravier, el postulante del mileísmo. En el total provincial, los números fueron mucho más parejos: 44,59% del peronismo, contra 43,56% de LLA.

El top ten lo completa Leales, en Tucumán, municipio donde el PJ local sacó 68,2% contra 24,69% de la lista violeta.

Los mejores porcentajes de Provincias Unidas

El frente que impulsa un grupo de seis gobernadores que se presentan como un armado de centro y federal, sacó el mayor porcentaje de votos en municipios de provincias conducidas por estos mandatarios.

En los 10 municipios donde Provincias Unidas (PU) cosechó los porcentajes más altos, salió primera fuerza, seguida en 7 de ellos por LLA, y en los otros tres, por FP.

El ranking lo lidera el municipio de Minas en Córdoba, donde el espacio sacó 54,53% con el ex gobernador Juan Schiaretti al frente de la lista, y se impuso a LLA, que sacó menos de la mitad, 21,62%.

En Córdoba, Provincias Unidas - que integra el actual mandatario del peronismo cordobés Martín Llaryora - sacó en el total provincial 28,32% de los votos, y quedó segunda detrás de LLA, que obtuvo 42,35% con un primer candidato a diputado desconocido como fue el empresario Gonzalo Roca.

Le sigue Valle Grande, en Jujuy, localidad en la que el Frente Jujuy Crece, el nombre de la alianza promovida por el gobernador Carlos Sadir, cosechó el 52,79% de los votos en la categoría para diputados, que encabezó María Inés Zigarán. Se impuso por sobre Alfredo González, que lideró la lista de LLA, y obtuvo en esta localidad un tercio de ese porcentaje, 17,77%.

Sadir es otro de los mandatarios que integra Provincias Unidas. De origen radical, su lista no pudo ganar en la provincia y quedó segunda con el 20%, detrás de LLA que recogió 37,22% de los votos.

A continuación aparecen los municipios cordobeses de Tulumba,Pocho y Sobremonte, donde PU se impuso con el 48,32%, 46,3% y 44,71% respectivamente. Así, en estas localidades ese armado desplazó al segundo lugar a La Libertad Avanza, que obtuvo entre el 23% y el 27%.

Luego se ubican cuatro municipios de la provincia de Corrientes, cuyo gobernador, el radical Gustavo Valdés, se integró a Provincias Unidas y fue el único de este espacio que logró un triunfo en su provincia con la lista encabezada por Diógenes González, que obtuvo 33,91%, y se impuso a la modelo y vedette Virginia Gallardo, la candidata de LLA, que sacó 32,67%.

Se trata de las localidades correntinas de Berón de Astrada, General Alvear y San Luis del Palmar donde PU obtuvo porcentajes que estuvieron alrededor del 43%, y le ganó a LLA en el primer caso (26,41%), y a Fuerza Patria en los otros dos (el peronismo sacó entre 28,5% y 30%). Provincia Unidas también se impuso en Ituzaingó, con el 42%, por sobre LLA (33%).

El top ten lo cierra el municipio jujeño de Santa Bárbara, donde el Frente Jujuy Crece se impuso con el 41,86%, y duplicó el porcentaje que obtuvo Fuerza Patria (20,71%).

La izquierda

El Frente de Izquierda y los Trabajadores -Unidad (FIT) hizo su mejor elección en seis municipios de Jujuy y cuatro comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en todos ganó La Libertad Avanza.

El ranking de las 10 localidades donde obtuvo el mayor porcentajes de votos lo lideran cuatro que están en la provincia norteña: Humahuaca (18,35%), Palpalá (12,44%), Cochinoca (12,38%), y Yavi (11,96%). En el top ten también aparecen Manuel Belgrano (11,19%) y Tilcara (10,61%).También figuran la Comuna 5 (11,63%), la 15 (11,34%), la 3 (10,67) y la 6 (10% de los votos) de la Ciudad de Buenos Aires.

Procesamiento de datos y visualizaciones: Daniela Czibener