Política

Jueces federales manifestaron su preocupación por el proyecto de Presupuesto previsto para 2026

Magistrados de cámaras penales advirtieron sobre una posible reducción de fondos y señalaron al Consejo de la Magistratura. Alertaron que el recorte podría afectar la operatividad de los tribunales y comprometer la autonomía judicial en el país

Guardar
Los camaristas levantaron la voz
Los camaristas levantaron la voz ante una eventual disminución general del 8% y una reducción del 74% en el rubro de Bienes de Uso

La advertencia de los jueces federales sobre el futuro del sistema judicial se intensificó tras conocerse el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026, actualmente en debate en el Congreso.

Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal manifestaron su inquietud por el recorte presupuestario propuesto por el Consejo de la Magistratura –Poder Judicial de la Nación–, que contempla una disminución general del 8% y una reducción del 74% en el rubro de Bienes de Uso.

Según el pronunciamiento de la Junta, la continuidad de estos recortes pondría en riesgo el funcionamiento regular de los tribunales y, en consecuencia, la independencia del Poder Judicial, considerada un pilar esencial del Estado de Derecho y una garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Los jueces advirtieron que las
Los jueces advirtieron que las asignaciones presupuestarias insuficientes conducen a una infraestructura inadecuada

Los jueces subrayaron que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera judicial son condiciones indispensables para preservar la efectiva independencia del Poder Judicial.

El comunicado enfatizó que el orden constitucional y el imperio de la ley deben prevalecer sobre las coyunturas económicas. Además, los magistrados advirtieron que asignaciones presupuestarias insuficientes conducen a una infraestructura inadecuada, al deterioro de los salarios y a un acceso a la justicia cada vez más restringido para la población.

En el contexto de la modernización judicial, los jueces señalaron que la plena implementación del sistema procesal penal federal exige recursos adecuados. La reducción del 74% en Bienes de Uso, según alertaron, impediría sostener obras, realizar el mantenimiento edilicio y actualizar la tecnología, elementos que consideran esenciales para garantizar un servicio de justicia eficiente y moderno.

Los jueces exhortaron a que
Los jueces exhortaron a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y ajustado a sus necesidades reales

Ante este escenario, los integrantes de la Junta reafirmaron su compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortaron a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y ajustado a sus necesidades reales. El objetivo, sostuvieron, es resguardar el equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible.

Sesiones extraordinarias a diciembre

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional entre el 10 y el 31 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas impulsadas por Javier Milei. La medida podría extenderse a enero y febrero, según informaron fuentes de la Presidencia.

La posibilidad de prórrogas responde a la magnitud de los proyectos en discusión, que incluyen reformas tributaria, laboral y penal, además del presupuesto. El oficialismo prevé que el volumen de debate superará los plazos inicialmente previstos, por lo que se anticipa la necesidad de continuar las sesiones en los primeros meses del año.

A partir de diciembre, el bloque oficialista incrementará su representación en la Cámara de Diputados, sumando más de 100 bancas propias y aliadas, mientras que en el Senado contará con 18 legisladores identificados con La Libertad Avanza.

Este crecimiento busca facilitar la aprobación de las iniciativas, especialmente tras la obtención de un dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Manuel Adorni y Diego Santilli,
Manuel Adorni y Diego Santilli, aquí junto a Patricia Bullrich, liderarán las negociaciones con los gobernadores (Luis Robayo / AFP)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, liderará las negociaciones con los gobernadores para definir aspectos clave del presupuesto. El Ejecutivo planea convocar a la mayor cantidad de provincias posible, en línea con el pedido de Milei de mantener un enfoque dialoguista en esta nueva etapa.

Entre los puntos en discusión figura la cancelación de deudas con las provincias, gestionada por el ministro de Economía, Luis Caputo. No obstante, el Gobierno descarta por el momento modificar el esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para los mandatarios considerados dialoguistas.

La coordinación de las negociaciones también recae en el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, bajo la supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde algunas provincias, se exige al Gobierno “gestos concretos” para restablecer la credibilidad y facilitar la relación, tras un año de tensiones y reclamos no resueltos.

Temas Relacionados

Poder Judicial de la Nación Junta de Presidentes de las Cámaras Federales Consejo de la Magistratura Constitución Nacional Sistema procesal penal federalPresupuesto Nacional 2026Últimas noticias

Últimas Noticias

Inundaciones en 9 de Julio: “Nunca es tarde para recibir ayuda, desde febrero golpeamos puertas”

La intendenta del partido, María José Gentile, advirtió que “el clima no da tregua” para lograr una solución. Apuntó sobre el impacto del agua en las zonas productivas y los accesos. Sin embargo, se mostró agradecida por el apoyo de la provincia de Buenos Aires y de Nación

Inundaciones en 9 de Julio:

Tren del Golfo: gobierno de Sheinbaum inicia construcción de tramo Saltillo-Nuevo Laredo

El tramo de 136.48 kilómetros generará 10,922 empleos directos y 32,766 indirectos, impulsando el desarrollo económico y la conectividad en la región

Tren del Golfo: gobierno de

Cambios clave y nuevos nombres: cómo quedará integrada la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni

El flamante jefe coordinador de ministros busca ser los ojos de los hermanos Milei en el Poder Ejecutivo. Se preparan modificaciones en la estructura que se implementarían la semana que viene

Cambios clave y nuevos nombres:

El rabino Shlomo Levy: “La visita de Milei a la tumba del Rebe de Lubavitch es una invitación a la unión”

El Presidente está en Nueva York para disertar frente a empresarios globales y agradecer el triunfo en los comicios ante la tumba del líder religioso en el cementerio judío de Montefiore

El rabino Shlomo Levy: “La

Bullrich irá a 9 de Julio para coordinar el operativo de asistencia a los damnificados de las inundaciones en el interior bonaerense

La Ministra de Seguridad se reunirá este sábado con productores agropecuarios. El gobierno nacional cuestionó al gobernador Axel Kicillof y anunció el envío de recursos a las zonas afectadas

Bullrich irá a 9 de
DEPORTES
Tras ser confirmado como titular

Tras ser confirmado como titular para el 2026, Franco Colapinto afronta la única práctica en Brasil

Mario Petrucci: “Faustino Oro es la mayor promesa de ajedrez de la Argentina y la Federación trabaja para apoyarlo como nunca antes”

Franco Colapinto habló tras la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1: “Va a ser un año mejor, el auto es mucho más prometedor”

Los elogios de Briatore a Colapinto tras confirmarlo como titular para el 2026: “Tiene el potencial para ser un piloto de primer nivel”

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026 que tendrá a Franco Colapinto como piloto titular: cuándo será su debut

TELESHOW
Se conoció el tráiler de

Se conoció el tráiler de Instante, la película que consolida a La Plata como polo del cine argentino

Flor Peña cumplió 51 años, sus amigos hackearon sus redes y el resultado fue inesperado: “Sin retoque ni filtro”

Flor de la V apuntó contra Estefi Berardi tras su renuncia a Los Profesionales de Siempre: “¿Desde qué lugar habla?"

La confesión de Wanda Nara tras separarse de Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que tenga novia”

Nico Vázquez compartió la primera foto junto a Dai Fernández: a pura sonrisa en un lugar icónico de Nueva York

INFOBAE AMÉRICA

Declararon culpable a la mujer

Declararon culpable a la mujer que acosaba a los padres de Madeleine McCann

El museo del Holocausto les pone nombre a 5 millones de víctimas y confía en la IA para identificar al resto

China suspendió restricciones a la exportación de tierras raras, una de las exigencias de EEUU en el pacto comercial

Nuevo balance de la dictadura cubana: el huracán Melissa dejó más de 76.000 viviendas afectadas en la isla

Por dentro del museo catarí que parece una “rosa” del desierto: una joya de 430 millones de dólares