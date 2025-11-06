Karen Reichardt: “Va a ser el año que el Congreso más va a trabajar, prepárense”

Karen Reichardt, en las afueras de la Casa Rosada (Maximiliano Luna).

La diputada nacional electa por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, anticipó que el nuevo Congreso tendrá una agenda intensa y que existe un fuerte compromiso entre los legisladores para avanzar con las reformas propuestas por el presidente Javier Milei. Durante una entrevista para CNN Radio, Reichardt destacó: “Va a ser el año que el Congreso más va a trabajar, prepárense”, en referencia a una reciente reunión encabezada por el mandatario en la Casa Rosada.

En este sentido, consultada sobre la disposición de su espacio político a dialogar y construir consensos, Reichardt consideró: “Ahora hay que construir puentes”. Y valoró la designación de figuras como Diego Santilli por su capacidad de diálogo.

Por otro lado, destacó el clima de trabajo que se vive entre los legisladores de La Libertad Avanza y aliados, tras recientes reuniones en la Casa Rosada: “Hay un espíritu entre todos los diputados y senadores con muchas ganas de llegar al Congreso para trabajar y hacer realidad todo lo que quiere el presidente ahora”.

Al abordar su ingreso a la política, Reichardt relató que su primera reacción ante la propuesta de La Libertad Avanza fue negativa, ya que no tenía interés en involucrarse en el ámbito político. Explicó que su decisión final estuvo influida por el apoyo de su familia y por el contacto directo con Javier Milei y Karina Milei. La diputada subrayó que no necesitaba el cargo por motivos económicos y que su trayectoria previa estuvo vinculada a la comunicación y la defensa de los derechos de los animales.

En este sentido, la diputada electa confirmó que recibió de Karina Milei una Constitución y el reglamento de la Cámara de Diputados, y confirmó: “Este fin de semana voy a leer el reglamento”. Entre los principales ejes de trabajo mencionó el déficit cero, la reducción de impuestos y la modernización laboral, además de la necesidad de construir consensos y “puentes” con otros espacios políticos.

Consultada sobre la modernización laboral, Reichardt remarcó que el objetivo es reducir la informalidad, que actualmente afecta a casi un 40% de los trabajadores, y garantizar mayor seguridad jurídica para los emprendedores. Aclaró que la reforma no busca quitar derechos, sino facilitar la creación de empleo formal y mejorar el funcionamiento del sistema previsional.

En relación con los prejuicios por su pasado en los medios y el espectáculo, la diputada afirmó que ya atravesó situaciones similares cuando incursionó en el periodismo deportivo y que su experiencia como empresaria y defensora de los animales será un aporte en el Congreso. “Mucho de lo que quiero representar tiene que ver con mis vivencias como PyME y con la protección animal”, señaló.

Sobre la renovación política, Reichardt consideró positiva la llegada de figuras ajenas a la política tradicional y sostuvo que es necesario recuperar el objetivo de poner a la Argentina de pie. También rechazó la idea de limitarse a votar sin pensamiento crítico y aseguró que el bloque buscará sumar consensos para avanzar con las reformas.

Al referirse al contexto económico, la diputada electa mencionó que tras las elecciones se percibe “un poco de movimiento” en la economía y que la certidumbre generada por el nuevo gobierno redujo la incertidumbre financiera. Y concluyó: “La gente está esperanzada que se concrete todo lo que dijo Milei en campaña”.