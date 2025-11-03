Política

Presupuesto 2026: avanzan los dictámenes de la oposición y crece la desconfianza por la reforma tributaria

Los bloques trabajan en un clima de escepticismo. Los cambios impositivos y su impacto en el proyecto y el rol de los gobernadores

Guardar
Bertie Benegas Lynch, presidente de
Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto

Mañana 4 de noviembre es la fecha que votó la Cámara de Diputados para dictaminar el proyecto de Presupuesto 2026 que envió el Gobierno nacional. En la tarde de hoy habrá una nueva reunión informal entre representantes del bloque del PRO, UCR y Democracia con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, en donde el oficialismo buscará juntar las firmas para al día siguiente tener un dictamen de mayorías que le permita llevar al recinto el proyecto original si es que la oposición empuja una sesión antes del cambio de la composición del Congreso.

“No sabemos cuándo van a llamar a sesiones extraordinarias y el temario pero si logramos sumar voluntades vamos a ir con el Presupuesto en ordinarias”, reconoció una fuente del oficialismo al tanto de las reuniones. Quienes no participarán del encuentro serán los bloques de la izquierda, de Unión por la Patria y de Encuentro Federal. Cada uno de ellos está trabajando en un dictamen propio y buscará mañana al mediodía juntar las 25 firmas que le permitirían avanzar con un texto propio.

Pero el problema que se presenta en esta discusión tiene que ver con los anuncios del Gobierno nacional. La Casa Rosada anunció que iba a llamar a sesiones extraordinarias y en el temario planea incluir una reforma impositiva. “Nos llevan a discutir presupuesto y anuncian que van a modificar la estructura de recaudación impositiva. Esto cambia la idea del proyecto, los números, las estimaciones. Y no nos han adelantado más que eso por lo que estamos discutiendo algo que puede que desaparezca en marzo”, explicó un diputado de la oposición que trabajó todo el fin de semana en un dictamen.

Unión por la Patria y
Unión por la Patria y Encuentro Federal trabaja cada uno en un dictamen propio

Desde el sector privado, los especialistas tributarios que suelen ser consultados por los funcionarios públicos desconocen cualquier tipo de detalle respecto a estas modificaciones. “Tenemos algunos comentarios de la reforma laboral pero nada de la tributaria. Más allá del anuncio, no nos comunicaron nada más”, explicó uno de los principales especialistas impositivos del país.

Pero el problema para la oposición también es de credibilidad. En los bloques desconfían de las intenciones reales del oficialismo de querer aprobar un presupuesto no sólo porque entienden que fueron “poco permeables” que se mostró en el debate a aceptar recomendaciones de parte de los sectores dialoguistas sino por la experiencia de diciembre de 2024 cuando intempestivamente el oficialismo retiró el proyecto de ley. “El acuerdo era que si ellos -por el oficialismo- tenían un compromiso público y un llamado a extraordinarias se podía conversar. Por ahora no hay nada así que se avanza con el dictamen”, explicó una fuente de Encuentro Federal que definió que hoy no participará del encuentro con Guberman.

Por el lado del bloque de Democracia señalaron que está en estudio qué camino tomarán. La definición pasará por la reunión de esta tarde, de la que sí participarán, y de lo que digan los gobernadores que hasta ahora también se encuentran a la expectativa. En ese esquema aparece otro bloque que desde la semana pasada quedó fuera del diálogo informal que había planteado el Gobierno. Los diputados de Innovación Federal, que habían exigido un trato diferencial y los había recibido en paralelo Lule Menem. Estos diputados representan al Partido de la Concordia Social (Misiones), Juntos Somos Río Negro (Río Negro), Partido Justicialista de Salta (cuyos diputados se desprendieron del bloque de Unión por la Patria) y Salta nos Une (Salta). En el caso de Río Negro, que responden al gobernador, la fuerza provincial no renueva su banca y se queda sin representación en la Cámara Baja. Algo similar les pasa a los misioneros y a los salteños que pierden peso. “Desde el resultado de las elecciones en donde LLA se impuso no nos llamaron más, ahora depende de los gobernadores”, explicaron.

En las horas de esta tarde se definirá qué sucederá mañana y si el oficialismo avanza con un dictamen o no. Mientras tanto, crece la desconfianza entre los bloques opositores.

Temas Relacionados

Presupuesto Cámara de Diputados Gobierno nacional Martín Menem Carlos Guberman Unión por la Patria Argentina Salta Reforma impositiva Innovación Federal

Últimas Noticias

El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado este miércoles a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero

Tras la confirmación de la Corte Suprema y la firma del Poder Ejecutivo, el empresario argentino partirá el 5 de noviembre desde Ezeiza hacia Texas, donde lo espera un proceso judicial que ya condenó a dos de sus socias

El empresario Federico “Fred” Machado

Teresa García: “Con el peronismo no alcanza para 2027”

La diputada electa planteó que la unidad del peronismo enfrenta desafíos tras la derrota de 2023 y que está “desordenado”. Y advirtió sobre la necesidad de ampliar alianzas para las elecciones presidenciales

Teresa García: “Con el peronismo

Durán Barba: “Mauricio Macri no ha comprendido que él es un ex presidente, el que gobierna es Milei”

El consultor ecuatoriano cuestionó al líder de PRO por haber criticado públicamente la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Además consideró que “el peronismo no va a resucitar mientras Cristina Kirchner sea su dirigente”. La era de las redes y los memes

Durán Barba: “Mauricio Macri no

Juan Cabandié: “Si seguimos en esta sintonía, en 10 años peleamos el cuarto lugar con Myriam Bregman”

El ex ministro de Ambiente pidió una reconstrucción profunda del peronismo, alertó sobre el peligro de caer en la irrelevancia electoral y reclamó debatir sin dogmatismos para recuperar el vínculo federal y productivo

Juan Cabandié: “Si seguimos en

Con el debut de Adorni y Santilli, Milei encabezó una reunión con el nuevo Gabinete

El mandatario se reunió por primera vez con Manuel Adorni, como jefe de Gabinete, Pablo Quirno como canciller, y Diego Santilli en el Ministerio del Interior

Con el debut de Adorni
DEPORTES
Santiago Sosa mostró cómo quedó

Santiago Sosa mostró cómo quedó su rostro tras la operación por la fractura que sufrió por un golpe de Marcos Rojo

Argentina iguala 1-1 contra Bélgica en el estreno del Mundial Sub 17

El conflicto da que hablar en la NBA: una estrella tuvo un “inapropiado” cruce con su entrenador y fue suspendido

Real Madrid confirmó que Franco Mastantuono sufre una lesión y estará “pendiente de evolución” para volver a jugar

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

TELESHOW
Gastón Edul sorprendió sobre su

Gastón Edul sorprendió sobre su relación con Cande Molfese y Ángela Leiva: “Con una de ellas la pasamos muy bien”

El plan familiar de Luisana Lopilato y Michael Bublé en los días fríos de Canadá: entre leña, malvaviscos y risas

La contundente respuesta de Mar Tarrés a una vendedora que le impidió probarse un vestido

Cristian Castro y Mariela Sánchez anunciaron la fecha de su boda en Villa Carlos Paz

La insólita respuesta de María Becerra en España sobre su deseo de ser anónima por un día

INFOBAE AMÉRICA

Lo que se sabe del

Lo que se sabe del ataque con arma blanca en un tren rumbo a Londres que dejó 10 heridos

Vivir con los pobres, no para los pobres: la exigencia evangélica que plantea el papa León XIV

¿Verano con más calor y menos lluvias?: qué dice el informe climático del Servicio Meteorológico Nacional

Cuando la cultura también transforma

Cuenta regresiva en Bolivia para el cambio de mando con expectativa por soluciones a la crisis económica