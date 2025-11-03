Patricia Vásquez, diputada del PRO: “No me pareció constructivo el comentario de Macri sobre el jefe de Gabinete”

Patricia Vásquez, diputada nacional, oficializó su alejamiento del bloque del PRO con duras críticas a la conducción partidaria y un abierto respaldo al gobierno de Javier Milei. En una entrevista en Infobae en vivo, reveló los motivos que la llevaron a tomar distancia del espacio que integró durante años y apuntó de forma directa contra Mauricio Macri, a quien cuestionó por sus declaraciones sobre el actual jefe de Gabinete. “No me pareció constructivo el comentario de Macri sobre quién debe ser el jefe de Gabinete”, aseguró. Y fue más allá: “Es como que en un partido de tenis, después de perder 6-0/6-0, el que perdió le diga cómo tiene que jugar al que ganó”.

La ruptura, según explicó, venía gestándose desde hacía tiempo. “Hace rato que esto estaba decantando, el bloque del PRO ya no era un bloque, era notorio y se estaba produciendo un quiebre donde no podíamos mantener la unificación”, relató. Aseguró que evaluó distintas alternativas antes de tomar la decisión, pero que la falta de representatividad interna aceleró el desenlace: “Yo formaba parte del consejo del partido y hace más de un año que me corrieron, hace más de un año que no tenía voz, entonces esto lo veía venir”.

El punto de inflexión, según indicó, llegó tras las elecciones generales. Vásquez cuestionó con énfasis las declaraciones del presidente del PRO, quien, apenas pasado el comicio, deslizó que ya tenía en mente un candidato para 2027. “Tampoco me parecía feliz las declaraciones del Presidente de mi partido diciendo al día siguiente de ganar la elección que ya tenía candidato para el 27”, dijo.

Su alineamiento con Patricia Bullrich fue, en sus palabras, una decisión basada en convicciones. “Entendí que debía de sumarme a fondo a la política con Patricia Bullrich y seguir defendiendo el cambio estructural con las reformas que plantea el Gobierno”, explicó. En esa línea, manifestó su respaldo al proyecto que lidera Milei: “Creo en él, creo en lo que está haciendo. Él prometió cosas y las está cumpliendo, por eso me quiero sumar a este camino de cambios”.

Durante la entrevista, Vásquez insistió en que su compromiso es con las ideas, más allá de los nombres propios o los espacios partidarios. “Para mí las ideas y las convicciones están por encima de las personas, los personalismos, los egos y los partidos, por eso acompaño al Presidente en equipo”, afirmó.

Al ser consultada sobre el rol que debería tener Mauricio Macri dentro del nuevo escenario político, evitó confrontarlo de forma directa, pero dejó en claro sus diferencias. “Macri debe estar donde él quiera estar. Él es un líder y es un expresidente, es muy importante su figura”, señaló. Sin embargo, subrayó que el PRO atraviesa una crisis de identidad. “Creo que el PRO no corre riesgo de disolución, creo que se tiene que redefinir. Nosotros representamos el cambio. Voy a seguir creyendo en eso. Pero ese cambio que nosotros llevamos adelante no llegó a ser tan contundente para lo que necesitaba la república Argentina y por eso perdió. El PRO tiene un problema de identidad ahora”.

En relación con la reunión entre Milei y Macri, sostuvo que había una expectativa fuerte por parte de la ciudadanía. “La gente esperaba apoyo, esa contención, esa tranquilidad, porque pensaban que iba a haber tranquilidad después de meses inestables”, analizó.

Y agregó: “Yo realmente lo que espero de todos los que no estamos del lado del kirchnerismo, que estamos codo con codo y aunque sea con matices, vayamos para el mismo lado”.

Vásquez también remarcó que, desde su perspectiva, el Gobierno tuvo voluntad de diálogo con los distintos sectores políticos. Mencionó como ejemplo el llamado telefónico de Milei a Macri tras las elecciones, y la convocatoria al fallido Pacto de Mayo. “Cuando el Presidente propuso el pacto de mayo también hubo cordialidad y la intención de diálogo, después de eso fijémonos quién destrató a quién”, dijo. “Los 18 gobernadores pusieron la firma y se comprometieron, pero después no cumplieron con su palabra”, añadió.

Sobre la dinámica legislativa, la diputada fue categórica. “El Congreso es duro de aguantar, es la máquina de impedir. Es una experiencia alejada, totalmente de lo que quiere y necesita la gente”, expresó.

Señaló que durante el último año la agenda parlamentaria estuvo dominada por el kirchnerismo, con el apoyo de sectores “del medio”, y que eso obstaculizó los proyectos que impulsaba. “Yo no pude avanzar con los registros automotores, no pude avanzar con la VTV, no pude avanzar con la foto multa, con la eliminación de la ley de fueros, su modificación, no pude avanzar con un montón de cosas”, enumeró. “El kirchnerismo no votó en un montón de proyectos, no votó en ficha limpia”, agregó.

Finalmente, insistió en la necesidad de avanzar en reformas de fondo, como la modificación del sistema tributario y de la legislación laboral. “Tenemos que modificar los impuestos, tenemos que modificar la ley laboral que está vigente desde el 45, permitir que los jóvenes puedan emprender, que los trabajadores vuelvan al sistema formal”, concluyó.