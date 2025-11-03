El nuevo Gabinete: el Presidente le dio más influencia a Karina Milei, pero sostiene el “triángulo de hierro” con Santiago Caputo

Nuevo Gabinete. El Presidente junto a Santiago Caputo, Karina Milei, Adorni, Bullrich y Santilli (foto AFP)

Fueron 48 horas de vértigo. Dos noches y sus días en los que se definió la partitura y los ejecutores que tendrá la nueva etapa reformista que va a encarar Javier Milei, a partir de la categórica victoria en las elecciones de hace dos domingos. Son nuevos nombres que estarán a cargo de cuatro misiones que antes del veredicto de las urnas lucían imposibles: aprobar un Presupuesto sin déficit, modernizar la legislación laboral, bajar impuestos y endurecer el Código Penal.

La designación en el final del domingo de Diego Santilli en el Ministerio del Interior concluyó con las múltiples especulaciones que había sobre el armado del Gabinete. Había dos fuerzas en pugna y un árbitro exclusivo: Milei. El viernes, también a última hora, había ocurrido otra novedad de primera magnitud: la renuncia de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete.

Anoche. La foto en Olivos de Santilli y Milei

El nombramiento inmediato del vocero Manuel Adorni como ministro coordinador empoderó a Karina Milei, la secretaria General de Presidencia. Le dio la firma última de todas las decisiones que se tomarán a partir de ahora. Y con Santilli, se despejó la incógnita que restaba resolver.

Más allá de trascendidos y especulaciones sobre una eventual designación de Santiago Caputo en el Gabinete, el Presidente buscó preservar el “triángulo de hierro”, ratificando al asesor como su principal consejero político y estratega. Se lo transmitió en un encuentro reservado que tuvieron la mañana del domingo ambos en la Quinta de Olivos, donde se nombró por primera vez al inesperado ganador de la elección bonaerense para la cartera política.

“No se están discutiendo ‘ravioles’ del Estado, sino el funcionamiento del Gobierno”, explicó a Infobae el fin de semana una fuente con gravitación en el Ejecutivo. El anuncio posterior del nuevo ministro y la bienvenida que le dio Caputo en su cuenta de X fueron un explícito aval a la decisión presidencial.

“Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del presidente Milei y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA. Felicitaciones Diego Santilli”, escribió el estratega libertario. Contrastó esa efusividad con el silencio frente a la otra designación.

Lo cierto es que Milei, que estaba junto a su hermana Karina, lo llamaron a la tarde a Santilli, quien estaba regresando en su auto desde Paraná, adonde había viajado para ver a su hijo Nicanor competir en TC Pista, en la que terminó último. El presidente le ofreció ser ministro del Interior y el diputado aceptó de inmediato.

Manuel Adorni y Mauricio Macri

Hay en el nombramiento varias lecturas. Primero, el jefe de Estado designó en ese cargo a un “político profesional”, que conoce la gestión pública, pero también el rocoso arte de la negociación. Envía una señal al PRO, pero sobre todo a Mauricio Macri, después del agresivo mensaje que publicó en X en contra de la designación de Adorni en la Jefatura de Gabinete. “¿Marcos Peña era mejor? Cuando lo criticaban, se enojaba y lo sostuvo cuatro años. No es muy elegante que un ex presidente critique a un presidente por una designación de esa relevancia“, retrucó con la misma acidez otra fuente.

Segundo, que el nombramiento de Santilli en el Ministerio del Interior tiene un aire de familia con la designación de Pablo Quirno en la Cancillería. Ambos tienen buena relación con Karina Milei y Santiago Caputo y no desequilibra las fuerzas internas. “La negociación para el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza la gestionaron Cristian Ritondo y Santilli con Santiago”, recordaron voces libertarias.

Y tercero, que entroniza en un cargo de enorme relevancia a un dirigente que tiene vocación de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, como Sebastián Pareja, que cuando se probó como armador bonaerense, llevó a los libertarios a una derrota estruendosa, por más casi 14 puntos frente al kirchnerismo de Axel Kicillof.

En el anuncio, Milei expuso el job description que tendrá por delante Santilli: “Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

Eso mismo le confirmó el Presidente en el encuentro de casi una hora que tuvieron ambos a solas anoche en la Quinta de Olivos. Allí, le entregó las notas con las que fue a la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada, donde los representantes de 20 provincias se comprometieron a avanzar en las reformas que propone para la etapa de crecimiento que se viene.

Santilli y las notas de puño y letra de Milei que se llevó de Olivos (captura de TV)

En esa hoja manuscrita, se pudieron leer las ideas de Milei y, sobre todo, el desafío de reactivar la economía para hacer a “Argentina grande otra vez”. Hay un retorno a los postulados del “Pacto de Mayo”, que entre otras cosas propone avanzar en una reducción del gasto público, hasta dejarlo en el 25% del PBI. ¿Cuánto ajuste aceptarán las provincias para lograrlo? Es la titánica tarea que le queda por delante al nuevo funcionario.

Todavía quedan pendientes las designaciones de los reemplazantes de la futura senadora Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, y del próximo diputado Luis Petri, en Defensa. Si no hay sorpresas, allí recalarán la cordobesa Alejandra Monteoliva y la asesora Luciana Carrasco, respectivamente.

A propósito de Bullrich, podría convertirse en una figura clave para el futuro, tanto en el Senado como en la mesa chica política. Su victoria por más del 50% en la ciudad de Buenos Aires, tras una campaña en soledad, por el bajo perfil que tuvo el PRO, la fortaleció en el entorno presidencial. Su voz se escucha.

En resumen, con las últimas designaciones, Milei le concedió mayor influencia a Karina Milei, pero con Santiago Caputo gravitando sobre aspectos clave de la gestión. “No va a haber más cambios”, arriesgó anoche uno de los informantes.