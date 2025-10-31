“Diálogo constructivo”: qué dijeron los gobernadores que asistieron a la reunión con Javier Milei

Las provincias valoraron la apertura institucional como oportunidad para canalizar demandas y fortalecer el federalismo argentino

Dieciocho 18 gobernadores y dos vicegobernadoras asistieron a la convocatoria del presidente Javier Milei en la Casa Rosada, con el objetivo de comenzar una segunda etapa de la gestión del libertario que deje atrás la confrontación y avance en reformas consensuadas.

La reunión, que juntó a los referentes provinciales con el gabinete nacional, generó una serie de declaraciones posteriores en las redes sociales donde los mandatarios compartieron sus valoraciones sobre el encuentro. El énfasis estuvo puesto en el diálogo y la coordinación para impulsar las reformas que el Ejecutivo nacional busca aprobar en el Congreso.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, utilizó su cuenta de X para confirmar su apoyo al encuentro convocado por el presidente. “Valoro el gesto del Presidente de convocarla, la voluntad de los Gobernadores de asistir y la actitud del Gabinete al diálogo”, afirmó Macri en su mensaje, al tiempo que subrayó la importancia de estos espacios para avanzar en cambios estructurales. Consideró que “es fundamental generar confianza y devolverle la esperanza a la gente”, y remarcó el carácter central del presupuesto para la gestión pública. Enfatizó además que “si al país le va bien, a los porteños le va a ir mejor”, esbozando una visión optimista sobre los potenciales resultados de la cooperación entre niveles de gobierno.

Desde Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo también compartió sus impresiones sobre la reunión liderada por Milei y ratificó la disposición de su provincia al diálogo y la cooperación institucional. “Ratificamos nuestra vocación de diálogo y cooperación institucional, convencidos de que el entendimiento y el respeto mutuo son el camino para construir una Argentina más justa y federal”, expresó Jaldo en la red social X. Hizo hincapié en la exigencia de reciprocidad en el vínculo con la Nación y subrayó que Tucumán acompañará las medidas que apunten al desarrollo del país, defendiendo el federalismo y un crecimiento equilibrado para todas las regiones. El mandatario destacó que durante el encuentro estuvieron presentes miembros clave del gabinete nacional junto a otros mandatarios, y reiteró el compromiso de su administración de gestionar “con responsabilidad, diálogo y espíritu federal”.

Jorge Macri subrayó la importancia de generar confianza y esperanza a través de acuerdos entre Nación y Ciudad de Buenos Aires

Por su parte, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, valoró la oportunidad para plantear temas vinculados a la realidad productiva local y calificó el clima de la reunión de “muy buenos términos de diálogo”. Orrego detalló que se abordaron asuntos centrales destinados al Congreso, como el presupuesto, las reformas laboral, tributaria y fiscal, así como la modernización del Código Penal. En su publicación, el mandatario señaló: “Valoro esta convocatoria no solo como una necesidad, sino también como un compromiso con los argentinos”. Resaltó que pudo expresar las necesidades específicas de San Juan y de su estructura productiva, y celebró el espacio de intercambio impulsado desde la Presidencia.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, destacó en sus redes la presencia de todos los actores institucionales relevantes y se refirió a los principales puntos planteados por su administración. Expuso la solicitud de compensación a las cajas de jubilación y la reactivación de obras públicas nacionales acordadas previamente con el jefe de Gabinete. Valdés manifestó que existe “predisposición para avanzar, conjuntamente, en las transformaciones que el país necesita”, aunque advirtió que además de diálogo, los habitantes exigen resultados concretos.

Gustavo Valdés reclamó compensaciones para las cajas de jubilación y la reactivación de obras públicas en Corrientes ante el Gobierno nacional

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, describió la reunión en Casa Rosada como “bastante constructiva”. Informó que en el encuentro se conversó sobre la necesidad de acuerdos para las próximas reformas, entre las que subrayó el Presupuesto 2026, la actualización normativa en materia laboral y fiscal, y la modificación del Código Penal. Casado concluyó su mensaje asegurando que existe un compromiso para acompañar las primeras medidas y que “si a la Argentina le va bien, a todas las provincias nos va a ir bien”.

También expresó su postura el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien enfatizó el objetivo institucional de avanzar hacia la aprobación del presupuesto nacional del año próximo y mantener el diálogo sobre la agenda de reformas. Explicó que la convocatoria de Milei apuntó a entablar una conversación franca entre los distintos actores del federalismo argentino.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, utilizó sus redes para dejar en claro las expectativas depositadas en la apertura del diálogo. “Vengo a la Casa Rosada con la esperanza de que, a partir de ahora, podamos entablar un diálogo sincero con el Gobierno Nacional”, publicó Llaryora, al tiempo que destacó la necesidad de construir acuerdos duraderos para garantizar seguridad jurídica, inversiones y crecimiento. Subrayó la importancia de respetar el federalismo y priorizar el bienestar general por encima de las diferencias.