En medio de los cambios de Gabinete y el plan de reformas, Milei recibirá a Macri el viernes en Olivos

El encuentro será a temario abierto y se da en medio de un escenario de modificaciones en el Gobierno. El ex mandatario regresa de Chile el jueves

Sofia Rojas

El presidente Javier Milei junto al exmandatario Mauricio Macri (Prensa Senado)

Pasado el trajín electoral, el presidente Javier Milei planea recibir a Mauricio Macri el próximo viernes en la Quinta de Olivos de cara a la segunda etapa de la gestión, según confirmó una fuente oficial a Infobae.

La reunión está programada para el último día de la semana, en horas del mediodía, y podría contar con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien fue de la partida de los últimos dos encuentros. El temario de la misma suele ser amplio y estila incluir la mirada del titular del PRO, quien no se priva de brindar su aguda mirada sobre el funcionamiento del Gobierno y proponer sus alternativas que quedan a consideración del libertario.

Desde el campamento amarillo evitan confirmar el intercambio, aunque tampoco lo descartan, y aseguran que el fundador de Juntos por el Cambio primero debe regresar al país, el próximo jueves, luego de su viaje a Chile, donde disertó en el seminario Puentes organizado por la firma BICE Coarp.

Con el abultado resultado electoral procesado, y ante un escenario de cambios en el Gabinete, Milei y Macri reeditarán sus furtivos encuentros y volverán a verse las caras. Esta vez, el día después del primer contacto del libertario con los gobernadores en Casa Rosada como primera acción en la búsqueda de consensos que necesita el Poder Ejecutivo para hacer pasar las reformas de segunda generación.

Asimismo, se da a días del último intercambio telefónico entre ambos del pasado lunes, cuando el titular del PRO se comunicó con el jefe de Estado para felicitarlo por la elección que hizo La Libertad Avanza (LLA) que, en algunos lugares, compitió en alianza con el partido amarillo, fuertemente resistida por el propio Macri.

NOTICIA EN DESARROLLO...

