Javier Milei y Mauricio Macri retomaron el diálogo tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza

Fue una conversación telefónica que se produjo ayer al mediodía y duró 10 minutos. Ya habían intercambiado mensajes a través de las redes, cuando se conocieron los primeros resultados oficiales de las elecciones

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

Javier Milei y Mauricio Macri
Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Javier Milei y Mauricio Macri retomaron ayer el diálogo, luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en casi todo el país. Fue una conversación telefónica que se produjo al mediodía, duró 10 minutos y no trascendieron mayores detalles, según comentó a Infobae un funcionario importante de Casa Rosada.

El domingo ya habían intercambiado mensajes a través de las redes, cuando se conocieron los primeros resultados oficiales de las elecciones. Mientras el Presidente terminaba su discurso, en el que convocó a gobernadores y “decenas de diputados y senadores de otros partidos” para encontrar “acuerdos básicos”, Macri señaló: “Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre". “Muchas gracias, presi”, replicó Milei.

No fue el único guiño. Durante un pasaje de su exposición en el bunker libertario instalado en el Hotel Libertador, el Jefe Estado también hizo una referencia al líder del PRO. “Estamos a poquito más de dos años de aquella reunión en Acassuso, convocada por el presidente Macri, donde decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo”, recordó. Lo repitió durante la mañana del lunes, cuando concedió un reportaje al canal A24.

A finales de septiembre y principios de octubre, ambos líderes se reunieron en la quinta presidencial de Olivos. En aquella oportunidad tampoco transcendieron más detalles que las publicaciones públicas de Milei, de Macri y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se transformó, en el último tiempo, en un interlocutor para limar las asperezas que generaron las discusiones políticas por el cierre de las alianzas y las listas.

El expresidente ya había dejado en claro su postura sobre un vínculo con el gobierno libertario antes de los comicios, cuando planteó la necesidad de que Milei “convoque al diálogo, con humildad y honestidad”. “Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar”, señaló el exmandatario, que ahora debe analizar cómo ordena el bloque amarillo de diputados, que si bien perdió representación parlamentaria son votos indispensables para que el gobierno nacional pueda avanzar con el paquete de reformas que prevé enviar al Congreso.

Sobre este tema hizo hincapié el propio Milei en la noche del domingo. “Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina (...) Es por eso que quiero destacar el rol del nuevo Congreso, que será fundamental para asegurar este cambio de rumbo”, señaló.

Y amplió: “Estamos comprometidos en hacer Argentina el país más libre del mundo y vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y los que no nos acompañaron también, porque la Argentina grande es para todos. Y es más, y lo quiero aclarar y es importante que no lo digo únicamente por las bancas obtenidas por La Libertad Avanza por fuera de los inadaptados de siempre, que se piensan que la economía se arregla haciendo la danza de la lluvia y solo saben poner palos en la rueda, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos”.

“Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales procapitalistas y a los que uno más uno les da dos. Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, Una Argentina que hoy en día no nos podemos ni siquiera imaginar”, completó.

