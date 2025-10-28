Política

Axel Kicillof defendió el desdoblamiento tras la derrota de Fuerza Patria: “No produjo una pérdida de votos”

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se refirió al porcentaje de electores que este domingo se acercó a las urnas e insistió en que la diferencia con LLA fue “muy ajustada”

Fuerza Patria solo logró imponerse en ocho provincias

Los resultados de las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre le dieron el triunfo a La Libertad Avanza en la mayoría de las provincias y en Capital Federal, dejando en segundo lugar a Fuerza Patria, incluso en la Provincia de Buenos Aires. Con este escenario, el oficialismo amplió sus lugares dentro del Congreso y logró revertir la derrota que sufrió en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre. Pese a esto, el gobernador Axel Kicillof defendió haber desdoblado los comicios, acto que le llevó grandes cuestionamientos dentro del peronismo.

El mandatario provincial analizó lo acontecido en los comicios y explicó, en una serie de puntos, por qué ganó la fuerza que conduce el Presidente. “La Libertad Avanza creció muchísimo en provincia. Eso fue bastante inesperado, aunque tiene explicaciones”, comentó.

De esta manera, desligó que el resultado que le dio la victoria al partido violeta haya tenido que ver con el desdoblamiento de las elecciones. “Fuerza Patria sostuvo los mismos votos en octubre, así que el desdoblamiento no produjo una pérdida de voto nuestro", reafirmó en referencia los buenos resultados obtenidos durante la jornada del 7 de septiembre, cuando se llevaron adelante las legislativas bonaerenses y dejaron una abismal diferencia a favor de Fuerza Patria. Este fue uno de los puntos en donde el mandatario y la ex presidenta Cristina Kirchner, disintieron previo a las jornadas electorales.

Conservamos los mismos votos. Eso me parece que sirve para discutir la actitud de los intendentes, los del Gobierno y del electorado. El electorado que acompañó en septiembre con una mínima diferencia, acompañó también en octubre de nuestro lado”, insistió. Por otra parte, señaló que el recuento definitivo cobrará relevancia en las ocho provincias donde la paridad fue máxima. “Vamos a hacer el recuento como lo hacemos siempre. Me parece que lo que hay que marcar un poco es cuál es la perspectiva, cómo seguimos. Así que lo que sí digo es: fue muy ajustado, cero cinco por ciento de diferencia, treinta y ocho mil votos en nueve millones. O sea que realmente muy, muy pequeño. Pero ganó La Libertad Avanza", analizó.

Axel Kicillof, desde el búnker de Fuerza Patria, tras los resultados del 26 de octubre (AP Photo/Gustavo Garello)

En diálogo con C5N, Kicillof se refirió a las bancas obtenidas en la cámara de Diputados. “Era una obligación que teníamos nosotros, un objetivo que teníamos, se renovaban quince diputados nacionales que venían del año 2021, que había sido la segunda mejor elección con 38 puntos. Así que era difícil alcanzar los quince. Obviamente, nos hubiera gustado más, pero no solo renovamos los quince, sino dieciséis. Ese es el vaso medio lleno”, remarcó.

Sobre el crecimiento de La Libertad Avanza, el gobernador remarcó una parte del electorado proveniente de sectores radicales o libertarios, que en la elección previa habían estado divididos regionalmente, en esta oportunidad se alinearon casi en su totalidad con el espacio que lidera Milei. “Todo el que había votado a una de esas vías, los votantes se inclinaron masivamente por La Libertad Avanza”, sostuvo. Además, señaló que se habrían sumado al padrón cerca de trescientos mil nuevos electores que no habían votado en septiembre, pero sí lo hicieron en esta elección.

Por otro lado, no dejó de referirse al contexto económico nacional, en donde expresó que, pese a que el proceso electoral pudo contribuir a cierta estabilización financiera, el país atraviesa una situación delicada. “Hay 200 mil nuevos desempleados. No es que lo dijimos en campaña a ver si le hacíamos algún ruido a Milei. Y el turismo está roto, la construcción está destruida, el comercio está muy mal, la venta de carne de leche en los peores niveles históricos, los deudores morosos son más que nunca”, sentenció y recalcó la responsabilidad de la administración que conduce de “exigirle al Gobierno nacional explicaciones detalladas sobre los acuerdos, las condiciones firmadas y la administración de los recursos naturales”.

La Libertad Avanza obtuvo, tras el triunfo, 64 bancas en la cámara de Diputados

Frente a los resultados adversos, Kicillof ratificó la decisión de continuar con la gestión en la provincia de Buenos Aires y recalcó que el peronismo logró imponerse en algunas jurisdicciones, mientras en otras se mantuvo como segunda fuerza. Aseguró que existe una tarea pendiente de reconstrucción política y reconoció la necesidad de fortalecer la unidad interna de cara a las elecciones nacionales de 2027, donde la prioridad será “ofrecer una propuesta que cuide la democracia, la soberanía, la industria nacional y los derechos de los trabajadores”. Al mismo tiempo, se ocupó de resaltar que el resultado de una legislativa no define el panorama electoral, aunque reconoció que “este resultado, por supuesto que no ayuda, pero no se resuelve en una legislativa, se resuelve en el veintisiete, indudablemente”

“Hay muchísima dirigencia, intendentes, gobernadores y hay que trabajar en construir una alternativa”, declaró y criticó la implementación de la Boleta Única de Papel, algo que Milei defendió tras el resultado en el búnker de LLA. “Estuvimos toda la campaña recontra preocupados para que la gente entendiera cómo se votaba con la boleta única en papel, que es un sistema nuevo”, dijo al respecto.

La Boleta Única de Papel fue aprobada con 143 votos

Sobre su futuro político nacional, aseguró que no se considera candidato presidencial, y afirmó que la prioridad está en “reconstruir la fuerza política y buscar el mejor candidato” tras los desafíos registrados en los últimos años. “Me parece que todo el Peronismo comprende que tenemos que lograr el grado de madurez, de cohesión, incluso de discusiones, de disputas o de diferencias internas para poder proponer algo de cara a que Milei sea reemplazado por alguien que cuide la democracia, la soberanía, la industria, el laburo, la cultura”, concluyó.

