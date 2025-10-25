Elecciones 2025: las listas completas de Santa Fe de candidatos a diputados nacionales

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Este domingo 26 de octubre se desarrollarán las elecciones legislativas 2025, en los que se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales. En Santa Fe, los 2.815.453 ciudadanos habilitados para votar deberán votar 9 diputados.

La jornada estará marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el sistema de votación que se utilizará en todo el país para la elección de cargos. El horario de votación el domingo será de 8.00 a 18.00, y la veda electoral finalizará a las 21.00.

Para ver las listas de candidatos en todo el país, podés hacer click acá.

Los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe en las elecciones legislativas 2025, lista por lista

Santa Fe

La Boleta Única de Papel de Santa Fe para los comicios legislativos muestra a los principales candidatos de las 16 listas que se presentan.

La Libertad Avanza

Agustín Andrés Pellegrini

Yamile Vanesa Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Loana Ravera

Germán Cristian Pugnaloni

Ludmila Liset Radolovich

Matías Nicolás Tomasi

Silvia Rosana Nardín

Fabricio Dellasanta

Fuerza Patria

Caren Estefanía Trepp

Agustín Oscar Rossi

Alejandrina Belén Borgatta

Oscar Ariel Martínez

María Fernanda Gigliani

Pablo Darío Corsalini

Silvana María de los Ángeles Teisa

Roque Javier Ojeda

Evelyn Cecilia Roa

Provincias Unidas

Gisela Scaglia

Pablo Gustavo Farías

Melina Caren Giorgi

Rogelio Biazzi

Natalia María Verónica Corona

Fabián Francisco Peralta

Nadia Guadalupe Doria

Jorge Daniel Paladini

Betina Inés Florito

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Franco Emanuel Casasola

Carla Deiana

Adolfo Jaime Columbich

María Fernanda Gutiérrez

Nicolás Andrés Rapanelli

Selena Denise Grimalt

Alejandro Mariano Parlante

Verónica Daniela Bravo

Facundo Martín Fernández

Movimiento al Socialismo

César Rojas Esquivel

Ayelén Velizan

Iván Pilcic

Marianela Ponce

Luis Nine

Constanza Bosio

Gabriel Lorenzo Ripoll

María Verónica Servin

Mauro Beas

Política Obrera

Marilin Gómez

Germán Lavini

Alicia Escudero

Gustavo Fenoy

Stella Maris Giudice

Christian Miguez

Natalia Jaime

Brian Murphy

Silvia Díaz

Coalición Cívica ARI

Eugenio Daniel Malaponte

María Inés Masino

Carlos Enrique Javier Pujol

Andrea Martínez

Lautaro Candioti

María Julieta Molina

Lucas Demián Arzamendia

Patricia Susana Mansur

Leonel Esteban Vighetto

Movimiento Independiente Renovador

Juan Carlos Bianco

Silvia Cristina Attorresi

Roberto Edgardo Forchetti

Claudia Mariel Ramírez

Víctor Hugo Gauna

Liliana Palmira Sánchez

Marcelo Hernán Folch

María Alicia Alcocer

Armando Alberto Mujica

Defendamos Santa Fe

José Gaspar Lattuca

María Noel Montenegro

Manuel Alejandro Lafarga

Floriana Belén Marconi

Néstor Enrique Maggi

Pamela Alejandra Cocco

Alberto Marcelo Mozzatti

Francisca Beatriz Paz

Gustavo Oscar Asensio

Igualdad y Participación

Agustina Donnet

Damián Verzeñassi

Ana Narvaiz

Agustín González

Romina Sotelo

Marcelo Chavazza

Alejandra Carrizo

Horacio Ayala

Carina Ortega

Republicanos Unidos

Luciano Marcos Rossi

Georgina Montalbano Bogey

Rubén Oscar Voisard Rezola

Romina Soledad Giménez

Gastón Iván Méndez

Celia Antonia Segovia

Ovidio Roque Alberto Martínez

Gisela Fabiana Gutiérrez

Mario Juan Chamorro

Partido Autonomista

Raimar Ataide Da Costa

Noelia Samanta Vanina Mirabella

Chavo Ventura

Jesica Romina Reyes

Pedro Héctor Mariani

Patricia Viviana Mattioli

Walter Darío Enriquez

Rosana Beatriz Tasca

José Andrés de Cesaris

Compromiso Federal

Gabriel Felipe Chumpitaz

Alejandra Latosinski

Federico Eduardo Cutruneo

Claudia Beatriz Giménez

Daniel Hansen

Micaela Soledad Ortiz

Jorge Alberto Maya

Carina Mariel Rambaudi

Leandro David Fontanetto

Partido Fe

Pamela Ivana Perino

Juan Atilio Flaherty

Aldana Mariela Peirotti

Héctor Reynaldo Cardozo

Silvia María de Lourdes Elías

Norberto Ariel Paulón

Milagros Belén Gómez

Nicolás Armando Paiva

Mabel Oviedo

Frente Amplio por la Soberanía

Carlos Alfredo del Frade

Gabriela Adelina Sosa

Luciano Martín Vigoni

Vanesa Gabriela Oddi

Pablo Francisco Osvaldo Bosch

Mercedes Meier

Benigno Rubén Sala

Mariana Andrea Meza

Camilo Sebastián Di Croce

Nuevas Ideas

Eze Torres

Cristina Luciani

Luciano Exequiel Corti

Andrea Elisabet Mansilla

Daniel Alejandro Caramutti

Jesica María del Luján Navarro

Martín Aurelio Kemmerer

Sandra Moreno

Nicolás Saúl Spina

Paso a paso, cómo votar con la BUP

Cómo se vota con la BUP elecciones 2025 redes

El sistema de Boleta Única de Papel establece un procedimiento específico para la emisión del voto. Al ingresar al establecimiento, el votante recibe de la autoridad de mesa una boleta y un bolígrafo. Dentro del cuarto oscuro, debe marcar su preferencia en el recuadro correspondiente de cada categoría, utilizando únicamente la lapicera entregada. Solo se permite una marca por categoría.

El diseño de la boleta organiza las opciones partidarias y candidaturas en columnas, mientras que cada categoría a elegir se dispone en filas. Este formato permite visualizar todas las alternativas en una sola hoja y elimina la necesidad de múltiples boletas.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) define el voto en blanco como aquel en el que el elector no realiza ninguna marca en una o más categorías.

En contraste, el voto nulo se produce si se utiliza una Boleta Única no oficializada, si se marcan dos o más agrupaciones políticas en la misma categoría —afectando solo a esa categoría—, si la boleta está rota de modo que impida identificar la opción elegida, si contiene inscripciones o imágenes ajenas a la marca electoral que dificulten la determinación del voto, o si se introducen objetos extraños junto con la boleta plegada.En elecciones donde se eligen diputados y senadores, como ocurre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el votante debe marcar una opción diferente en cada casillero correspondiente.