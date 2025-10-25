Elecciones 2025: las listas completas de Santa Fe de candidatos a diputados nacionales

Este domingo 26 de octubre se desarrollarán las elecciones legislativas 2025, en los que se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales. En Santa Fe, los 2.815.453 ciudadanos habilitados para votar deberán votar 9 diputados.
La jornada estará marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el sistema de votación que se utilizará en todo el país para la elección de cargos. El horario de votación el domingo será de 8.00 a 18.00, y la veda electoral finalizará a las 21.00.
Para ver las listas de candidatos en todo el país, podés hacer click acá.
Los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe en las elecciones legislativas 2025, lista por lista
La Boleta Única de Papel de Santa Fe para los comicios legislativos muestra a los principales candidatos de las 16 listas que se presentan.
La Libertad Avanza
- Agustín Andrés Pellegrini
- Yamile Vanesa Tomassoni
- Juan Pablo Montenegro
- Valentina Loana Ravera
- Germán Cristian Pugnaloni
- Ludmila Liset Radolovich
- Matías Nicolás Tomasi
- Silvia Rosana Nardín
- Fabricio Dellasanta
Fuerza Patria
- Caren Estefanía Trepp
- Agustín Oscar Rossi
- Alejandrina Belén Borgatta
- Oscar Ariel Martínez
- María Fernanda Gigliani
- Pablo Darío Corsalini
- Silvana María de los Ángeles Teisa
- Roque Javier Ojeda
- Evelyn Cecilia Roa
Provincias Unidas
- Gisela Scaglia
- Pablo Gustavo Farías
- Melina Caren Giorgi
- Rogelio Biazzi
- Natalia María Verónica Corona
- Fabián Francisco Peralta
- Nadia Guadalupe Doria
- Jorge Daniel Paladini
- Betina Inés Florito
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad
- Franco Emanuel Casasola
- Carla Deiana
- Adolfo Jaime Columbich
- María Fernanda Gutiérrez
- Nicolás Andrés Rapanelli
- Selena Denise Grimalt
- Alejandro Mariano Parlante
- Verónica Daniela Bravo
- Facundo Martín Fernández
Movimiento al Socialismo
- César Rojas Esquivel
- Ayelén Velizan
- Iván Pilcic
- Marianela Ponce
- Luis Nine
- Constanza Bosio
- Gabriel Lorenzo Ripoll
- María Verónica Servin
- Mauro Beas
Política Obrera
- Marilin Gómez
- Germán Lavini
- Alicia Escudero
- Gustavo Fenoy
- Stella Maris Giudice
- Christian Miguez
- Natalia Jaime
- Brian Murphy
- Silvia Díaz
Coalición Cívica ARI
- Eugenio Daniel Malaponte
- María Inés Masino
- Carlos Enrique Javier Pujol
- Andrea Martínez
- Lautaro Candioti
- María Julieta Molina
- Lucas Demián Arzamendia
- Patricia Susana Mansur
- Leonel Esteban Vighetto
Movimiento Independiente Renovador
- Juan Carlos Bianco
- Silvia Cristina Attorresi
- Roberto Edgardo Forchetti
- Claudia Mariel Ramírez
- Víctor Hugo Gauna
- Liliana Palmira Sánchez
- Marcelo Hernán Folch
- María Alicia Alcocer
- Armando Alberto Mujica
Defendamos Santa Fe
- José Gaspar Lattuca
- María Noel Montenegro
- Manuel Alejandro Lafarga
- Floriana Belén Marconi
- Néstor Enrique Maggi
- Pamela Alejandra Cocco
- Alberto Marcelo Mozzatti
- Francisca Beatriz Paz
- Gustavo Oscar Asensio
Igualdad y Participación
- Agustina Donnet
- Damián Verzeñassi
- Ana Narvaiz
- Agustín González
- Romina Sotelo
- Marcelo Chavazza
- Alejandra Carrizo
- Horacio Ayala
- Carina Ortega
Republicanos Unidos
- Luciano Marcos Rossi
- Georgina Montalbano Bogey
- Rubén Oscar Voisard Rezola
- Romina Soledad Giménez
- Gastón Iván Méndez
- Celia Antonia Segovia
- Ovidio Roque Alberto Martínez
- Gisela Fabiana Gutiérrez
- Mario Juan Chamorro
Partido Autonomista
- Raimar Ataide Da Costa
- Noelia Samanta Vanina Mirabella
- Chavo Ventura
- Jesica Romina Reyes
- Pedro Héctor Mariani
- Patricia Viviana Mattioli
- Walter Darío Enriquez
- Rosana Beatriz Tasca
- José Andrés de Cesaris
Compromiso Federal
- Gabriel Felipe Chumpitaz
- Alejandra Latosinski
- Federico Eduardo Cutruneo
- Claudia Beatriz Giménez
- Daniel Hansen
- Micaela Soledad Ortiz
- Jorge Alberto Maya
- Carina Mariel Rambaudi
- Leandro David Fontanetto
Partido Fe
- Pamela Ivana Perino
- Juan Atilio Flaherty
- Aldana Mariela Peirotti
- Héctor Reynaldo Cardozo
- Silvia María de Lourdes Elías
- Norberto Ariel Paulón
- Milagros Belén Gómez
- Nicolás Armando Paiva
- Mabel Oviedo
Frente Amplio por la Soberanía
- Carlos Alfredo del Frade
- Gabriela Adelina Sosa
- Luciano Martín Vigoni
- Vanesa Gabriela Oddi
- Pablo Francisco Osvaldo Bosch
- Mercedes Meier
- Benigno Rubén Sala
- Mariana Andrea Meza
- Camilo Sebastián Di Croce
Nuevas Ideas
- Eze Torres
- Cristina Luciani
- Luciano Exequiel Corti
- Andrea Elisabet Mansilla
- Daniel Alejandro Caramutti
- Jesica María del Luján Navarro
- Martín Aurelio Kemmerer
- Sandra Moreno
- Nicolás Saúl Spina
Paso a paso, cómo votar con la BUP
El sistema de Boleta Única de Papel establece un procedimiento específico para la emisión del voto. Al ingresar al establecimiento, el votante recibe de la autoridad de mesa una boleta y un bolígrafo. Dentro del cuarto oscuro, debe marcar su preferencia en el recuadro correspondiente de cada categoría, utilizando únicamente la lapicera entregada. Solo se permite una marca por categoría.
El diseño de la boleta organiza las opciones partidarias y candidaturas en columnas, mientras que cada categoría a elegir se dispone en filas. Este formato permite visualizar todas las alternativas en una sola hoja y elimina la necesidad de múltiples boletas.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) define el voto en blanco como aquel en el que el elector no realiza ninguna marca en una o más categorías.
En contraste, el voto nulo se produce si se utiliza una Boleta Única no oficializada, si se marcan dos o más agrupaciones políticas en la misma categoría —afectando solo a esa categoría—, si la boleta está rota de modo que impida identificar la opción elegida, si contiene inscripciones o imágenes ajenas a la marca electoral que dificulten la determinación del voto, o si se introducen objetos extraños junto con la boleta plegada.En elecciones donde se eligen diputados y senadores, como ocurre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el votante debe marcar una opción diferente en cada casillero correspondiente.