Elecciones 2025: las listas completas de Salta de candidatos a diputados y senadores nacionales

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Este domingo 26 de octubre se desarrollarán las elecciones legislativas 2025, en las que se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales. En Salta, los 1.117.076 ciudadanos habilitados para votar deberán optar por 3 diputados y 3 senadores nacionales.

La jornada estará marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el sistema de votación que se utilizará en todo el país para la elección de cargos. El horario de votación el domingo será de 8.00 a 18.00, y la veda electoral finalizará a las 21.00.

Para ver las listas de candidatos en todo el país, podés hacer clic acá.

Las listas de candidatos a diputados nacionales en Salta en las elecciones legislativas 2025

La Boleta Única de Papel de Salta para los comicios legislativos muestra a los principales candidatos de las 9 listas que se presentan.

La Libertad Avanza

Diputados:

María Gabriela Flores

Carlos Raúl Zapata

Paola Alexandra Mielñik

Senadores:

María Emilia Orozco

Gonzalo Guzmán Coraita

Fuerza Patria

Diputados:

Emiliano Rafael Estrada

Mercedes Adriana Figueroa

Carlos del Socorro Rodas

Senadores:

Juan Manuel Urtubey

Nora del Valle Giménez

Partido de la Victoria

Diputados:

Marcela Elizabeth Jesús

Guido Giacosa Fernández

Blanca Irene Chacón Dorr

Senadores:

Sergio Napoleón “Oso” Leavy

Laura Deolinda Cartuccia

UCR

Diputados:

Adriana Soledad Farfán

Edgar Renán Castellanos Oliva

Fabiana Estefanía Beky

Senadores:

José Natalio Iglesias

Graciela del Valle Morales

FIT-U

Diputados:

Andrea Carolina Villegas

Jesús Eduardo Choque

Carmen Rosa Venencia

Senadores:

Claudio Ariel Del Pla

Daniela Beatriz Planes Saiz

Movimiento al Socialismo

Diputados:

Emilio Ulises Fernández Ortiz

Bárbara Sofía Marinaro

Cristian José Sanconte Cruz

Senadores:

Marcos Tognolini

Marcela Viviana López

Política Obrera

Diputados:

Julio Oscar Quintana

Georgia del Milagro Romero

Cristian Rafael Pereyra

Senadores:

Violeta Gil

Nahuel Gustavo López Riquelme

Frente Primero los salteños

Diputados:

Bernardo José Biella Calvet

Oriana Nevora

Juan Cruz Cura

Senadores:

Flavia Gabriela Royón

Jorge Ignacio Jarsún Lamonaca

Renacer

Diputados:

Nicolás Ceferino Vedia

Luciana Belén Latorre

Pablo Agustín Muro Sanmillán

Senadores:

Francisco Solano Martín Rivas Vila

Carina María Ángela Milano

Cómo votar con la Boleta Única de Papel

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

El sistema de Boleta Única de Papel establece un procedimiento específico para la emisión del voto. Al ingresar al establecimiento, el votante recibe de la autoridad de mesa una boleta y un bolígrafo. En la cabina de votación, debe marcar su preferencia en el recuadro correspondiente de cada categoría, utilizando únicamente la lapicera entregada. Solo se permite una marca por categoría.

El diseño de la boleta organiza las opciones partidarias y candidaturas en columnas, mientras que cada categoría a elegir se dispone en filas. Este formato permite visualizar todas las alternativas en una sola hoja y elimina la necesidad de múltiples boletas.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) define el voto en blanco como aquel en el que el elector no realiza ninguna marca en una o más categorías.

En contraste, el voto nulo se produce si se utiliza una Boleta Única no oficializada, si se marcan dos o más agrupaciones políticas en la misma categoría —afectando solo a esa categoría—, si la boleta está rota de modo que impida identificar la opción elegida, si contiene inscripciones o imágenes ajenas a la marca electoral que dificulten la determinación del voto, o si se introducen objetos extraños junto con la boleta plegada.

En elecciones donde se eligen diputados y senadores, como ocurre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o Tierra del Fuego, por ejemplo, el votante debe marcar una opción diferente en cada casillero correspondiente.