Elecciones 2025: las listas completas de Mendoza de candidatos a diputados nacionales

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Este domingo 26 de octubre se desarrollarán las elecciones legislativas 2025, en las que se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales. En Mendoza, los 1.523.848 ciudadanos habilitados para votar deberán elegir 5 diputados.

La jornada estará marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el sistema de votación que se utilizará en todo el país para la elección de cargos. El horario de votación el domingo será de 8.00 a 18.00, y la veda electoral finalizará a las 21.00.

Para ver las listas de candidatos en todo el país, podés hacer clic acá.

Las listas de candidatos a diputados nacionales en Mendoza en las elecciones legislativas 2025

La boleta única papel de Mendoza

La Boleta Única de Papel de Mendoza para los comicios legislativos muestra a los principales candidatos de las 8 listas que se presentan.

La Libertad Avanza

Diputados:

Luis Alfonso Petri

Pamela Fernanda Verasay

Álvaro Fernando Martínez

María Julieta Metral Asensio

Mauricio Oscar Pinti

Fuerza Justicialista Mendoza

Diputados:

Emir Roberto Félix

Marisa Lourdes Uceda

José Matías Stevanato

María Flor Destéfanis

Fernando Alcides Ubieta

Provincias Unidas

Diputados:

Jorge Andrés Difonso

Flavia María Manoni

Jorge Carlos Palero

Gisella Rocío Talquenca

Luis Gabriel Escobar

FIT-U

Diputados:

Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fabián Fernández

María Marta Bernabeu

Pablo Nicolás Cortez

Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

Diputados:

Susana Mabel Barros

Fernando Gabriel Flores

Pamela Lorena Miranda

Nahuel Daniel Díaz Ruiz

Lis Leila López

Frente Verde

Diputados:

Mario Nicolás Vadillo

María Belén Bobba

Dugar Eduardo Chappel

Oriana Elizabeth Torres

Maximiliano Daniel Muñoz

Protectora

Diputados:

Carolina Jacky

Carlos Jesús Sebastián Zelada

María Inés Rojas

Mateo Adrián Matas

Laura Griselda Urzi

Frente Libertario

Diputados:

José Gabriel Sottile

Mariel Alejandra Maestri Heinrich

Gastón Federico Pescarmona

María de los Ángeles Bermejo

Federico Rodolfo Raffetto Trejo

Cómo votar con la Boleta Única de Papel

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

El sistema de Boleta Única de Papel establece un procedimiento específico para la emisión del voto. Al ingresar al establecimiento, el votante recibe de la autoridad de mesa una boleta y un bolígrafo. En la cabina de votación, debe marcar su preferencia en el recuadro correspondiente de cada categoría, utilizando únicamente la lapicera entregada. Solo se permite una marca por categoría.

El diseño de la boleta organiza las opciones partidarias y candidaturas en columnas, mientras que cada categoría a elegir se dispone en filas. Este formato permite visualizar todas las alternativas en una sola hoja y elimina la necesidad de múltiples boletas.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) define el voto en blanco como aquel en el que el elector no realiza ninguna marca en una o más categorías.

En contraste, el voto nulo se produce si se utiliza una Boleta Única no oficializada, si se marcan dos o más agrupaciones políticas en la misma categoría —afectando solo a esa categoría—, si la boleta está rota de modo que impida identificar la opción elegida, si contiene inscripciones o imágenes ajenas a la marca electoral que dificulten la determinación del voto, o si se introducen objetos extraños junto con la boleta plegada.

En elecciones donde se eligen diputados y senadores, como ocurre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o Tierra del Fuego, por ejemplo, el votante debe marcar una opción diferente en cada casillero correspondiente.