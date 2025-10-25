Elecciones 2025: las listas completas de CABA de candidatos a diputados y senadores nacionales

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Este domingo 26 de octubre se desarrollarán las elecciones legislativas 2025, en los que se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales. En CABA, los 2.520.249 ciudadanos habilitados para votar deberán votar 3 senadores y 13 diputados.

La jornada estará marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el sistema de votación que se utilizará en todo el país para la elección de cargos. El horario de votación el domingo será de 8.00 a 18.00, y la veda electoral finalizará a las 21.00.

Para ver las listas de candidatos en todo el país, podés hacer click acá.

Quiénes son los candidatos a diputados y senadores en CABA en las elecciones legislativas 2025

La Boleta Única de CABA para los comicios legislativos muestra a los principales candidatos de las 17 listas que se presentan.

La Boleta Única de Papel de CABA para las elecciones legislativas 2025.

La Libertad Avanza

Diputados:

Alejandro Fargosi

Patricia Holzman

Nicolas Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando de Andreis

Antonela Giampieri

Andres Leone

Valeria Rodrigues Trimarchi

Fernando Pedrosa

María Fernanda Araujo

Lautaro Saponaro

Paloma Linik

Juan Manuel Bensusan

Senadores:

Patricia Bullrich

Agustín Monteverde

Fuerza Patria

Diputados:

Itai Hagman

Raquel Kismer

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Ernesto Giacomini

Mara Brawer

Juan José Tufaro

Natalia Salvo

Gustavo Mendelovich

Lucía Cancela

Juan Manuel Mauro

Agostina Agudin

Daniel Siciliano

Senadores:

Mariano Recalde

Ana Arias

Ciudadanos Unidos

Diputados:

Martín Lousteau

Piera Fernández

Gustavo Marangoni

Jéssica Barreto

Robert Cortina

Dolores Martínez

Juan Alfonsín

Nvard Nazaryan

Gustavo Mola

Patricia Cáseres

Augusto Carzoglio

Silvia Stuchlik

Ramiro F. Sarraf

Senadores:

Graciela Ocaña

Martín Ocampo

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Diputados:

Myriam Bregman

Gabriel Solano

Mercedes De Mendieta

Patricio Del Corro

Celeste Fierro

Mariano Rosa

Vanina Biasi

Pablo Almeida

Lourdes Oliverio

Federico Puy

María Carla Rodríguez

Diego Saavedra

Ileana Celotto

Senadores:

Christian Castillo

Mercedes Trimarchi

La Izquierda en la Ciudad

Diputados:

Federico Winokur

Violeta Azriel Alonso

Matías Brito

Mariana Rueda Kramer

Alejandro Leiva

Natacha Haeberer

Roberto Azriel

Lucía Waldman

Roque Parra

Sol Attadia

Julián Luciano

Leila Argüello

Juan Pablo Pardo Calderón

Senadores:

Héctor Heberling

María Belén D´Ambrosio

Partido Comunista

Diputados:

Antonella Bianco

Ignacio Cámpora

Cristina Ibarra

Rocco Carbone

María Luisa León

Manuel Santos

Laura Minghetti

Raúl Carou

Zaira Abrahaan Hom

Marcelo Rodríguez

Hebe Montenegro

Dardo Prusak

María Dolores Fernández

Senadores:

Ariel Elger

Nuria Giniger

Potencia

Diputados:

Ricardo L. Murphy

Bernarda Fait

Leopoldo Sahores

Isabel Cospito

Carlos Rodríguez

Bianca Dell’Aquila

Miguel Ángel Chamli

Valeria Jarmoliuk

Luis Castillo

María Rosa Davagnino

Miguel Ángel Lacour

Solange Ledo

Jonathan Tolisano

Senadores:

Juan Martín Paleo

Ana Luisa Paulesu

GEN

Diputados:

Sergio Abrevaya

Viviana Dirolli

Martín Borgna

Mirna Biglione

Fernando Gril

Ivana González de la Vega

Marcelo Insúa

Ana Lía Etchegaray

Emilio Cornaglia

Manuela Fernández Roa

Sergio Hemsani

Sol Takara

Fernando Bertani

Senadores:

Facundo Manes

Carla Pitiot

Movimiento de Jubilados y Juventud

Diputados:

Alejandro Katz

Diana Maffía

Gabriel Puricelli

María Rachid

Pedro Núñez

Valeria Llobet

Adrián Helien

Valeria Odetti

Julián D’Ángelo

Ana Elisa Wortman

Juan Martín Graña

Silvia Sánchez Puch

Fernando Suárez

Senadores:

Esteban Paulón

Daniela Soldano

Hagamos Futuro

Diputados:

Hernán Reyes

Cecilia Ferrero

Jorge Giorno

Silvia Pace

Facundo Del Gaiso

Vanina Squetino

Francisco Rosati Díaz

Soledad Aulita

Andrés Balcarce

Florencia Markarian

Diego Falcón

Mónica Machin

Manuel Huergo

Senadores:

Marcela Campagnoli

Claudio Cingolani

UCEDÉ

Diputados:

Marcelo P. Dalmau

María Laura Barrera

Fabricio Latronico

Diana Saraceni

Mariano Ramella

Vanesa Ameri

Joaquín Jeanneret

Norma Roldán

Pedro Pusineri

María Blanck Mendoza

Facundo Gandulfo

María Isabel Ackerley

Marcelo Ruffo

Senadores:

Diego Guelar

Luciana Minassián

Partido Federal

Diputados:

Daniel Lipovetzky

Isabel Figueroa

Franco Mangione

Mayra Azpelicueta

Tomás Hoerth

Antonella Rómbola

Gonzalo Pereyra

Claudia Centola

Tomás Novile

Alejandra Carrió

Héctor Lorenzetti

Mariela Szmulewicz

Hernán Mielniczuk

Senadores:

Agustín Rombolá

Marina Pérez Damil

Unidad Popular

Diputados:

Claudio Lozano

Eva Koutsovitis

Jonatan Baldiviezo

Nina Burgo Marco

Pablo Bergel

Myriam Godoy Arroyo

Sergio Parra

Magdalena Salinas

José María Pena

Magalí Zirulnikoff

Carlos Scally

Soledad Pozzuto

Raúl Díaz

Senadores:

No presenta candidatos a senadores.

Partido Socialista

Diputados:

Mario Mazzitelli

Flor del Rocío Armas

Ariel Rodríguez

Lucila Lancioni

Facundo Muscatello

M. Cristina Figueroa

Luis Sierra Estrada

Mercedes Carabajal

Marcelino Ledesma

Patricia Ortega Alfaro

Carlos Quintana

Florencia Merele

Jorge Lugones

Senadores:

Francisco M. Guirado

Elsa Morales

Integrar

Diputados:

Claudio García

Graciela Balestra

Víctor Amoroso

Nilda Prieto

Gustavo Massud

Florencia Dellacasa

Germán Borrego

Ana Clara Becerra

Cristian Natero

Adriana Merlo

Carlos Montaldo

Aldana Salazar

Adrián Giotti

Senadores:

No presenta senadores.

Movimiento Plural

Diputados:

Marcelo Peretta

Jimena Castiñeira Arce

Jorge Porcel

Elsa Nieto

Jorge Ferri

Cecilia Contreras

Diego Ludueña

Malvina Starker

José Manuel García

Gabriela Obregón

Eliodoro Martínez

María Cecilia Bonzo

Sergio Pallotto

Senadores:

Gustavo D’Elía

Mariana Funes Llaneza

Frente Patriota Federal

Diputados:

César Biondini

Cintia Lozada

Federico Rosas

Sabrina Mansilla Coria

Daniel Alejandro Zelenéñki

Gladys Fabiana Auce

Héctor Daniel Jaime

Silvia Cristina Javorcic

Leandro Nicolás Padula

Lorena Barcia Dufour

Diego Alejandro Recarey

Analia Verónica Cardozo

Nicolás Omar Blanco

Senadores:

Ángel Javier Romero

Alicia María Quinodoz

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Cómo se vota con la BUP elecciones 2025 redes

El sistema de Boleta Única de Papel (BUP) establece un procedimiento específico para la emisión del voto. Al ingresar al cuarto oscuro, el elector recibe de la autoridad de mesa una BUP y un bolígrafo, y debe marcar su preferencia en el recuadro correspondiente de cada categoría.

Solo se permite una marca por categoría, y la boleta debe plegarse siguiendo las indicaciones antes de depositarla en la urna, garantizando así la confidencialidad.

El diseño de la boleta organiza las opciones partidarias y candidaturas en columnas, mientras que cada categoría a elegir se dispone en filas. Este formato permite visualizar todas las alternativas en un solo documento y elimina la necesidad de múltiples boletas. El sistema exige seleccionar una opción por cada categoría, sin posibilidad de elegir una lista completa con una sola marca.

En elecciones donde se vota para diputados y senadores, como ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el votante debe marcar una alternativa distinta en cada casillero correspondiente a cada categoría.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) define los votos en blanco como aquellos en los que el elector no realiza ninguna marca en una o más categorías. Por otro lado, los votos nulos corresponden a boletas no oficializadas o a boletas oficiales que presentan dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas en la misma categoría —afectando únicamente a esa categoría—, roturas que impidan identificar la opción elegida, inscripciones o imágenes ajenas a la marca electoral que dificulten la determinación del voto, o la inclusión de objetos extraños junto con la boleta plegada.

La CNE especifica que la nulidad se limita a la categoría afectada cuando la irregularidad no compromete la totalidad de la boleta.