Política

Elecciones 2025: las listas completas de CABA de candidatos a diputados y senadores nacionales

Los electores porteños elegirán este domingo 26 de octubre 3 integrantes para el Senado y 13 para la Cámara Baja

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Este domingo 26 de octubre se desarrollarán las elecciones legislativas 2025, en los que se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales. En CABA, los 2.520.249 ciudadanos habilitados para votar deberán votar 3 senadores y 13 diputados.

La jornada estará marcada por la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el sistema de votación que se utilizará en todo el país para la elección de cargos. El horario de votación el domingo será de 8.00 a 18.00, y la veda electoral finalizará a las 21.00.

Para ver las listas de candidatos en todo el país, podés hacer click acá.

Quiénes son los candidatos a diputados y senadores en CABA en las elecciones legislativas 2025

La Boleta Única de CABA para los comicios legislativos muestra a los principales candidatos de las 17 listas que se presentan.

La Boleta Única de Papel
La Boleta Única de Papel de CABA para las elecciones legislativas 2025.

La Libertad Avanza

Diputados:

  • Alejandro Fargosi
  • Patricia Holzman
  • Nicolas Emma
  • Sabrina Ajmechet
  • Fernando de Andreis
  • Antonela Giampieri
  • Andres Leone
  • Valeria Rodrigues Trimarchi
  • Fernando Pedrosa
  • María Fernanda Araujo
  • Lautaro Saponaro
  • Paloma Linik
  • Juan Manuel Bensusan

Senadores:

  • Patricia Bullrich
  • Agustín Monteverde

Fuerza Patria

Diputados:

  • Itai Hagman
  • Raquel Kismer
  • Santiago Roberto
  • Lucía Cámpora
  • Ernesto Giacomini
  • Mara Brawer
  • Juan José Tufaro
  • Natalia Salvo
  • Gustavo Mendelovich
  • Lucía Cancela
  • Juan Manuel Mauro
  • Agostina Agudin
  • Daniel Siciliano

Senadores:

  • Mariano Recalde
  • Ana Arias

Ciudadanos Unidos

Diputados:

  • Martín Lousteau
  • Piera Fernández
  • Gustavo Marangoni
  • Jéssica Barreto
  • Robert Cortina
  • Dolores Martínez
  • Juan Alfonsín
  • Nvard Nazaryan
  • Gustavo Mola
  • Patricia Cáseres
  • Augusto Carzoglio
  • Silvia Stuchlik
  • Ramiro F. Sarraf

Senadores:

  • Graciela Ocaña
  • Martín Ocampo

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Diputados:

  • Myriam Bregman
  • Gabriel Solano
  • Mercedes De Mendieta
  • Patricio Del Corro
  • Celeste Fierro
  • Mariano Rosa
  • Vanina Biasi
  • Pablo Almeida
  • Lourdes Oliverio
  • Federico Puy
  • María Carla Rodríguez
  • Diego Saavedra
  • Ileana Celotto

Senadores:

  • Christian Castillo
  • Mercedes Trimarchi

La Izquierda en la Ciudad

Diputados:

  • Federico Winokur
  • Violeta Azriel Alonso
  • Matías Brito
  • Mariana Rueda Kramer
  • Alejandro Leiva
  • Natacha Haeberer
  • Roberto Azriel
  • Lucía Waldman
  • Roque Parra
  • Sol Attadia
  • Julián Luciano
  • Leila Argüello
  • Juan Pablo Pardo Calderón

Senadores:

  • Héctor Heberling
  • María Belén D´Ambrosio

Partido Comunista

Diputados:

  • Antonella Bianco
  • Ignacio Cámpora
  • Cristina Ibarra
  • Rocco Carbone
  • María Luisa León
  • Manuel Santos
  • Laura Minghetti
  • Raúl Carou
  • Zaira Abrahaan Hom
  • Marcelo Rodríguez
  • Hebe Montenegro
  • Dardo Prusak
  • María Dolores Fernández

Senadores:

  • Ariel Elger
  • Nuria Giniger

Potencia

Diputados:

  • Ricardo L. Murphy
  • Bernarda Fait
  • Leopoldo Sahores
  • Isabel Cospito
  • Carlos Rodríguez
  • Bianca Dell’Aquila
  • Miguel Ángel Chamli
  • Valeria Jarmoliuk
  • Luis Castillo
  • María Rosa Davagnino
  • Miguel Ángel Lacour
  • Solange Ledo
  • Jonathan Tolisano

Senadores:

  • Juan Martín Paleo
  • Ana Luisa Paulesu

GEN

Diputados:

  • Sergio Abrevaya
  • Viviana Dirolli
  • Martín Borgna
  • Mirna Biglione
  • Fernando Gril
  • Ivana González de la Vega
  • Marcelo Insúa
  • Ana Lía Etchegaray
  • Emilio Cornaglia
  • Manuela Fernández Roa
  • Sergio Hemsani
  • Sol Takara
  • Fernando Bertani

Senadores:

  • Facundo Manes
  • Carla Pitiot

Movimiento de Jubilados y Juventud

Diputados:

  • Alejandro Katz
  • Diana Maffía
  • Gabriel Puricelli
  • María Rachid
  • Pedro Núñez
  • Valeria Llobet
  • Adrián Helien
  • Valeria Odetti
  • Julián D’Ángelo
  • Ana Elisa Wortman
  • Juan Martín Graña
  • Silvia Sánchez Puch
  • Fernando Suárez

Senadores:

  • Esteban Paulón
  • Daniela Soldano

Hagamos Futuro

Diputados:

  • Hernán Reyes
  • Cecilia Ferrero
  • Jorge Giorno
  • Silvia Pace
  • Facundo Del Gaiso
  • Vanina Squetino
  • Francisco Rosati Díaz
  • Soledad Aulita
  • Andrés Balcarce
  • Florencia Markarian
  • Diego Falcón
  • Mónica Machin
  • Manuel Huergo

Senadores:

  • Marcela Campagnoli
  • Claudio Cingolani

UCEDÉ

Diputados:

  • Marcelo P. Dalmau
  • María Laura Barrera
  • Fabricio Latronico
  • Diana Saraceni
  • Mariano Ramella
  • Vanesa Ameri
  • Joaquín Jeanneret
  • Norma Roldán
  • Pedro Pusineri
  • María Blanck Mendoza
  • Facundo Gandulfo
  • María Isabel Ackerley
  • Marcelo Ruffo

Senadores:

  • Diego Guelar
  • Luciana Minassián

Partido Federal

Diputados:

  • Daniel Lipovetzky
  • Isabel Figueroa
  • Franco Mangione
  • Mayra Azpelicueta
  • Tomás Hoerth
  • Antonella Rómbola
  • Gonzalo Pereyra
  • Claudia Centola
  • Tomás Novile
  • Alejandra Carrió
  • Héctor Lorenzetti
  • Mariela Szmulewicz
  • Hernán Mielniczuk

Senadores:

  • Agustín Rombolá
  • Marina Pérez Damil

Unidad Popular

Diputados:

  • Claudio Lozano
  • Eva Koutsovitis
  • Jonatan Baldiviezo
  • Nina Burgo Marco
  • Pablo Bergel
  • Myriam Godoy Arroyo
  • Sergio Parra
  • Magdalena Salinas
  • José María Pena
  • Magalí Zirulnikoff
  • Carlos Scally
  • Soledad Pozzuto
  • Raúl Díaz

Senadores:

No presenta candidatos a senadores.

Partido Socialista

Diputados:

  • Mario Mazzitelli
  • Flor del Rocío Armas
  • Ariel Rodríguez
  • Lucila Lancioni
  • Facundo Muscatello
  • M. Cristina Figueroa
  • Luis Sierra Estrada
  • Mercedes Carabajal
  • Marcelino Ledesma
  • Patricia Ortega Alfaro
  • Carlos Quintana
  • Florencia Merele
  • Jorge Lugones

Senadores:

  • Francisco M. Guirado
  • Elsa Morales

Integrar

Diputados:

  • Claudio García
  • Graciela Balestra
  • Víctor Amoroso
  • Nilda Prieto
  • Gustavo Massud
  • Florencia Dellacasa
  • Germán Borrego
  • Ana Clara Becerra
  • Cristian Natero
  • Adriana Merlo
  • Carlos Montaldo
  • Aldana Salazar
  • Adrián Giotti

Senadores:

No presenta senadores.

Movimiento Plural

Diputados:

  • Marcelo Peretta
  • Jimena Castiñeira Arce
  • Jorge Porcel
  • Elsa Nieto
  • Jorge Ferri
  • Cecilia Contreras
  • Diego Ludueña
  • Malvina Starker
  • José Manuel García
  • Gabriela Obregón
  • Eliodoro Martínez
  • María Cecilia Bonzo
  • Sergio Pallotto

Senadores:

  • Gustavo D’Elía
  • Mariana Funes Llaneza

Frente Patriota Federal

Diputados:

  • César Biondini
  • Cintia Lozada
  • Federico Rosas
  • Sabrina Mansilla Coria
  • Daniel Alejandro Zelenéñki
  • Gladys Fabiana Auce
  • Héctor Daniel Jaime
  • Silvia Cristina Javorcic
  • Leandro Nicolás Padula
  • Lorena Barcia Dufour
  • Diego Alejandro Recarey
  • Analia Verónica Cardozo
  • Nicolás Omar Blanco

Senadores:

  • Ángel Javier Romero
  • Alicia María Quinodoz

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Cómo se vota con la BUP elecciones 2025 redes

El sistema de Boleta Única de Papel (BUP) establece un procedimiento específico para la emisión del voto. Al ingresar al cuarto oscuro, el elector recibe de la autoridad de mesa una BUP y un bolígrafo, y debe marcar su preferencia en el recuadro correspondiente de cada categoría.

Solo se permite una marca por categoría, y la boleta debe plegarse siguiendo las indicaciones antes de depositarla en la urna, garantizando así la confidencialidad.

El diseño de la boleta organiza las opciones partidarias y candidaturas en columnas, mientras que cada categoría a elegir se dispone en filas. Este formato permite visualizar todas las alternativas en un solo documento y elimina la necesidad de múltiples boletas. El sistema exige seleccionar una opción por cada categoría, sin posibilidad de elegir una lista completa con una sola marca.

En elecciones donde se vota para diputados y senadores, como ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el votante debe marcar una alternativa distinta en cada casillero correspondiente a cada categoría.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) define los votos en blanco como aquellos en los que el elector no realiza ninguna marca en una o más categorías. Por otro lado, los votos nulos corresponden a boletas no oficializadas o a boletas oficiales que presentan dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas en la misma categoría —afectando únicamente a esa categoría—, roturas que impidan identificar la opción elegida, inscripciones o imágenes ajenas a la marca electoral que dificulten la determinación del voto, o la inclusión de objetos extraños junto con la boleta plegada.

La CNE especifica que la nulidad se limita a la categoría afectada cuando la irregularidad no compromete la totalidad de la boleta.

