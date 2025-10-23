Milei ya tiene definido al nuevo Canciller y decidirá el resto de los cambios la noche de las elecciones

El mandatario nacional volvió a instalar el búnker en el Hotel Libertador (Maximiliano Luna)

Aunque su intención era dejar todos los anuncios para después de las elecciones, el presidente Javier Milei se vio obligado a definir el primer cambio de Gabinete debido a la salida precipitada de Gerardo Werthein de la Cancillería, pero el resto de las modificaciones en el Gobierno las terminará de decidir el próximo domingo por la noche, durante una reunión que mantendrá en el Hotel Libertador con su círculo íntimo.

El mandatario nacional eligió para esta ocasión el mismo búnker que utilizó en el 2023, donde armó al equipo con el que encaró la primera parte de la gestión, el cual ya sufrió varias bajas en estos dos años.

En ese mismo lugar, el 26 de octubre, el jefe de Estado convocará a sus principales colaboradores políticos para, con los resultados de los comicios ya sobre la mesa, diagramar la nueva estructura del Poder Ejecutivo.

Del cónclave participarían la secretaria general, Karina Milei; el asesor, Santiago Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos -a pesar de que es uno de los funcionarios que están en duda.

Milei terminará de decidir los cambios en el Gabinete junto a su círculo íntimo (REUTERS/Tomas Cuesta)

El ministro coordinador tiene pensado el día de los comicios ir primero al centro de cómputos, que estará instalado en la sede del Correo Argentino, ubicada en la calle Brandsen al 2070, en el barrio porteño de Barracas, para supervisar el recuento y la transmisión de los votos.

Una vez finalizada esa tarea, y luego de que el titular de la cartera de Interior, Lisandro Catalán, informe las primeras novedades, ambos se trasladarán al Hotel Libertador para esperar el escrutinio provisorio.

Independientemente del desempeño que tenga el oficialismo en las urnas, el Presidente tiene en mente esa misma noche, en la reunión, ultimar los detalles del futuro Gabinete y determinar los roles políticos de cada funcionario, en el marco de su objetivo de armar una “nueva mayoría” que le permita llevar adelante las reformas que tiene en carpeta.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la cúpula libertaria, si bien todavía no se va a anunciar, Milei ya tiene definido quién va a ser el sucesor de Werthein en la Cancillería.

Uno de los aspirantes a ese cargo era un dirigente del PRO, el ex senador Federico Pinedo, quien el martes visitó a Francos en la Casa Rosada y el miércoles habría sido recibido por el jefe de Estado en la Quinta de Olivos.

La salida precipitada de Werthein molestó a la cúpula libertaria (EFE/EPA/ABIR SULTAN)

Otro de los nombres que circuló es el de Fulvio Pompeo, actual secretario general y de Relaciones Internacionales de la ciudad de Buenos Aires, quien ya fue consultado sobre la posibilidad de su llegada al Palacio San Martín por algunas figuras de su entorno, pero todavía no tuvo ninguna propuesta formal.

También estaba en la lista Alejandro “Alec” Oxenford, quien fue el que reemplazó a Werthein en la Embajada argentina en los Estados Unidos cuando su antecesor se transformó en ministro.

Sin perjuicio de que no se trata de un diplomático de carrera, sino de un referente del mundo empresarial, el embajador llevó adelante varias gestiones con la Casa Blanca y estuvo recientemente en el encuentro de Milei con Trump.

Más allá de la Cancillería, el Presidente realizará varios cambios en el Gobierno, con la posible incorporación de cuadros técnicos del PRO y quizás de otras fuerzas políticas para darle mayor agilidad a la gestión y, al mismo tiempo, sumar apoyo de otros sectores.

En los últimos días, Francos le repitió al mandatario nacional su recomendación de abrir el Gabinete y llegar a acuerdos no solo con Mauricio Macri, sino también con algunos gobernadores.

Este miércoles, el ex presidente se fotografió con los candidatos de su partido que integran las listas de La Libertad Avanza: Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, por la ciudad, y Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba, por la provincia de Buenos Aires.

Macri junto a los candidatos del PRO

La comunicación con el líder del PRO está pausada y por ahora no hay en agenda ningún encuentro con Milei ni está confirmado que vaya a asistir a la reunión en el Hotel Libertador, que visitó en varias ocasiones en noviembre del 2023, cuando el libertario estaba diseñando su primer Gabinete.

Según diferentes actores que participarán de las negociaciones, la velocidad con la que se realicen las modificaciones dependerá del resultado electoral. Si La Libertad Avanza sufre una derrota contundente como en los comicios bonaerenses de septiembre último, la reacción deberá ser inmediata. En cambio, si gana o pierde por poco margen, habrá tiempo hasta el lunes o incluso el martes de la semana que viene para anunciar medidas.

En las últimas horas, trascendió que uno de los ajustes que se realizarían será la unificación de los Ministerios de Seguridad y de Justicia, pero esta es una iniciativa solamente de uno de los sectores del oficialismo, que continúa atravesado por la interna.

La cartera que encabeza Patricia Bullrich es una de las que necesariamente tendrá modificaciones, ya que la funcionaria asumiría como senadora. La otra es la de Defensa, que lo tiene a Luis Petri, candidato a diputado en Mendoza.

También el vocero Manuel Adorni dejará su lugar para convertirse en legislador porteño, aunque en su caso las tareas administrativas serán absorbidas por su subsecretario de Prensa, Javier Lanari, que ya está buscando a un colaborador.

La salida precipitada de Werthein molestó a la cúpula libertaria, que le dedicó algunos insultos en privado, y las autoridades nacionales están analizando los mecanismos legales para anular los más de 80 traslados de diplomáticos al exterior que ordenó antes de presentar su renuncia.