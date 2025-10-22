Política

“El domingo el Gobierno va a ganar y perder a la vez”: el análisis de Andrés Malamud sobre las elecciones

En la Cumbre Aseguradora Argentina, el politólogo analizó el escenario político nacional y anticipó que el oficialismo ampliará su representación legislativa

Guardar
Andrés Malamud
Andrés Malamud

Durante su exposición en la Bolsa de Comercio porteña, Andrés Malamud afirmó que el resultado electoral del domingo implicará un fortalecimiento del oficialismo en el Congreso, aun si pierde en algunas provincias. “El domingo el Gobierno va a ganar un número suficiente de provincias y perder en otras, en las que también meterá legisladores”, dijo.

“Va a duplicar su contingente legislativo en Diputados y va un poco más que duplicar su contingente en el Senado. Va a pasar de treinta y tantos diputados a sesenta o setenta y tantos diputados. En el Senado va a pasar de seis a entre doce y quince, aunque pierda”, detalló.

El politólogo destacó que se trata de elecciones provinciales y que “cada provincia es un mundo”. “En la mayoría compite contra el gobernador, no contra el kirchnerismo”, sostuvo, al explicar que en diecinueve distritos hay “una disputa entre oficialismos: el nacional versus el provincial, ambos relativamente populares”.

Malamud señaló que el verdadero interrogante se abrirá después de la votación. “¿Qué va a hacer el lunes con este contingente legislativo? Hay tres escenarios, tres estrategias”, expresó.

Describió la primera como “la estrategia Karina”, basada en el impulso propio del espacio libertario: “Vamos por todo con lo que tenemos, con lo nuestro, con lo violeta. Esa estrategia no tiene un tercio en ninguna cámara, no tiene ochenta y seis diputados ni veinticinco senadores. Con esa estrategia hay juicio político y no se sostiene un veto ni un decreto. Están recalculando”.

“La estrategia Javier —continuó— es construir la minoría de bloqueo, el tercio en la Cámara de Diputados con nuestros aliados que nos permita sostener vetos y decretos y desalentar el juicio político”.

Por último, mencionó “la estrategia Santiago”, que, según dijo, busca construir mayorías para aprobar leyes: “No hay reformas sin leyes, no hay reforma por veto y por decreto, y las leyes requieren mayoría, aunque sea circunstancial, aunque sea por ausencia de la oposición. Esa mayoría se construye no con los aliados, sino con los opositores”.

Javier Milei espera fortalecerse en
Javier Milei espera fortalecerse en el Congreso

El politólogo sostuvo que esa estrategia “ya se ensayó con la ley Bases”, y recordó que “no hubo mayoría sin votos peronistas, pero hubo votos peronistas: hubo Tucumán, hubo Salta, hubo Catamarca; Santiago del Estero estaba disponible, con Misiones se negocia”.

Malamud analizó además que “si hay una Argentina que se reforma a partir del lunes, es una Argentina que cruza el pasillo y divide a lo que esté enfrente, en vez de haber hecho como hasta ahora, que dividió al radicalismo, al PRO, a los libertarios y parece que unió al peronismo”.

Antes de referirse a los comicios, el politólogo repasó los cambios globales que, a su juicio, condicionan el futuro del país: el descongelamiento del Ártico, la transición demográfica y la revolución tecnológica. “Estamos viviendo tres cambios disruptivos al mismo tiempo. Todos pensamos que vivimos en una época diferente, pero esta vez capaz que tenemos razón”, dijo.

También analizó la posición argentina frente a Estados Unidos y China. “Dependemos de China para mercados y para swaps, y dependemos de Estados Unidos para rescate”, señaló. “Lo que está consiguiendo Milei es casi un milagro. No hay mucho tiempo más en que Estados Unidos puede salvar un país tan lejano geográficamente”.

El domingo, advirtió, marcará un nuevo punto de partida para la dinámica política interna. “En los últimos años se produjo un desacople”, explicó. “No tenemos guerra, pero vamos para atrás. Y lo que se viene es una disputa entre la formalización y la informalización del país”.

Al cerrar su exposición, resumió el clima previo a las urnas con una frase que combinó ironía y diagnóstico: “Vamos redondeando, así les cuento quién va a ganar el domingo. Después les cuento lo que va a pasar el lunes, que es más difícil”.

La 2° Cumbre Aseguradora Argentina reunió este martes a funcionarios, economistas, empresarios y referentes del sector en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ubicada en Sarmiento 299. El encuentro, que comenzó con un desayuno a las 8.15 y las exposiciones a partir de las 9, presentó un panorama sobre la situación del mercado asegurador, con datos actualizados y un documento que detalla los desafíos que enfrenta la industria, así como los beneficios de una economía con alto nivel de cobertura en términos de productividad, competitividad, inversión y generación de empleo.

Temas Relacionados

Andrés MalamudElecciones 2025Elecciones Argentina 2025CongresoDiputadosSenadoProvinciasUltimas noticias

Últimas Noticias

Gerardo Werthein renunció a la Cancillería y comienza el recambio en el Gabinete

El ministro saliente le comunicó su decisión a Javier y Karina Milei en una reunión que se realizó el viernes pasado en la Quinta de Olivos. Su salida se hará efectiva luego de las elecciones

Gerardo Werthein renunció a la

Por orden judicial, el Gobierno restituyó más de 100 mil pensiones por discapacidad laboral

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acató el fallo del juez Díaz Martínez y reactivó los beneficios suspendidos. El organismo también frenó las auditorías en marcha y no se podrá aplicar nuevas bajas hasta que haya sentencia definitiva

Por orden judicial, el Gobierno

El Ministerio de Seguridad rechaza el traslado del mapuche Jones Huala a una cárcel de seguridad media

El líder de la RAM está detenido en la unidad de Rawson, en Chubut, y pidió su derivación a la U14 de Esquel. A pesar de la resistencia de los responsables de seguridad, la defensa del activista insistirá. Este jueves habrá una resolución final

El Ministerio de Seguridad rechaza

Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto en su cumpleaños N° 95: “Es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”

La activista por los Derechos Humanos cumple 95 años y visitó a la expresidenta de la Nación en el departamento donde cumple su condena por la Causa Vialidad

Cristina Kirchner saludó a Estela

De cuánto es la multa por no votar en las elecciones legislativas nacionales 2025

Qué sucede con aquellos que no emitan su sufragio en los comicios nacionales del 26 de octubre, una obligación para todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral

De cuánto es la multa
ÚLTIMAS NOTICIAS
A un año del RIGI,

A un año del RIGI, ingresaron 22 proyectos por más de USD 35.500 millones

Fabiola Yañez pidió que el juez Ercolini siga en la causa por violencia de género y se demora la llegada a juicio

Un banco de inversión francés decidió cerrar su apuesta por una devaluación del peso: cuánto perdió

Receta de merengue francés, rápida y fácil

En medio de la incertidumbre pre electoral, Luis Caputo reiteró que no habrá modificaciones en el esquema cambiario

INFOBAE AMÉRICA
Tiroteo frente al Parlamento serbio:

Tiroteo frente al Parlamento serbio: al menos una persona resultó herida y se incendió una tienda

Marisa Monte reunió a Tribalistas para una nueva canción producida por Gustavo Santaolalla

Zelensky respaldó la propuesta de Trump de congelar la guerra en las líneas del frente actuales, pero duda que Putin acepte

El atractivo del Louvre reside en su historia (y esa es también su debilidad)

Marco Rubio viajará a Israel este jueves en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por mantener el alto el fuego en Gaza

TELESHOW
Topa reveló su profunda admiración

Topa reveló su profunda admiración por Xuxa y los sacrificios que hizo para conocerla: “Fue todo una locura”

Romance confirmado: la primera foto en público de Adrián Suar y Rocío Robles

La periodista Paula D’Ambrosio fue mamá por primera vez: “Nació con música y con aroma a gardenias”

Luis Ventura habló del lado menos glamoroso de Masterchef Celebrity: “Todos vamos por los 50 millones”

La hija de Paola Krum y Joaquín Furriel cumplió 17 años: el emotivo saludo de la actriz y la foto a pura sonrisa