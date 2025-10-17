Denunciaron un ataque contra la camioneta donde viajaba Juan Manuel Urtubey en Salta: investigan si fue un disparo

Así quedó la camioneta en la que viajaba el candidato a senador nacional

El ex gobernador y candidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey denunció haber sufrido un ataque, cuando viajaba en una camioneta junto a su secretario por la ruta provincial N° 5 rumbo hacia la ciudad de General Pizarro, provincia de Salta. La denuncia ya fue radicada y se esperan las pericias, para determinar si se habría tratado de un disparo.

El incidente ocurrió este jueves por la mañana, cuando el dirigente de Primero la Patria se trasladaba en una Toyota Hillux, color plateado, desde la ciudad de Orán, en dirección a General Pizarro, en el departamento de Anta. En el transcurso del camino, el ruido de un impacto en una de las ventanillas traseras alarmó al ex mandatario provincial y a su chofer.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, tras este episodio, el secretario de Urtubey radicó una denuncia penal en una dependencia de Salta capital. La causa fue caratulada como una investigación por “daños” y será encabezada por la Fiscalía Penal de San Lorenzo.

De acuerdo con la presentación, el impacto provocó la destrucción de parte de la ventanilla trasera izquierda. A pesar de esto, confirmaron que todos los pasajeros resultaron ilesos. Tras haberse inspeccionado el vehículo de forma ocular, las autoridades policiales plantearon que podría haberse tratado de un disparo.

El incidente ocurrió este jueves a la mañana y fue denunciado en Salta capital

Por este motivo, la Fiscalía dispuso la apertura de una averiguación preliminar y encomendó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) la realización de pericias técnicas sobre el vehículo. De acuerdo con los datos averiguados por este medio, las evaluaciones técnicas se concluyeron durante la noche del jueves.

El propósito principal de estas pericias sería determinar si el daño habría sido causado por un disparo de arma de fuego y, además, efectuar un análisis de trayectoria que permita esclarecer las circunstancias en que se produjo el incidente. De igual forma, se desconoce el tiempo que demorarían estos los resultados.

Hasta el momento, no se habrían identificado personas vinculadas al hecho ni existirían hipótesis firmes respecto al origen del disparo. Aunque desde el espacio reconocieron que el incidente resultaba llamativo por ocurrir en plena campaña electoral, no descartaron que pudiera estar relacionado con la presencia de cazadores furtivos en la zona.

A pesar de esto, Primero la Patria emitió un comunicado para reclamar que se investigue en profundidad el episodio vivido por el candidato a senador nacional. “Frente al gravísimo ataque sufrido por nuestro compañero candidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey, la agrupación Primero la Patria exige a las autoridades de la provincia de Salta el esclarecimiento urgente del hecho”, apuntaron.

El comunicado emitido por Primero la Patria

“Sucesos de estas características ponen en riesgo no solo la integridad física de las personas, sino la misma convivencia democrática”, remarcaron en el escrito que fue publicado en las redes sociales del espacio justicialista. Por su parte, el ex gobernador no se pronunció sobre lo sucedido.

No obstante, el candidato mantuvo su campaña activa hasta el día anterior del hecho, cuando brindó una entrevista a Pablo Duggan por la señal de Radio 10. Durante esa conversación, el dirigente cuestionó las políticas del Gobierno nacional y las consecuencias que habrían tenido para la sociedad salteña.

“El Estado ausente en un lugar que queda a 1800-1900 km de Buenos Aires se nota mucho porque no tenés rutas en buen estado, es dramática la situación de los remedios en los hospitales del interior, se empiezan a cobrar”, enumeró.

Por este motivo, remarcó que “la gente está reaccionado y está pidiendo parar con el ajuste, que paremos con esto, que realmente se parece a un tormento cada vez peor”.

En esta oportunidad, Urtubey fue seleccionado como cabeza en la lista de senadores nacionales que representarán a la expresión local de Fuerza Patria. Asimismo, estará acompañado de la actual senadora nacional Nora del Valle Giménez, cuya banca tiene fecha de caducidad el próximo 9 de diciembre.