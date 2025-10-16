Política

La oposición presiona para que Martín Menem envíe al Senado la reforma de los DNU

El texto sufrió modificaciones y debe volver a la Cámara de origen. Pero el presidente de Diputados aún no remitió los expedientes y busca demorar el trámite legislativo para que no se trate antes de las elecciones

Federico Millenaar

Por Federico Millenaar

Guardar
Martín Menem
Martín Menem

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). Debido a que uno de sus artículos fue rechazado, el texto debe volver al Senado para que insista con la redacción original o acepte los cambios. Sin embargo, desde la oposición denuncian que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, está demorando el trámite legislativo en un intento de bloquear una eventual sesión antes de las elecciones legislativas.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó una nota formal en la cual reclama la “inmediata comunicación” al Senado. “Le requiero a Martín Menem que cumpla con su deber y remita los proyectos al Senado. El Presidente de la Cámara no puede frenar al Congreso por sus decisiones o especulaciones políticas”, planteó a través de las redes sociales.

Y agregó: “Es increíble que con trampas y maniobras se intente frenar leyes que justamente buscan reactivar el funcionamiento pleno del Congreso. Por todos los medios, el Gobierno procura impedir que las instituciones funcionen”.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica

Por su parte, las autoridades de la Cámara de Diputados niegan que se trate de una maniobra dilatoria y argumentan que todavía se encuentran dentro de los plazos razonables. En ese sentido, señalan que el viernes pasado no hubo actividad legislativa porque fue feriado y también que en la misma sesión se aprobaron varias interpelaciones -a Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones- que debían realizarse ayer. A su vez, explicaron que no existe un plazo legal que deban respetar.

El peronismo en el Senado había dejado trascender que su objetivo era revisar el expediente en comisión hoy para poder convocar a una sesión la semana que viene. Pero sin el dictamen de comisión necesitaría de una mayoría especial de dos tercios del recinto para poder debatir el proyecto, algo difícil de lograr en la recta final de la campaña electoral y especialmente tras el guiño que muchos gobernadores le hicieron al Gobierno al dejar caer el artículo 3.

El proyecto, que había sido aprobado en el Senado con un amplio consenso que incluyó a referentes del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso algunos díscolos del PRO, modifica la ley 26.122 de 2006. Esa ley había sido impulsada por Cristina Fernández, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Entre sus puntos más importantes se destaca que ambas Cámaras se tienen que pronunciar sobre la validez de los decretos para que sean ratificados (en la actualidad sólo se necesita la aprobación de una Cámara). Por lo tanto, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos.

No obstante, el artículo que fue rechazado establecía un límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie y en caso de no hacerlo, los decretos perdían validez.

Temas Relacionados

DNUReforma DNUCongresoDiputadosSenadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Ley de buena muerte”: cómo son los distintos proyectos de eutanasia que se impulsan en Argentina

Los bloques del peronismo, la UCR y el PRO presentaron en los últimos años varias iniciativas para regular la muerte voluntaria de manera asistida. En qué se diferencian luego de la aprobación “histórica” de la norma en Uruguay

“Ley de buena muerte”: cómo

El Gobierno declaró al mapuche de los binoculares y a su grupo como organización terrorista

El Ministerio de Seguridad incluyó en el registro a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que usurparon tierras en Villa Mascardi; entre ellos está el hombre que cobró notoriedad durante el caso Santiago Maldonado

El Gobierno declaró al mapuche

Elecciones 2025, en vivo: “Si descontamos en la provincia, Milei gana la nacional”, dijo Santilli

La campaña rumbo a los comicios continúa con las repercusiones por el rescate financiero de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Las críticas de la oposición y la defensa del oficialismo

Elecciones 2025, en vivo: “Si

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de San Luis y quiénes son los candidatos

San Luis votará el 26 de octubre para renovar bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Por primera vez en elecciones nacionales, se utilizará la Boleta Única de Papel, que reúne todas las listas en un solo formato y busca agilizar el escrutinio y reducir errores

Elecciones 2025: cómo es la

Dónde voto en Buenos Aires: cómo consultar el padrón para las elecciones del 26 de octubre

La provincia de Buenos Aires pone en juego 35 bancas de diputados. Cuáles son listas que se presentan en los comicios

Dónde voto en Buenos Aires:
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Yo fui a rescatar a

“Yo fui a rescatar a mi hijo”: la nueva declaración de Pablo Laurta sobre el doble femicidio en Córdoba

La dieta cerebral: los 7 alimentos que previenen el deterioro cognitivo y la demencia

Cuál es el modelo que siguen Argentina y EEUU para diseñar el swap por USD 20.000 millones

El oro bate otro récord y supera los USD 4.200: ¿a qué se debe la histórica suba y hasta dónde puede llegar?

Temor en Santa Fe: apareció un puma en el patio de una casa

INFOBAE AMÉRICA
Escándalo político en Chile: renunció

Escándalo político en Chile: renunció el ministro de Energía tras la polémica por las tarifas

Murió el jefe militar de los rebeldes hutíes en Yemen tras un bombardeo israelí

El oro bate otro récord y supera los USD 4.200: ¿a qué se debe la histórica suba y hasta dónde puede llegar?

Donald Trump habló con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania: “Logramos grandes avances”

Murió Kanchha Sherpa, último sobreviviente de la expedición pionera al Everest

TELESHOW
Soledad Larghi contó la violenta

Soledad Larghi contó la violenta situación que vivió con un acosador: “Te voy a ir a buscar”

Florencia Peña abrió las puertas de su refugio en Salta: “Mis días norteños, patria y familia”

Excarcelaron a la madre de Ayelén Paleo a un mes y medio de su detención: los detalles

El descargo de Joel Ojeda luego del allanamiento en su casa: “Se llevaron la jubilación de mi vieja”

El desopilante ida y vuelta entre Jimena Barón y Matías Palleiro por dormir con su bebé en la cama: “Separados”