En Estados Unidos observan con inquietud la hiperactiva agenda china de Guillermo Francos

La intensa agenda de reuniones y contactos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos con diplomáticos y empresarios de China generó inquietud en Estados Unidos, en momentos en que la administración de Donald Trump mantiene una competencia geopolítica con el gigante asiático y reclama de sus aliados un alineamiento para frenar sus ambiciones expansionistas.

La administración estadounidense, en pleno proceso de negociaciones económicas y geopolíticas con la gestión de Javier Milei, trasladó su preocupación por la singular asiduidad con la que el funcionario de mayor rango tras el Presidente mantiene contactos con la cúpula diplomática y, en especial, con ejecutivos de empresas chinas relevantes en infraestructura y recursos estratégicos, como Gezhouba Group y Ganfeng Lithium.

En los fríos pasillos de la diplomacia, toma fuerza la desconfianza de que, mientras Argentina optó por reforzar su alineamiento a Occidente, el pragmatismo económico local en algunos sectores de la gestión libertaria favorece de manera consistente los intereses chinos. Esta señal, vista desde Estados Unidos, representa una ambigüedad de alto riesgo en términos geopolíticos.

Francos en un encuentro con Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, Wang Wei, embajador de la República Popular China en Argentina, Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, Tristán María Socas, presidente de Energía Argentina, y directivos de la empresa Gezhouba por la obra de la represa “Jorge Cepernic”

Una agenda marcada por Beijing

El registro de accesos al círculo de poder muestra un patrón llamativo. Según pudo saber Infobae, entre octubre de 2024 y julio de 2025, Francos mantuvo cerca de 50 reuniones con delegaciones chinas, en su mayoría altos ejecutivos o miembros clave de la embajada de ese país. Para analistas y referentes influyentes del trumpismo esta frecuencia difícilmente pueda atribuirse a la casualidad.

El análisis de los protagonistas recurrentes de estas visitas revela las prioridades que llegan al despacho del jefe de Gabinete. Los nombres que más se repiten evidencian dos focos estratégicos para China en la Argentina: la diplomacia permanente, la infraestructura y minerales críticos.

En la reunión que ayer tuvieron Milei y Trump el tema China sobrevoló la conversación. Ante una pregunta del corresponsal de Infobae, se aclaró que no estaba presente como exigencia la anulación del swap vigente entre Argentina y China, de 18 mil millones de dólares. Pero sí se trazó como una “línea roja” la cooperación militar. En Argentina, funciona un observatorio espacial en Neuquén que depende de las Fuerzas Armadas del gigante asiático.

Pero volviendo a la hiperactividad de la Jefatura de Gabinete en las reuniones, Wang Wei, embajador de China en Argentina, encabeza la lista de visitantes, con ocho encuentros. Junto a él, se destacan Wang Xiaoxu (encargado de negocios) y Wang An (segundo secretario), ambos con cuatro registros. Otros integrantes de la embajada, como Zhang Yuwei (secretaria del embajador), Xie Zhicheng y Li Runqi (tercer secretarios), completan el cuadro diplomático con dos ingresos cada uno.

En la esfera empresarial, el protagonismo se concentra en China Gezhouba Group. Tres de sus principales ejecutivos —Zhang Jun (CEO), Wang Minyi (director de proyecto) y Wu Longfu (directivo de Hidrocuyo)— suman doce reuniones. Esta actividad confirma que los grandes proyectos de infraestructura ocupan un lugar permanente en el temario del Gabinete. También aparecen Xia Qing y Yang Douzhou, vinculados a negocios, aportando diversidad a la agenda comercial.

Litio e infraestructura

La atención que despertó la seguidilla de reuniones encuentra motivo en dos áreas de fuerte influencia china: la energía y los minerales estratégicos. Ganfeng Lithium centra su interés en la explotación y producción de litio, recurso esencial para la industria global de baterías eléctricas. Su presencia en Argentina se focaliza en el Triángulo del Litio (Salta y Jujuy), donde opera proyectos como Cauchari-Olaroz (ya en producción) y Pozuelos–Pastos Grandes, además de planificar inversiones superiores a USD 2.000 millones para expandirse y cumplir parámetros de regímenes de inversión. Así, busca desarrollar uno de los complejos de litio más importantes del mundo.

Por su parte, China Gezhouba Group sostiene una presencia consolidada en proyectos de infraestructura energética. Históricamente vinculada a la construcción de represas en la Patagonia, la empresa coloca a sus principales directivos —como Zhang Jun, Li Guojian, Wang Minyi y Wu Longfu— en el centro de las tratativas más sensibles sobre gestión, continuidad y negociación de contratos en el sector hidroeléctrico.

Francos en un encuentro con representantes de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, encabezado por Tie Ning, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea. También participaron Feng Yi, secretaria general adjunta del Comité Permanente; Zhang Yong, miembro de la Comisión de Constitución y Legislación y subdirector del Comité de Asuntos Legislativos; Yu Xubo, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y el embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei

El detalle de las visitas

La cronología de los encuentros ilustra el ritmo de la actividad en el Gabinete nacional:

Junio de 2024: Wang Wei (Embajada china).

Octubre de 2024: Wang Wei, Xiao Song (inversor).

Noviembre de 2024: Wang Wei, Zhang Yuwei, An Guangchui (ministro consejero).

Febrero de 2025: Wang Xiaoshen (presidente de Ganfeng Lithium), Luo Xiaofeng, Zhang Guixing, Zhang Jun (CEO Gezhouba), Wu Longfu, Wang Minyi, Xie Zhicheng, Zhu Yanjing, Zhang Yuwei.

Marzo de 2025: Wang Wei, Zhang Jun, Li Guojian, Li Shaojun, Wang Minyi, Sun Jianxin, You Xuhua, Wu Longfu, Chen Chang.

Abril de 2025: Zhou Zuyi, Zhou Kuanfen, Jiang Feiyan, Wang Xiaoxu, Li Lin.

Mayo de 2025: Li Rundi, Xia Qing, Yu Feng, Mei Yuzhe, Wang Xiaoxu, Wang An, Yang Douzhou, Yang Liu.

Junio de 2025: Xia Qing, Shen Zheyi, Yang Douzhou, Wang An, Wang Xiaoxu, Wang Zhong, Meng Dingbo, Qu Yuhui, Li Runqui, Xu Hou, Zhang Junxu, Ning Tie, Wang Wei, Jiang Xuelan, Feng Yi, Zhang Yong, Yu Xubo, Tang Jian, Ding Jinya, Wang Hao, Yang Jingyu, Huang Weijun (Huawei).

Julio de 2025: Wang Wei, Wang An, Xie Zhicheng, Li Runqi, Zhang Jianchao (China Sandong International Economic & Technical Cooperation Group LTD (CSI)), Wang Minghua, Chang Kaiqi.

Estados Unidos, atento al “factor China”

La inquietud de Washington no se limita la agenda intensa de un funcionario clave de la Casa Rosada, sino a lo que implica como señal política. Para el entorno de Trump, que promueve una realineación estratégica de la Argentina con Occidente, la intensa actividad de emisarios chinos supone una fuente de incertidumbre.

En los círculos políticos locales, el tema es de público debate. La semana pasada, el consultor estadounidense Barry Bennett, asesor clave del trumpismo, mantuvo reuniones con referentes oficialistas y aliados, como Santiago Caputo y diputados clave, como Cristian Ritondo (PRO), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y Rodrigo De Loredo (UCR).

Cristian Ritondo, Miguel Pichetto y Rodrigo De Loredo

Allí, el “factor China” apareció como asunto central: Bennett transmitió la inquietud sobre China y si existe un compromiso argentino compartido en la política ante la competencia geopolítica internacional. La agenda recargada de Francos, lejos de disipar dudas, genera interrogantes.

En este tablero, el jefe de Gabinete, conocido por su perfil pragmático, queda ubicado entre dos grandes presiones: la necesidad de atraer inversiones chinas para impulsar obras estratégicas, sin enfriar el delicado vínculo con Washington, que define las claves de la política internacional y financiera argentina. El juego se desarrolla en Buenos Aires, pero cada jugada resuena en los pasillos de la Casa Blanca.