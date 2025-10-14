Política

Emilio Monzó: “Yo no me sumaría a un gabinete de este Gobierno por más que me llamen”

En una entrevista con Infobae en vivo, el candidato a diputado cuestionó la gestión de Javier Milei, aseguró que fracasó en lo económico y criticó el funcionamiento del bloque oficialista, al que calificó como un show de chimentos constante

Emilio Monzó, candidato a diputado por Provincias Unidas, lanzó una serie de definiciones sobre la situación política y económica del país durante una entrevista en Infobae en vivo. Entre sus declaraciones más resonantes, aseguró que no integraría el gabinete de Javier Milei por más que lo llamen, argumentando que se trata de un Gobierno sin orden y con un esquema de toma de decisiones “horizontal”, donde “hay cargos que vuelan o personas que se van por un tuit”.

A lo largo de la conversación, Monzó expuso una mirada crítica sobre la dinámica interna del oficialismo y cuestionó el rumbo de la administración libertaria. “Están administrando la impotencia de la gente, no gobiernan”, afirmó, al referirse al deterioro del plan económico y al contexto social que, según él, habilitó el ascenso de Milei a la presidencia.

“No me sorprende lo de hoy. Quizás nosotros esperábamos otra cosa, y debe haber de parte nuestra una necesidad de generar optimismo porque el plan económico fracasó. El salvataje de Estados Unidos llega al límite; hace dos semanas parecía que estallaba todo”, señaló el dirigente. Y remarcó: “Esto viene así desde el inicio del Gobierno de Milei”.

En ese sentido, Monzó analizó el voto que llevó al actual presidente al poder. “Fue más reactivo que revolucionario”, sostuvo, y explicó que los votantes canalizaron su indignación a través de un “discurso inflamado y eufórico”, que ofrecía una imagen de fuerza: “La sociedad emocionalmente, en ese estado, lo buscó a Milei. Por eso termina electo presidente”.

Milei junto a Donald Trump
Milei junto a Donald Trump (REUTERS)

El ex titular de la Cámara baja consideró que ese respaldo inicial se está reconfigurando con el paso de los meses. “La sociedad le da una licencia para destruir todo, pero comenzaron a demandarle a los seis meses que busque consensos y diálogos porque quiere salir de esta situación”, indicó.

Respecto al frente legislativo, fue enfático: “Cuando llegás a Diputados, su bloque es un show de chimentos constante. Yo pido que agreguen diputados que tengan calidad y conocimiento parlamentario”. Monzó criticó el destrato hacia legisladores como Silvia Lospennato, quien, según señaló, “arregló el desastre de ley que habían mandado”.

En otro tramo de la entrevista, mencionó que fue contactado de manera informal después de lo que describió como una “bajada de línea de Estados Unidos”. “Lo bueno es que tengan una reacción, pero es un absurdo. Rompieron con todos sus aliados”, expresó. A su juicio, el oficialismo incurre en errores de enfoque político al elevar el tono incluso en el plano internacional: “Se equivocan en poner este énfasis hasta con Trump. Elevan la vara a un nivel en el que parece que si en las elecciones pierden, todo se terminó”.

También se refirió al vínculo con los mandatarios provinciales. “Los gobernadores son los mejores aliados que puede tener un Gobierno de minoría, porque tienen la responsabilidad de administrar y negocian en el buen sentido, de acuerdo a los intereses de su provincia”, sostuvo. En ese marco, recomendó fortalecer el diálogo institucional a través del ministro del Interior y del jefe de Gabinete.

Emilio Monzó afirmó que el gobierno de Milei fracasó en su plan económico y que hoy administra la impotencia social

“La clave está en las formas. Si no hay incentivos para sentarse a dialogar, si no se entiende al otro y se le dice ‘hdp’ porque piensa distinto, es difícil”, advirtió. Y agregó: “Ahí está mi duda, porque no conozco a un Milei que esté en otra frecuencia a la que votaron los argentinos y a la que mostró en el recital del otro día”.

Al ser consultado sobre una eventual incorporación al Ejecutivo, Monzó descartó esa posibilidad de plano. “No me sumaría a un gabinete de este Gobierno por más que me llamen”, dijo. Y aclaró que su decisión no se basa únicamente en una cuestión política: “Tiene que ver con la personalidad y lo que estás dispuesto a negociar. Son un gobierno muy horizontal, donde deciden personas que están ajenas al gabinete. Uno pretende un gobierno más ordenado”.

En materia electoral, apuntó contra la lógica de confrontación que, en su opinión, atraviesa al sistema político argentino. “La gente está votando en contra de, y así no va a haber nunca alternativas. Los que votan a Milei no les importa quién esté en la boleta, así sea Espert, porque vienen los K. Y los que votan en contra, es porque quieren frenar a Milei. Así estamos, nadie se para en el medio. Somos un péndulo”.

Finalmente, alertó sobre los límites de las fórmulas simplificadas para enfrentar una crisis de alta complejidad. “Hoy nos están engañando con populismo, de un lado y del otro. Milei hoy hace populismo de forma atroz”, declaró. “La respuesta es más compleja porque la sociedad es más compleja. Ser competente significa tener criterios para el ajuste, para los gastos. Lo inteligente es cuidar el Estado, la producción, a los inversores, el equilibrio fiscal. Tiene que haber instituciones sólidas, tiene que haber seguridad social. Las soluciones simples seducen, pero a la hora de gobernar, es muy difícil”, concluyó.

