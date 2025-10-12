Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales

El proceso de renovación parlamentaria en el país alcanzará su momento decisivo el domingo 26 de octubre, fecha en la que se celebrarán las elecciones legislativas nacionales.
En esa jornada, los ciudadanos deberán definir la nueva conformación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en cumplimiento del mandato constitucional que garantiza la alternancia y la representación federal.
En esta ocasión, estarán en juego 127 escaños de diputados nacionales, lo que representa la mitad de la Cámara Baja, y 24 bancas de senadores, equivalentes a un tercio del Senado.
Este recambio legislativo se inscribe en un contexto político marcado por la búsqueda de reposicionamiento de La Libertad Avanza, fuerza que atravesó una serie de resultados desfavorables en elecciones provinciales recientes.
El oficialismo enfrenta desafíos internos tras la renuncia de José Luis Espert, quien encabezaba la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. A este revés se sumó la posibilidad de reimprimir las boletas, lo que complicó la estrategia electoral del espacio.
El próximo 26 de octubre, además de la renovación de 127 bancas de diputados y 24 senadores nacionales, los oficialismos locales de cuatro provincias buscarán ratificar sus gestiones y consolidar legislaturas con mayorías afines. En Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero se votarán legisladores provinciales y, en algunos casos, también cargos municipales.
La inédita intervención del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario local llegó en el momento justo. El Tesoro local se había quedado con menos de USD 700 millones para defender el tipo de cambio y evitar que el dólar salte al techo de la banda. Es lo que hubiera sucedido mañana o a más tardar el martes. Luego de haber perdido USD 1.100 millones post comicios bonaerenses, el Central también sería puesto nuevamente a prueba en las jornadas previas a las elecciones legislativas.
El peronismo está ante una oportunidad que no esperaba tener solo algunos meses atrás. La posibilidad de ganar la elección nacional frente a un gobierno que trata de salir de la crisis de confianza en la que entró hace dos largas semanas.
El sector que responde al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mira de reojo la situación del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que debe renovar autoridades en diciembre de este año, cuando se termine el mandato del actual presidente, el diputado nacional, Máximo Kirchner.
La decisión de la Cámara Nacional Electoral de postergar su decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires para consultarle al resto de las fuerzas políticas generó una silenciosa indignación en el Gobierno, donde dan por perdida la batalla. Si bien celebraron que les permitieran ubicar al amarillo Diego Santilli en el primer lugar, los más encumbrados estrategas de La Libertad Avanza están convencidos de que la permanencia de la cara del renunciado José Luis Espert dañará, aún más, las posibilidades del mileismo de achicar la brecha con el kirchnerismo.