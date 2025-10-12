Política

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales

Todas las novedades políticas de la campaña de cara al próximo 26 de octubre, cuando los electores en todo el país acudirán a las urnas para votar diputados y senadores

En esta ocasión estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales, lo que representa la mitad de la Cámara Baja, y 24 bancas del Senado (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El proceso de renovación parlamentaria en el país alcanzará su momento decisivo el domingo 26 de octubre, fecha en la que se celebrarán las elecciones legislativas nacionales.

En esa jornada, los ciudadanos deberán definir la nueva conformación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en cumplimiento del mandato constitucional que garantiza la alternancia y la representación federal.

En esta ocasión, estarán en juego 127 escaños de diputados nacionales, lo que representa la mitad de la Cámara Baja, y 24 bancas de senadores, equivalentes a un tercio del Senado.

Este recambio legislativo se inscribe en un contexto político marcado por la búsqueda de reposicionamiento de La Libertad Avanza, fuerza que atravesó una serie de resultados desfavorables en elecciones provinciales recientes.

El oficialismo enfrenta desafíos internos tras la renuncia de José Luis Espert, quien encabezaba la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. A este revés se sumó la posibilidad de reimprimir las boletas, lo que complicó la estrategia electoral del espacio.

Elecciones 2025: qué se pone en juego en los cuatro distritos que votan cargos provinciales el 26 de octubre

Además de la renovación parcial de la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, hay elecciones locales en Mendoza, Catamarca y La Rioja donde los oficialismos buscarán ratificar su gestión. En Santiago, además, se elige gobernador

Mariel Fitz Patrick
Sandra Crucianelli

Por Mariel Fitz PatrickySandra Crucianelli

Candidatos a gobernadores en Santiago del Estero para este 26 de octubre

El próximo 26 de octubre, además de la renovación de 127 bancas de diputados y 24 senadores nacionales, los oficialismos locales de cuatro provincias buscarán ratificar sus gestiones y consolidar legislaturas con mayorías afines. En Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero se votarán legisladores provinciales y, en algunos casos, también cargos municipales.

El Tesoro de EEUU brindó tranquilidad cambiaria, pero el mercado sigue pendiente del resultado de las elecciones

Antes de la intervención del Gobierno de Trump, acciones y bonos habían vuelto a sus mínimos por el temor del mercado a una floja elección del oficialismo el 26 de octubre. Ese escenario no se disipó y preocupa el “día después”

Pablo Wende

Por Pablo Wende

Milei, este sábado, en un acto de campaña en Chaco. El resultado del 26 de octubre es clave para sostener la tranquilidad que prestó EEUU

La inédita intervención del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario local llegó en el momento justo. El Tesoro local se había quedado con menos de USD 700 millones para defender el tipo de cambio y evitar que el dólar salte al techo de la banda. Es lo que hubiera sucedido mañana o a más tardar el martes. Luego de haber perdido USD 1.100 millones post comicios bonaerenses, el Central también sería puesto nuevamente a prueba en las jornadas previas a las elecciones legislativas.

Mariano Recalde: “El escándalo de Espert va a influir en CABA aunque el Gobierno se trate de despegar”

En diálogo con Infobae, el candidato de Fuerza Patria a senador por CABA dijo que el Gobierno tiene que recibir un “mensaje contundente” que no pueden darle los partidos más pequeños

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

El peronismo está ante una oportunidad que no esperaba tener solo algunos meses atrás. La posibilidad de ganar la elección nacional frente a un gobierno que trata de salir de la crisis de confianza en la que entró hace dos largas semanas.

Qué peso interno tienen los aliados de Kicillof para disputarle la conducción del PJ Bonaerense a Máximo Kirchner

El 18 de diciembre vence el mandato del líder de La Cámpora. Tiene 60 días para hacer la convocatoria a internas. La negociación reflota las tensiones entre el cristinismo y el Movimiento Derecho al Futuro

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

La foto de la reunión de Axel Kicillof con los intendentes

El sector que responde al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mira de reojo la situación del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que debe renovar autoridades en diciembre de este año, cuando se termine el mandato del actual presidente, el diputado nacional, Máximo Kirchner.

Inquietud en LLA por un revés definitivo en la Justicia que le impida borrar la cara de Espert de las boletas

Para los libertarios, la batalla está prácticamente perdida y el efecto de la figura del ex candidato en el cuarto oscuro será pernicioso

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Boleta Única de Papel

La decisión de la Cámara Nacional Electoral de postergar su decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires para consultarle al resto de las fuerzas políticas generó una silenciosa indignación en el Gobierno, donde dan por perdida la batalla. Si bien celebraron que les permitieran ubicar al amarillo Diego Santilli en el primer lugar, los más encumbrados estrategas de La Libertad Avanza están convencidos de que la permanencia de la cara del renunciado José Luis Espert dañará, aún más, las posibilidades del mileismo de achicar la brecha con el kirchnerismo.

