Política

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

El 26 de octubre, los argentinos concurrirán a las urnas para elegir a los nuevos representantes para la Cámara de Diputados y el Senado. Por primera vez, se votará con la Boleta Única Papel

Las próximas elecciones legislativas generales
Las próximas elecciones legislativas generales se celebrarán el próximo 26 de octubre.

El calendario electoral cerrará el domingo 26 de octubre con las elecciones legislativas nacionales, donde se elegirán candidatos para asumir bancas en el Congreso de la Nación. El Gobierno intentará recuperarse tras varias derrotas en comicios provinciales, mientras la oposición se rearma con un escenario político cada vez más complejo.

La próxima vez que todos los argentinos vayan a las urnas deberán elegir una nueva composición de la Cámara de Diputados y el Senado, cumpliendo con el proceso previsto por la Constitución para asegurar la alternancia y la representación federal.

Se renovarán 127 bancas de diputados nacionales (la mitad de la Cámara) y 24 de senadores (un tercio del Senado).

11:19 hsHoy

Gisela Scaglia, candidata de Provincias Unidas en Santa Fe: “Voy a trabajar para que el kirchnerismo no tenga poder”

La vicegobernadora de Maximiliano Pullaro apuntó contra la lista peronista que impulsa el referente local Juan Monteverde. “Son Grabois”, dijo. En una entrevista con Infobae, analizó, además, el futuro del PRO

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Gisela Scaglia es vicegobernadora de
Gisela Scaglia es vicegobernadora de Santa Fe y lidera la lista de candidatos a diputados de Provincias Unidas

Convencida de que el kirchnerismo no puede volver a ser una alternativa de poder, Gisela Scaglia aseguró que la lista peronista que compite en Santa Fe no representa ninguna renovación. “Son Grabois”, los definió, en alusión al dirigente social. “Es un enemigo que toma tierras”, agregó. También cuestionó la gestión de Javier Milei, cuyo espacio en la provincia apuesta nuevamente por una lista outsider, una estrategia que ya fracasó en la última elección local.

11:19 hsHoy

Milei lleva la campaña a Chaco y Corrientes: reunión con su aliado Zdero y recorridas con Virginia Gallardo

El Presidente llegará al mediodía a Resistencia y será recibido por el gobernador. Luego cruzará a la capital correntina para cerrar la gira electoral

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

Milei continuará este fin de
Milei continuará este fin de semana con su gira por las provincias

Javier Milei arribará al aeropuerto de Resistencia, provincia de Chaco, a media mañana del sábado. El mandatario provincial le dará la bienvenida y luego encararán juntos una serie de acciones de campaña. El Presidente estará acompañado de su hermana, Karina Milei.

11:19 hsHoy

Cómo le puede ir al PJ en las 11 provincias que aglutinan el 84% del padrón y definen la elección nacional

Los candidatos de Fuerza Patria pisan fuerte en algunos distritos y otros corren de atrás ante los oficialismos provinciales o los libertarios. Optimismo moderado y apuesta por la polarización

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Itai Hagman, Jorge Taiana, Juan
Itai Hagman, Jorge Taiana, Juan Manuel Urtubey, Caren Tepp, Guillermo Michel y Jorge Capitanich, algunos de los dirigentes que compiten en la elección del 26 de octubre

Hay 11 provincias de la Argentina que concentran el 84% del padrón electoral. En esos distritos se juega la mayor parte de la elección debido a la cantidad de votantes que tienen. El peso electoral los vuelve determinantes para cualquier fuerza política. El peronismo tiene situaciones muy disímiles en esas provincias de cara a las elecciones del 26 de octubre. El equilibrio entre donde se pierde y donde se gana, pasa a ser clave.

11:18 hsHoy

El Gobierno intenta recuperar confianza con la ayuda de EEUU y Milei alienta la campaña antes de verse con Trump

Después del espaldarazo financiero del Tesoro, el Presidente visitó Mendoza y San Nicolás y estará hoy en Chaco y Corrientes. El lunes viaja al mediodía rumbo a Washington y el encuentro en la Casa Blanca será el martes. Volverá ese mismo día

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Javier Milei junto a Luis
Javier Milei junto a Luis Petri en Mendoza

Después de la derrota en la provincia de Buenos Aires y el golpazo que representó la confirmación del estrecho vínculo de José Luis Espert con un presunto narcotraficante, Milei continuará con la pesca de votos en el interior del país. La Libertad Avanza necesita compensar las voluntades que no logrará obtener en el distrito más poblado. Y, en todo caso, que los mapas con el registro de ganadores y perdedores tengan la mayor cantidad posible de bastiones pintados de violeta al día siguiente de los comicios legislativos nacionales.

