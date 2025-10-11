Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

El calendario electoral cerrará el domingo 26 de octubre con las elecciones legislativas nacionales, donde se elegirán candidatos para asumir bancas en el Congreso de la Nación. El Gobierno intentará recuperarse tras varias derrotas en comicios provinciales, mientras la oposición se rearma con un escenario político cada vez más complejo.
La próxima vez que todos los argentinos vayan a las urnas deberán elegir una nueva composición de la Cámara de Diputados y el Senado, cumpliendo con el proceso previsto por la Constitución para asegurar la alternancia y la representación federal.
Se renovarán 127 bancas de diputados nacionales (la mitad de la Cámara) y 24 de senadores (un tercio del Senado).
Convencida de que el kirchnerismo no puede volver a ser una alternativa de poder, Gisela Scaglia aseguró que la lista peronista que compite en Santa Fe no representa ninguna renovación. “Son Grabois”, los definió, en alusión al dirigente social. “Es un enemigo que toma tierras”, agregó. También cuestionó la gestión de Javier Milei, cuyo espacio en la provincia apuesta nuevamente por una lista outsider, una estrategia que ya fracasó en la última elección local.
Javier Milei arribará al aeropuerto de Resistencia, provincia de Chaco, a media mañana del sábado. El mandatario provincial le dará la bienvenida y luego encararán juntos una serie de acciones de campaña. El Presidente estará acompañado de su hermana, Karina Milei.
Hay 11 provincias de la Argentina que concentran el 84% del padrón electoral. En esos distritos se juega la mayor parte de la elección debido a la cantidad de votantes que tienen. El peso electoral los vuelve determinantes para cualquier fuerza política. El peronismo tiene situaciones muy disímiles en esas provincias de cara a las elecciones del 26 de octubre. El equilibrio entre donde se pierde y donde se gana, pasa a ser clave.
Después de la derrota en la provincia de Buenos Aires y el golpazo que representó la confirmación del estrecho vínculo de José Luis Espert con un presunto narcotraficante, Milei continuará con la pesca de votos en el interior del país. La Libertad Avanza necesita compensar las voluntades que no logrará obtener en el distrito más poblado. Y, en todo caso, que los mapas con el registro de ganadores y perdedores tengan la mayor cantidad posible de bastiones pintados de violeta al día siguiente de los comicios legislativos nacionales.