Los diputados Itai Hagman y Sabrina Ajmechet se cruzaron en redes: “¿Por qué le cuesta decir que nació en Israel?”

El video que desató la polémica entre Itai Hagman y Sabrina Ajmechet

“¿Por qué a la cabeza de lista de diputados del kirchnerismo le cuesta decir que nació en Israel?”. La diputada nacional y candidata a renovar su banca por La Libertad Avanza Sabrina Ajmechet abrió con esa pregunta -posteada en la red social X- una polémica con su “rival” Itai Hagman.

Es que el primer candidato a diputado en CABA por Fuerza Patria, referente junto a Juan Grabois del frente Patria Grande, había compartido en X un video de campaña donde, en un minuto, cuenta su historia de vida.

“Tengo 42 años, soy argentino, aunque nací en el exterior durante la última dictadura”, narró Hagman en la introducción del video posteado el jueves 9 de octubre y que, al sábado, tenía casi un millón de reproducciones.

Ajmechet es fundadora del Foro Argentino contra el Antisemitismo y un día después, el viernes, escribió en X su pregunta sobre las razones que habrá tenido Hagman para no explicitar su lugar de nacimiento. Lo siguió con otra pregunta, más inquietante: “¿A qué le tiene miedo?“

El posteo de Ajmechet y la respuesta de Hagman

La respuesta del candidato peronista llegó algunas horas más tarde, en la noche de ayer. “Sabrina volvé a leer tu twit e imagínate el escándalo que estarías haciendo si alguien de otra fuerza política dijera algo parecido sobre vos u otro candidato judío de tu lista”, propuso el docente y economista de Fuerza Patria y siguió: “Si en lugar de haber nacido en Israel hubiera sido en España y dijera exterior también estarías haciendo la misma pregunta? No lo creo”.

Hagman, además, cerró el posteo con una referencia a Alejandro Fargosi, primer candidato a diputado en CABA por LLA: “Y de paso contame que se cuenta estar en una lista encabezada por alguien acusado de antisemita por la DAIA y defender un gobierno cuyo ministro de justicia estuvo en cana por encubrir el atentado a la AMIA”.

Tiempo atrás, Fargosi había compartido en X una noticia falsa sobre la dirigente del Frente de Izquierda Myriam Bregman. En esa imagen se le atribuía una frase que ella negó haber dicho: “No canto el himno porque no me representa y porque soy de izquierda”. El posteo incluia una foto de ella y la leyenda: “Myriam Bregman, militante judía del Frente de Izquierda”. Sobre esta fake news, Fargosi había escrito “¿Vos votas estas ideas?”. Luego, el ahora candidato a LLA borró el posteo.

Hagman y Ajmechet competirán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre: ambos son candidatos a diputados nacionales por CABA

La pregunta de Hagman provocó otra respuesta de Ajmechet, quien este sábado al mediodía escribió: “¿Qué tiene que ver nacionalidad con religión? Yo no hablé de tu religión, que de hecho desconozco. Israelí no es una religión, es una nacionalidad. Cuánto mejor sería nuestro Congreso si los diputados supieran diferenciar lo uno de lo otro".

La polémica incluyó la participación de otros integrantes o referentes de La Libertad Avanza. Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, e integrante del grupo autodenominado Las Fuerzas del Cielo, ironizó fiel a su estilo: “Hola soy Itai Hagman y nací en *escena perdida* y soy ju- *escena perdida* pero no te preocupes, mi propuesta de campaña es expropiar microcentro por favor votame”.

Agustín Romo, también de Las Fuerzas del Cielo, y presidente del bloque de LLA en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, reposteó el video de Hagman con la siguiente leyenda: “Nació en Israel, pero dice que nació ‘en el exterior’ porque su electorado es tan nazi que le resta. Increíble”.

El exdiputado nacional y exministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, se sumó al cuestionamiento a Hagman. “‘’Mucha explicación’. La diferencia más grande entre tu posición y la de muchos judíos que hacemos política en otros espacios, es que reivindicando nuestra identidad hacemos que se arrepientan o escondan aquellos que han tenido posiciones repudiables para nosotros”, comentó.

“En tu caso el arrepentido que esconde sus orígenes sos vos. Te mando un abrazo desde tu tierra natal donde me encuentro orgullosamente de paseo. Shalom”, cerró el exvicepresidente de la DAIA.