Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

Todas las novedades políticas de la campaña de cara al próximo 26 de octubre, cuando los electores en todo el país acudirán a las urnas para votar diputados y senadores

El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales (Foto: AGLAPLATA)

El calendario electoral de 2025 tendrá su punto cúlmine el domingo 26 de octubre, cuando se celebren las elecciones legislativas nacionales, donde los ciudadanos elegirán a sus nuevos representantes en el Congreso.

La Libertad Avanza quiere recuperarse luego de varios resultados adversos en los comicios provinciales, aunque recibió un importante revés con la renuncia de José Luis Espert, quien encabezaba la lista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires, y la negativa para que Diego Santili tome su lugar. Por otro lado, la oposición busca afianzarse en medio de un escenario político cada vez más complejo.

La próxima vez que todos los argentinos vayan a las urnas deberán elegir una nueva composición de la Cámara de Diputados y el Senado, cumpliendo con el proceso previsto por la Constitución para asegurar la alternancia y la representación federal.

En total, se renuevan 127 bancas de diputados nacionales (la mitad de la Cámara) y 24 de senadores (un tercio del Senado).

11:57 hsHoy

Lousteau no pudo debatir con Fargosi ni Hagman: se ausentaron ambos candidatos

Lousteau junto a las gigantografías de Hagman y Fargosi, quienes no asistieron al debate en TN

El senador nacional Martín Lousteau criticó la ausencia de Alejandro Fargosi e Itai Hagman en el debate de candidatos previsto para esta semana, señalando que ambos evitaron la confrontación pública.

Durante su participación en el programa A Dos Voces del canal Todo Noticias, el dirigente de Ciudadanos Unidos lamentó que los representantes del oficialismo nacional y del kirchnerismo no asistieran al encuentro.

Lousteau cuestionó la transparencia institucional al recordar que “trataron de meter jueces de la Corte Suprema por decreto” y que el oficialismo “tiene más decretos delegados y DNU que cualquier otro gobierno en la historia”. Además, mencionó que uno de los candidatos “fue financiado por los narcos”, en referencia al diputado José Luis Espert, hoy de licencia.

El senador también apuntó contra Fargosi, a quien vinculó con la postergación de la ley de Ficha Limpia y con denuncias por “irregularidades en los concursos de jueces, facilitando los exámenes para que se copien los jueces en convivencia con el kirchnerismo”.

Sobre la ausencia de Hagman, expresó: “Qué pena, que no pudimos debatir con él hoy. Porque a él lo conocemos por estar defendiendo cosas como Venezuela o los piquetes, o un modelo económico que llevó al 200% de inflación. Me hubiera gustado que estuviera acá”.

También hizo referencia a la reciente polémica con José Luis Espert, señalando que el oficialismo intenta “esconder eso con recitales presidenciales, con Milei enojándose”.

07:15 hsHoy

Patricia Bullrich habló de la Boleta Única de Papel: “Nadie pensó que se podía bajar un candidato”

La ministra, que encabeza la lista a candidatos a senadores, se refirió a la salida de José Luis Espert y a cómo se prepara La Libertad Avanza para los próximos comicios

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich

A dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, analizó el panorama actual de La Libertad Avanza, tras la salida de José Luis Espert como cabeza de lista por la provincia de Buenos Aires. Mientras, el Gobierno aguarda la decisión de la Junta Electoral para la reimpresión de las boletas, que tendrán como figura principal a Karen Reichardt en lugar de Diego Santili.

06:51 hsHoy

Milei apuesta la campaña en el interior para compensar el temblor político que atraviesa en Buenos Aires

Imposibilitado de borrar a Espert de las boletas y obligado a sostener a Karen Reichardt en el primer puesto -en lugar de Santilli-, el Presidente apuesta a las provincias para equilibrar la distribución de votos. Hoy estará en Mendoza y luego irá a Chaco

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Javier Milei en campaña junto a su hermana, Karina (AP)

Los efectos colaterales de la obligada renuncia de José Luis Espert a su candidatura no le permiten a La Libertad Avanza continuar. Imposibilitados, por ahora, para reimprimir las boletas para borrar la cara de “El Profe” y para nombrar a Diego Santilli como primer candidato en su lugar -obviando a Karen Reichardt- el Gobierno apuesta al interior. Hoy Javier Milei estará en Mendoza junto a su candidato local a diputado, Luis Petri, también ministro de Defensa, y con el anfitrión y gobernador, Alfredo Cornejo. Luego irá a Chaco. Pero no hay definiciones sobre los próximos destinos en PBA.

06:20 hsHoy

Jorge Macri se suma a la campaña de Bullrich: la negociación detrás de la foto y la nueva estrategia

Finalmente, la ministra de Seguridad y candidata a senadora tendrá el respaldo oficial del PRO, una señal para intentar convocar al electorado tradicional del macrismo. Lo que pidió el jefe de Gobierno

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

Finalmente, Patricia Bullrich logró sumar a la campaña porteña del frente LLA a Jorge Macri. Y con el jefe de Gobierno porteño, la ministra y candidata a senadora tendrá el respaldo del PRO en su carrera personal para convocar al votante histórico del macrismo, desencantado con la dirigencia libertaria. Durante la tarde de este jueves, ambos recorrerán la obra de construcción de la nueva cárcel de Marcos Paz, como anticipó Infobae ayer.

06:02 hsHoy

Provincias Unidas prepara otra foto para consolidarse como una alternativa a la polarización

Los seis gobernadores se reunirán en Jujuy e insistirán con la agenda productiva en medio de la tensión con la Casa Rosada. Se esperan críticas a Javier Milei y al kirchnerismo. El próximo acto será en CABA

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Los seis gobernadores se mostraron juntos en el último encuentro en Chubut. Harán lo mismo este jueves en Jujuy

Los seis gobernadores que integran Provincias Unidas compartirán un nuevo acto este jueves al mediodía en la provincia de Jujuy, en el marco de la agenda de recorridas que anunciaron al inicio de la campaña. La última parada será la semana próxima en la Ciudad de Buenos Aires. Se espera que profundicen su discurso crítico hacia la gestión de Javier Milei, en medio del escándalo por el caso Espert y de la tensión con la Casa Rosada por la falta de respuestas a los reclamos del interior. “Vamos a Buenos Aires y nos ningunean”, supo denunciar Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes.

05:44 hsHoy

La crítica de Martín Lousteau al Gobierno: “Bajar la inflación no sirve si la vida se vuelve impagable”

Martín Lousteau: "Bajar la inflación no sirve si la vida se vuelve impagable" (Video: X @GugaLusto)

Martín Lousteau, candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por Ciudadanos Unidos, hizo una reflexión sobre el presente económico del país en su último spot de campaña. Si bien comenzó afirmando que “Alberto Fernández dejó una economía desquiciada” y que “desde principios de 2024, la inflación, es decir, la velocidad a la que aumentan los precios, se viene reduciendo significativamente”, aseguró que “cada vez es más caro vivir”.

“¿Por qué? Hay dos grandes razones. Por un lado, el gobierno de Javier Milei ancló la inflación, pero usando tus ingresos. Es decir, enfrió el consumo pisando tu jubilación, tu salario y tus ventas", argumentó.

De esta manera, continuó con su análisis y sostuvo: “Por eso, baja la inflación, pero eso no implica que vivamos mejor, porque además hay algunos precios de la economía que suben mucho más que otros y eso termina golpeando la clase media".

05:12 hsHoy

Sáenz: “La voz de las provincias debe hacerse fuerte”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró que "la voz de las provincias debe hacerse fuerte en el Congreso" (Video: X @GustavoSaenzOK).

Gustavo Sáenz, uno de los gobernadores que buscan afianzarse en su territorio, instó a los salteños a votar por sus candidatos, Flavia Royón y Bernardo Biella, porque “la voz de las provincias debe hacerse fuerte en el Congreso”. “Es urgente”, agregó.

“En Salta, necesitamos legisladores nacionales que acompañen e impulsen medidas que ayuden al crecimiento, a la economía y al trabajo, y que se planten con firmeza cuando alguna medida del Gobierno nacional perjudique a nuestra provincia y a nuestra gente. Por eso, el 26 de octubre, tenés la oportunidad de buscar esos representantes”, afirmó el gobernador salteño en un video que publicó en sus redes sociales.

