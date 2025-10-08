Política

A una semana de la reunión entre Milei y Trump, Santiago Caputo recibió al estratega republicano Barry Bennett

El consultor presidencial conversó con el asesor del mandatario norteamericano sobre el temario que va a haber en el Salón Oval. También se habló de las elecciones y la situación política de la Argentina

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Guardar
Santiago Caputo junto a Barry
Santiago Caputo junto a Barry Bennett

Cuando falta menos de una semana para la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Washington, el asesor presidencial, Santiago Caputo, volvió a recibir en la Casa Rosada a su par estadounidense, Barry Bennett, para acordar el temario que va a haber en el Salón Oval y debatir sobre la situación política en la Argentina.

El estratega del Partido Republicano arribó a la sede de Gobierno cerca de las 15:00 y se dirigió directamente a la oficina del consultor político libertario, que ya lo estaba esperando.

Al ingresar, y en una muestra más de buena sintonía entre las dos administraciones, el dirigente norteamericano aseguró que tiene “grandes expectativas sobre el futuro” de la gestión que está llevando adelante Milei.

Trump recibirá a Milei en
Trump recibirá a Milei en la Casa Blanca (REUTERS/Al Drago/File Photo)

“Se conversó sobre la visita que va a hacer el Presidente a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre, pero también se compartieron miradas sobre el proceso electoral que se viene, cómo quedaría configurado el Congreso y esas cuestiones”, reveló a Infobae una fuente al tanto del encuentro.

Durante la charla, Caputo estuvo acompañado por dos de sus principales colaboradores, el también consultor Manuel Vidal, y Macarena Alifraco.

Por su parte, Bennett llegó junto con Soledad Cedro, una periodista argentina radicada desde hace varios años en Miami y que además es CEO en Argentina de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

De hecho, fue ella quien organizó la cumbre de derecha cuando se realizó en Buenos Aires en diciembre del 2024, mientras que Vidal fue parte de la comitiva libertaria que viajó en febrero último a Estados Unidos para asistir a la edición que se llevó adelante en Maryland.

Tal como anticipó Infobae, Trump recibirá el próximo martes a Milei en la Casa Blanca para debatir personalmente algunos temas de la agenda bilateral y afianzar la sintonía ideológica y personal.

Los asesores conversaron sobre la
Los asesores conversaron sobre la situación política de la Argentina (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

En el último tiempo, los dos líderes se vieron en la cumbre de la CPAC, en una gala en Mar -a- Lago y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde además tuvieron una conversación privada, pero faltaba la cita oficial en el Salón Oval.

“Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos. El Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C.”, informó la Cancillería.

La reunión se dará, además, luego de que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, confirmara la intención de otorgarle una asistencia financiera a la Argentina que se haría a través de un swap de unos 20.000 millones de dólares y la compra de bonos durante octubre para estabilizar los mercados y bajar el riesgo país.

De todas maneras, los pormenores de la medida se están discutiendo debido a que existen algunos dilemas técnicos en su implementación y se espera que este sea uno de los asuntos que traten los presidentes el 14.

De hecho, el equipo económico argentino, encabezado por Luis “Toto” Caputo, se encuentra desde hace algunos días en Washington y podría quedarse en esa ciudad hasta la llegada de Milei.

Está previsto que el titular del Palacio de Hacienda se quede incluso más tiempo que el mandatario nacional, ya que después de la bilateral tiene pensado participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El apoyo explícito de Trump

Trump tiene un buen vínculo
Trump tiene un buen vínculo con Milei (REUTERS/Evelyn Hockstein)

En septiembre pasado, luego de la conversación que tuvieron de 20 minutos en el marco de la Asamblea General de la ONU, Trump publicó un mensaje en las redes sociales en el que calificó al libertario como un “muy buen amigo, luchador y ganador” y aseguró que tiene su “respaldo completo y total para la reelección”.

“El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, escribió el líder republicano en su cuenta de Truth, donde suele expresarse habitualmente.

Y continuó: “Heredó un “desastre total” con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido a Joe Biden, el presidente más corrupto, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), sin embargo, ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto“.

Por último, el mandatario estadounidense remarcó que tiene “una relación tremenda con Argentina, que se ha convertido en una aliada fuerte”, gracias a la gestión del libertario y confió en que continuarán “trabajando estrechamente para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito”.

En tanto, Bennett fue el asesor clave en la campaña presidencial de Trump en 2016 y desempeñó un rol central en la coordinación del encuentro que mantuvo con Milei en febrero pasado, durante la CPAC en Maryland.

La última vez que había sido recibido por Santiago Caputo fue en marzo, cuando ambos dialogaron durante más de dos horas y compartieron un almuerzo en el salón donde solía comer Juan Domingo Perón.

Según pudo saber este medio, el consultor político tiene previsto viajar también a los Estados Unidos la semana que viene, pero para encabezar una agenda separada de la del Presidente. De hecho, sus actividades no serían en Washington, sino en una ciudad cercana.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiEstados UnidosDonald TrumpBarry BennetSantiago CaputoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fentanilo Mortal: Ariel García Furfaro apeló el procesamiento y pidió la nulidad de su declaración indagatoria

Gastón Marano, abogado del propietario de los laboratorios a los que se vincula con la muerte de 124 pacientes, argumentó irregularidades en la acusación y cuestionó la investigación judicial

Fentanilo Mortal: Ariel García Furfaro

Incidentes entre manifestantes y la policía en la habitual marcha de los miércoles en el Congreso

Todo ocurrió cuando columnas de jubilados comenzaron a marchar por la zona de avenida Callao y la Policía de la Ciudad aplicó el protocolo antipiquete. Hubo detenidos

Incidentes entre manifestantes y la

Argentina volvió a denunciar ante la OEA la desaparición forzada de Nahuel Gallo y respaldó una visita de la CIDH a El Helicoide

El embajador ante el organismo internacional, Carlos Bernardo Cherniak, apuntó contra el régimen de Nicolás Maduro tras la detención ilegal del gendarme argentino cuando iba a Venezuela para visitar a su familia

Argentina volvió a denunciar ante

Martín Menem negó haber amenazado a Facundo Manes: “Es falso, le gusta la cámara”

El presidente de la Cámara de Diputados salió del recinto para desmentir ante los medios la acusación del diputado de la UCR. “Hay diputados a los que se les termina el mandato a fin de año y hacen lo que sea”, afirmó

Martín Menem negó haber amenazado

Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda”

El diputado nacional acusó que el presidente de la Cámara de Diputados lo amenazó con realizar una “operación de prensa brutal”

Facundo Manes denunció a Martín
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fentanilo Mortal: Ariel García Furfaro

Fentanilo Mortal: Ariel García Furfaro apeló el procesamiento y pidió la nulidad de su declaración indagatoria

Incidentes entre manifestantes y la policía en la habitual marcha de los miércoles en el Congreso

Empleo público: el Gobierno pone la lupa en el costo de los retiros voluntarios en empresas públicas

ACDE Joven convocó a 200 líderes para impulsar liderazgo con valores en la era de la Inteligencia Artificial

Manejaba borracho, se cruzó de carril y chocó de frente contra un patrullero en Tigre

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Donald Trump analiza viajar a Medio Oriente y aseguró que un acuerdo de paz entre Israel y Hamas está “muy cerca”

Jamaica impone un toque de queda tras dos tiroteos con víctimas fatales y heridos en Kingston y Linstead

La UE denunció una campaña de agresiones rusas en una “zona gris” y anunció un plan de defensa hasta 2030

La OTAN defendió su participación en el proyecto europeo de un muro antidrones frente a Rusia

“Una voz que incomode de verdad”: quién debería ganar el Nobel de Literatura según la Inteligencia Artificial

TELESHOW
Daniela Celis se sinceró ante

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales

Daniela Christiansson reveló las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina: “No es una opción”

La intimidad de Úrsula Corberó en su viaje a París: moda, gastronomía y paseos a poco de anunciar su embarazo