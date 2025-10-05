Kicillof busca contener la interna, perfila un discurso nacional y el PJ trata de capitalizar el caso Espert

Axel Kicillof durante una recorrida en Mar del Plata

“Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”. La frase atribuida a Napoleón Bonaparte se repite por estos días de distintas maneras en el peronismo bonaerense y en el marco de la campaña hacia las elecciones del próximo 26 de octubre. Es que la atención se posa por la situación del primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert. “Solo tenemos que cuidar que ninguno de los nuestros dé la nota”, asegura una fuente con acceso a reuniones decisorias. Por esta semana, la campaña para el peronismo parece ir en eje. Todo, igualmente, puede cambiar y más en un territorio complejo como lo es la provincia de Buenos Aires.

Quien sigue al frente de la estrategia de Fuerza Patria es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Tras su viaje a Nueva York -en el que se mostró con distintos presidentes regionales y referentes del progresismo, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez- el mandatario provincial retomó las actividades proselitistas. En el medio, hubo un hecho por demás sensible, como lo fue el triple femicidio narco sucedido en Florencio Varela y en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Sin demasiado aviso previo, Kicillof fue al encuentro de Cristina Kirchner. La visitó en su domicilio de San José 1111, donde transita la prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Fue encuentro relativamente breve: de una hora y media y atado a la coyuntura electoral. Lo estructural y las diferencias de fondo no parecen haberse saldado. De hecho, cuentan desde ambos entornos, ni siquiera hubo una foto en conjunto. Las distintas figuras que pasan por el departamento del barrio de Constitución terminan posando con CFK. Este viernes, Kicillof compartió su visión sobre el reciente encuentro con la expresidenta durante una entrevista con Canal 8 Stream de Mar del Plata. El mandatario calificó la reunión como “una muy buena reunión”, y subrayó que, aunque fue “relativamente breve, una hora y media”, lograron abordar temas centrales: “hablamos un poco de la campaña, de octubre, hablamos de cómo venimos. Yo creo que hay preocupación de todos nosotros”, afirmó Kicillof al medio marplatense. Al referirse al rol de Cristina Fernández de Kirchner en el escenario actual, el gobernador consideró: “La verdad que le pone muchísimo espíritu a una situación tan injusta -por su detención-. Además, es lo que es en la historia argentina”.

Cristina Kirchner junto al candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana

Pese a la reunión y las diferencias que pueden persistir entre los sectores que representan cada dirigente, por ahora hay un acuerdo de no exteriorizar y avanzar sobre la discusión interna. De hecho, esta semana, el Ejecutivo no pudo avanzar con un pedido de endeudamiento en el Senado bonaerense. Un impedimento atravesado tanto por la oposición como por el pedido del peronismo de tratar todo un paquete en conjunto. La primera reacción desde la gobernación fue de conciliación: seguir negociando.

El foco sigue siendo la campaña electoral y el objetivo repetir -o en el mejor de los casos superar- el resultado de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos a La Libertad Avanza.

La foto que dejó aquella elección, le había dado a Kicillof y a quienes cranean la campaña un termómetro de cómo llegar al 26 de octubre: seguir confrontando con Milei y no mucho más. En el medio, estalló el caso de Espert y su vinculación con el empresario detenido en una causa de narcotráfico, Fred Machado.

El diputado nacional y candidato de LLA, José Luis Espert ingresando a Casa Rosada (Maximiliano Luna)

En esa senda sigue el gobernador, pero en las últimas semanas fue dándole un cariz más federal a su dispositivo discursivo. “En la Argentina de Milei una obra que está en marcha es una excepción y digo en la Argentina porque pararon todas las obras del gobierno nacional, pero también se dedicaron de fundir a las provincias. Hablando con los colegas gobernadores lo que me dicen es que está parada la obra nacional y provincial en toda la argentina”, planteó este viernes en la entrevista que brindó en Mar del Plata, ciudad en la que realizó una recorrida de campaña junto a Jorge Taiana, otros candidatos y funcionarios provinciales.

El miércoles, hubo un gesto que no contó con demasiada difusión, pero que también es una muestra de la estrategia de Kicillof de estrechar lazos más allá de la circunscripción bonaerense. Dos de sus ministros de mayor confianza, como lo son Augusto Costa (Producción) y Carlos Bianco (Gobierno), viajaron a Santa Rosa en la provincia de La Pampa para encabezar una ronda interprovincial entre Buenos Aires y La Pampa. Del evento también participó el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto; además de la ministra de Producción pampeana, Fernanda González. “Si ponemos este evento en el contexto nacional, sin duda va mucho más allá que una Ronda de Negocios para potenciar nuestros activos regionales: es una muestra muy clara de que otra Argentina es posible, una Argentina más humana, que sigue un modelo de inclusión, producción y trabajo”, remarcó Ziliotto.

Carlos Bianco, Augusto Costa y Sergio Ziliotto

El jueves, el gobernador fue invitado a la asamblea de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Allí, se mostró rodeado de intendentes de distintos puntos del país, pero primordialmente bonaerenses. También apuntó a promover el federalismo, cuando aseguró que “la Argentina federal se construye desde los municipios y que los municipios están activos en circunstancias complicadas a nivel de consecuencia del programa económico de Milei”.

“La situación es de una enorme gravedad institucional: vamos a seguir exigiendo que Javier Milei cumpla sus obligaciones con las provincias y deje de desentenderse de la educación, la salud y la seguridad de nuestro pueblo”, planteó en otro pasaje de su discurso de cierre.

El resultado de la elección de octubre será un punto de inflexión a las discusiones políticas que deberá afrontar el gobernador bonaerense para lo que le resta de mandato en la provincia de Buenos Aires y —aunque esquive la proyección— el posicionamiento del peronismo a nivel nacional y en vistas a 2027.