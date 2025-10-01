Buscan prohibir el ingreso a los casinos a titulares de planes sociales en Salta

La medida fue aprobada por mayoría, pese al acalorado debate

La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de ley que prohibirá el ingreso y permanencia en casinos, bingos, hipódromos y salas de apuestas a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros subsidios sociales, tras haberse celebrado una sesión marcada por el debate sobre el rol del Estado y la protección de los sectores más vulnerables. Ahora, el borrador de la legislación deberá ser debatido en el Senado provincial.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Gustavo Dantur y Daniel Segura, miembros del bloque Justicialista Sáenz Conducción, y consiguió la aprobación con trámite exprés bajo la conducción del presidente de la Cámara, Esteban Amat. Asimismo, solo recibió dos votos negativos.

Durante la discusión, Dantur defendió la medida al afirmar que “la ludopatía nos afecta a todos” y subrayó que “la misión del Estado no termina solo con otorgar este beneficio, va mucho más allá, es cuidar, velar, que los recursos lleguen a donde realmente fueron destinados”.

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por El Tribuno, el legislador insistió en que “esto no es un tema moral, es un tema de daño económico y social. Tenemos el deber moral de acompañar esta ley”. Asimismo, rechazó argumentos que señalaban que se trataría de una medida que iría en contra de la libertad de las personas.

En caso de ser aprobada, la ley aplicará a todas las asignaciones sociales otorgadas por ANSES

A modo de defender su postura, citó advertencias internacionales sobre el impacto del juego: “La OMS sostiene que un jugador de alto riesgo arrastra a seis personas de su entorno”.

En la misma línea, Segura fundamentó que “los casinos en nuestros pueblos son una fábrica de pobreza”, y advirtió que “las maquinitas trabajan para el casino y no para la gente, son programadas para dar un premio de vez en cuando, pero lo único que generan es más daño”.

Desde el bloque Conservador Popular, Guillermo Durand Cornejo expresó su respaldo a la iniciativa y felicitó a los autores del proyecto. “No es solo una cuestión de ludopatía. El Estado tiene la obligación de controlar a quienes debe llegar. No podemos permitir que recursos públicos se pierdan en el juego”, afirmó en el recinto.

En contraste, José Gauffín, integrante del bloque Independencia, cuestionó la propuesta por considerarla discriminatoria y paternalista. “La visión de Estado paternalista es mi primer reparo a este proyecto. Podríamos incluir también que no se compre alcohol, drogas o tabaco, porque todos generan adicción”, planteó.

Y continuó: “Es discriminatoria, porque el que cobra una asignación no puede ir a jugar, y el resto sí. Los artículos 14 y 15 dicen claramente que somos libres, ¿por qué no puedo ir de vez en cuando a jugar una fichita? No hago defensa del juego, sino de la libertad". Además, advirtió sobre posibles vulneraciones a la privacidad: “Acá le vamos a dar a los privados del juego una base de datos. Estamos vulnerando la ley de habeas data en Argentina”.

La medida evitará que los recursos estatales sean gastados en juegos de apuestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el legislador libertario Roque Cornejo también se mostró crítico y puso en duda la efectividad de la medida. “Yo no veo filas de personas que cobran asignaciones para ingresar al casino o al hipódromo, lo que veo en los barrios humildes es consumo de alcohol, drogas y trata de personas, todo el mundo lo sabe”, expuso.

De la misma manera, Durand Cornejo también reclamó coherencia en el abordaje de los consumos problemáticos: “La política dice que se preocupa por los consumos problemáticos, ¿y acá cuándo vamos a aprobar el narcotest, cuándo se van a juntar las comisiones?, entonces vamos a lo cierto”.

Otros diputados respaldaron la restricción, entre ellos, Matías Monteagudo (UCR) sostuvo: “Si ese padre gana con el sudor de su frente el dinero, que lo gaste donde quiera. Pero cuando recibe un subsidio, no hay que dar tantas vueltas: no puede terminar en un casino”.

“En mi pueblo vemos las filas en el banco para cobrar, y luego la fila en la puerta de los casinos. Hay muchas comunidades originarias que están dejando lo poco que tienen para comer en las apuestas”, describió la diputada Mirtha Miller, representante del departamento San Martín, quien interpretó que “algunos lo hacen con la ilusión de duplicar lo poco que tienen, pero vemos que cada vez hay más pobres y más necesidad”.

La sesión estuvo marcada por momentos de tensión, sobre todo, cuando Cornejo criticó al Gobierno provincial y pidió que los políticos se atiendan en hospitales públicos. En ese momento, la presidenta provisoria Socorro Villamayor lo interrumpió: “Lo llamo al orden, le pido que se circunscriba al tema de debate, respete el reglamento”.

Más tarde, Amat retomó la presidencia y, antes de la votación, le reclamó a Cornejo su actitud: “Sus discursos son fuertes y debe escuchar las devoluciones de sus pares”. Acto seguido, dio la palabra a Dantur, quien aprovechó para responder con críticas al Gobierno nacional, lo que evidenció un trato desigual en el recinto.