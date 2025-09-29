Política

Nuevas críticas a la terna para la Defensoría del Niño: la Iglesia y una asociación de Madres cuestionaron las candidaturas

Obispos de la Conferencia Episcopal Argentina y la ONG Manada apuntó contra la actuación de la comisión bicameral del Congreso que postuló a dirigentes políticos en el organismo, en medio de acuerdos partidarios

Guardar
Natalia Sarapura preside la comisión
Natalia Sarapura preside la comisión bicameral del Congreso. La designación de autoridades en la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Argentina desató críticas por falta de transparencia. Foto: Gabriel Cano/ Comunicación Senado.

Las designaciones para la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes continúan generando controversia. La reciente selección de postulantes, llevada adelante por la comisión bicameral del Congreso, está marcada por cuestionamientos a la legitimidad y transparencia del proceso. En las últimas horas, tanto los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina como la asociación civil Manada han dirigido cartas públicas hacia los legisladores nacionales, expresando su rechazo a las designaciones y pidiendo la revisión inmediata del procedimiento.

En la última semana de septiembre, las críticas se intensificaron a raíz de las decisiones tomadas el 22 del mes, cuando la comisión parlamentaria que evaluó el concurso público de antecedentes y oposición propuso una terna para encabezar la Defensoría del Niño. Organizaciones y miembros de la sociedad civil advirtieron sobre la presencia de dirigentes políticos en la nómina final, una situación que, según señalan, podría implicar un uso partidario de una instancia destinada a la protección de derechos fundamentales.

En efecto, la comisión bicameral, presidida por la diputada jujeña Natalia Sarapura, optó por proponer como titular de la Defensoría del niño a María Paz Bertero, funcionaria vinculada al gobierno bonaerense de Axel Kicillof, mientras que Matías Robledo, asociado al radicalismo de Corrientes, y Héctor Vito, quien se desempeña en la Defensoría desde 2020, completan la terna como adjuntos.

En una carta remitida el lunes 29 de septiembre a las autoridades del Parlamento, los miembros de la Comisión Episcopal de Vida, Laicos, Familia y Juventud de la Conferencia Episcopal Argentina argumentaron que el mecanismo de selección no debería entenderse solo como un trámite, sino como una “responsabilidad fundamental en la defensa de valores democráticos, justicia social y respeto irrestricto de la dignidad humana”, según afirmaron en el escrito. Los obispos solicitaron expresamente “la revisión seria, neutral e imparcial de la reciente elección y, consecuentemente, la impugnación de las recientes designaciones aprobadas el día 22 del corriente mes”, indicando la necesidad de restituir confianza pública y credibilidad a la Defensoría.

El texto lleva la firma de Monseñor Martín Fassi, presidente de la comisión, junto a otros siete obispos. En el mismo documento, los prelados enfatizaron que “la ética pública exige que los cargos destinados a la protección de la infancia y la adolescencia no sean ocupados de manera apresurada ni sin el debido debate plural, representativo y fundamentado”. Recordaron además que la Ley 26.061 establece procedimientos y requisitos que, según remarcaron, no fueron debidamente respetados en la actual instancia.

Organizaciones civiles y la Iglesia
Organizaciones civiles y la Iglesia cuestionan la legitimidad del proceso y piden revisar las recientes designaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la ONG Manada, que nuclea a madres de Niños y Adolescentes con disforia de género repentino de distintas provincias, envió una carta abierta donde se refirieron a la “profunda preocupación y dolor” ante lo que describen como jugadas políticas que afectan a la niñez. Desde la agrupación plantearon la necesidad de anular inmediatamente las designaciones, cuestionando tanto la idoneidad como los antecedentes de la terna elegida. “No solo se trata de personas cuya idoneidad es altamente cuestionable y cuyos antecedentes generan legítima alarma, sino que estas designaciones surgen de un concurso plagado de irregularidades, opacidad y pactos partidarios”, señaló la organización en el documento dirigido a diputados y senadores.

Las integrantes de la asociación manifestaron su desilusión respecto a la representación institucional. “Nos duele ver cómo se entregan espacios clave a quienes no representan a nuestros hijos, ni a las madres, ni a las familias argentinas”, afirmaron. El texto, que cuenta con el respaldo de más de seiscientas familias, advierte sobre el riesgo de instalar intereses ideológicos en la conducción de un organismo que debería actuar en defensa de los derechos universales de la infancia.

Tanto la Conferencia Episcopal como Manada coincidieron en que el proceso de selección estuvo marcado por una notable falta de transparencia. Los obispos advirtieron sobre la existencia de “postulantes con mayores e importantes antecedentes laborales, especializaciones nacionales e internacionales... como asimismo con mayores adhesiones institucionales, como de asociaciones civiles”, que no fueron tenidos en cuenta durante la evaluación, y resaltaron que la participación de actores sociales en la etapa de adhesiones constituye un elemento central de un concurso de estas características. Aludieron también a la necesidad de una “sólida base ética” y del reconocimiento social para el ejercicio del cargo.

Manada sumó el reclamo de un “ejemplo de transparencia y compromiso con la niñez” por parte de los legisladores nacionales, exigiendo “que tengan el coraje de defender a quienes aún no pueden defenderse solos” y llamando a los representantes a “no legitimar lo ilegítimo”.

Las críticas expuestas en las cartas de la Iglesia y la ONG Manada se suman a voces de distintos ámbitos que ya venían reclamando mayor claridad en el proceso de designación y una representación acorde a la sensibilidad institucional que requiere la tutela de derechos de la infancia en el contexto nacional actual.

Temas Relacionados

Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes Conferencia Episcopal Argentina Manada Comisión Episcopal de Vida Laicos Familia y Juventud Congreso Derechos de la infancia

Últimas Noticias

Lisandro Catalán continúa con el acercamiento a los gobernadores y prepara una reunión con Claudio Vidal

El ministro del Interior visitará al primer mandatario local que no está tan alineado con la Casa Rosada. Además, es uno de los integrantes del grupo Provincias Unidas, que se muestra como oposición a la gestión libertaria

Lisandro Catalán continúa con el

El reclamo de los productores agropecuarios en un municipio bonaerense por las inundaciones: “¡No jueguen con los seres humanos!”

Todo ocurrió en la ciudad de 9 de julio, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una de las localidades más afectadas por las lluvias que provocaron destrozos en los campos desde hace varios meses

El reclamo de los productores

Milei lanza a sus ministros a hacer campaña y visitará dos provincias clave para las elecciones

El comando nacional definió un cronograma de actividades que engloba a diferentes ministros y funcionarios económicos. El Presidente irá a Entre Ríos y Santa Fe antes de su show en el Movistar Arena

Milei lanza a sus ministros

La expectativa de los libertarios del litoral por la próxima visita de Javier Milei a Corrientes

El diputado nacional Lisandro Almirón confirmó la presencia del Presidente en la provincia. Se concretaría el 11 de octubre, tras la presentación de su último libro, “La Construcción del Milagro”

La expectativa de los libertarios

El bloque que responde a Larreta en la Legislatura porteña criticó a Jorge Macri y propuso una rebaja del ABL

Los legisladores alineados con el ex jefe de Gobierno porteño presentaron una serie de proyectos para reducir la carga tributaria que incluyen ABL, patentes y sellos

El bloque que responde a
ÚLTIMAS NOTICIAS
De Madonna a Emilia Mernes,

De Madonna a Emilia Mernes, qué celebridades deslumbraron en la Semana de la Moda de París con sus looks

Lisandro Catalán continúa con el acercamiento a los gobernadores y prepara una reunión con Claudio Vidal

Una mujer policía sorprendió en su casa de Merlo a un ladrón y lo baleó: había salido de la cárcel hace 9 días

Receta de pan de tres cereales, rápida y fácil

La Justicia respaldó la venta de misoprostol, un fármaco indicado para la interrupción del embarazo

INFOBAE AMÉRICA
Un nuevo método permite cultivar

Un nuevo método permite cultivar arroz con menos fertilizantes y más nutrientes

Reino Unido exigirá a los inmigrantes “ganarse el derecho a vivir” en el país mediante nuevos estrictos requisitos

Uruguay activará “respuestas concretas” tras el ataque al domicilio de una fiscal que investiga a narcos

EN VIVO: La Autoridad Palestina celebró la propuesta para Gaza y los países árabes y musulmanes prometieron cooperar

Caso Harvey Weinstein: el productor enfrenta una posible condena de hasta 25 años por agresión sexual

TELESHOW
Noelia Marzol mostró el accidente

Noelia Marzol mostró el accidente que sufrió su hijo mientras jugaba en la plaza: “Ya no tendré que repetirle”

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares