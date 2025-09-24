Política

Un líder sindical, en problemas: peligra la continuidad de Antonio Caló en la UOM Capital por una rebelión interna

El jefe de la seccional porteña, rival de Abel Furlán, tuvo un revés en la comisión interna de su fábrica y podría ser desplazado de su cargo para las elecciones que habrá en marzo de 2026

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Guardar
Antonio Caló y Abel Furlán
Antonio Caló y Abel Furlán

Un experimentado líder sindical que dirigió la CGT está en apuros: Antonio Caló perdió posiciones en la comisión interna de la empresa Prysmian (ex Pirelli) y ahora enfrenta una rebelión interna que podría terminar con su desplazamiento de la Seccional Capital de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que dirige desde hace 20 años tras la muerte del histórico líder Lorenzo Miguel.

Los movimientos están relacionados con la fuerte interna que hay en la UOM ante el congreso que elegirá nuevas autoridades en las seccionales y a nivel nacional en marzo de 2026. Pero la pelea se anticipó porque el 17 de noviembre próximo cierra el plazo para la presentación de las listas que competirán en cada seccional.

Caló perdió la titularidad de la UOM nacional durante el congreso realizado en marzo de 2022, pero se impuso en las elecciones de la Seccional Capital y desde allí quiere armar un frente opositor para disputarle el poder a Abel Furlán, el dirigente de Campana que, aliado a Naldo Brunelli, de San Nicolás, piloteó hace cuatro años una alianza con seccionales rebeldes para desplazarlo.

Los dirigentes de la UOM
Los dirigentes de la UOM Roberto Bonetti y Antonio Caló

Sin embargo, Caló sufrió un fuerte revés en la propia empresa de la que proviene: la comisión interna de Prysmian le dio su voto de confianza a Gustavo Naso, un delegado en ascenso que ahora suena como posible candidato a secretario adjunto de la UOM Capital.

Si se confirma esta jugada, secundaría a Roberto Bonetti, actual adjunto de Caló, que en las próximas elecciones de la UOM intentaría quedarse con la jefatura de la Seccional Capital del gremio metalúrgico.

Este miércoles, luego del retroceso de Caló en la comisión interna de la ex Pirelli, las máximas autoridades de la UOM Capital se reunieron de urgencia para intentar una salida a esta incipiente crisis, que es seguida muy de cerca por Furlán. Algunas fuentes sindicales deslizaron a Infobae que, en realidad, el líder metalúrgico a nivel nacional fue el inspirador de la rebelión para sacarse de encima a un opositor en las próximas elecciones.

Antonio Caló, líder de la
Antonio Caló, líder de la UOM Capital

Furlán no sólo tiene a la Seccional Capital como una de sus rivales internos sino que habría otras importantes seccionales que también analizan unirse para tener mayoría en el congreso de la UOM, en marzo de 2026.

Estas alianzas son clave para definir la conducción del sindicato porque en la UOM no se eligen autoridades nacionales mediante el voto directo de los trabajadores sino en un congreso donde los electores de cada seccional votan al nuevo consejo directivo.

La pelea interna está dominada por una situación compleja de la UOM en materia salarial, donde la rama siderúrgica aún no pudo cerrar sus paritarias; la crisis del sector como producto de la política económica del Gobierno y el factor político, ya que Furlán es uno de los máximos exponentes del sindicalismo kirchnerista.

Abel Furlán y Cristina Kirchner
Abel Furlán y Cristina Kirchner

A Caló, enrolado en el peronismo más tradicional, lo apoya el sector mayoritario de la CGT, hasta tal punto que fue invitado al asado cegetista realizado hace dos semanas en Ezeiza y, en cambio, fue excluido Furlán, pese a que éste se desempeña como secretario del Interior de la central obrera desde 2021.

En los tiempos de gloria de la “patria metalúrgica”, Lorenzo Miguel se jactaba de que “en la UOM siempre se vota por unanimidad”, un “sincericidio” que demostró la importancia que le daba a la ausencia de oposición interna. Ahora, como quedó confirmado tras su fallecimiento, en 2002 luego de 32 años al frente del gremio industrial más poderoso del país, la UOM es un laberinto donde nadie tiene el puesto asegurado.

Temas Relacionados

UOMUOM CapitalAntonio CalóAbel FurlánRoberto BonettiElecciones en la UOMElecciones sindicalesSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Acuerdo con EEUU: la Casa Blanca le pidió a Milei que retome el control político con gobernadores y el Congreso

Altas fuentes de la Presidencia confirman que se trató del principal pedido de la administración de Donald Trump para el apoyo financiero a la Argentina. El trasfondo de las negociaciones de los últimos días y el impacto después de octubre

Acuerdo con EEUU: la Casa

La Justicia neuquina rechazó el planteo de mapuches en una disputa por tierras en Vaca Muerta

La falta de personería jurídica de la agrupación, volteó el reclamo. Ahora analizan recurrir en queja ante la Corte Suprema. La disputa es con una familia, que acredita la titularidad de las tierras en Vaca Muerta

La Justicia neuquina rechazó el

Presupuesto 2026: la oposición pidió la presencia de Caputo y que el acuerdo con el Tesoro pase por el Congreso

Comenzó el debate con el oficialismo ofreciendo al Secretario de Hacienda y no al Ministro. Los bloques opositores exigieron incluir los acuerdos con los EEUU

Presupuesto 2026: la oposición pidió

Elecciones 2025: una por una, las boletas únicas de papel que oficializó la Cámara Nacional Electoral

El órgano que estará a cargo del control y organización de los comicios del 26 de octubre difundió las imágenes de las BUP de las provincias. Todas las listas y los nombres

Elecciones 2025: una por una,

Tras el comunicado del Tesoro de EEUU, el Gobierno reafirmó que las retenciones al 0% se mantendrán hasta el 31 de octubre

Un comentario de Scott Bessent, funcionario estadounidense, sobre exenciones fiscales para exportadores sacudió al mercado de granos. Pero en la Rosada afirman que la baja de impuestos al agro se mantiene hasta su fecha de vencimiento o hasta que se alcance el cupo de USD 7.000 millones previsto originalmente

Tras el comunicado del Tesoro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos descubren un dato sorprendente

Científicos descubren un dato sorprendente sobre la fosilización de lagartos y serpientes

El cielo en disputa: soberanía aérea y los nuevos desafíos de seguridad internacional

Acuerdo con EEUU: la Casa Blanca le pidió a Milei que retome el control político con gobernadores y el Congreso

Caso Odebrecht: la investigación por coimas en gasoductos seguirá abierta pese a un nuevo pedido de cierre

Un incendio arrasó con una histórica casa de principios del siglo XX en Mar del Plata: investigan si fue provocado

INFOBAE AMÉRICA
Nuevos modelos de inteligencia artificial

Nuevos modelos de inteligencia artificial buscan replicar la integración cerebral humana

El secretario del Tesoro Bessent confirmó que está entrevistando a 11 candidatos para presidir la Reserva Federal

Estados Unidos redujo los aranceles a vehículos de la Unión Europea

De “Hey Jules” a “Hey Jude”: cómo Paul McCartney convirtió una visita familiar en un clásico mundial

El nuevo líder sirio prometió que serán llevados ante la justicia los “responsables del derramamiento de sangre inocente”

TELESHOW
Marcela Tauro recordó su experiencia

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

La reacción de Zaira Nara a los rumores de romance entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres

De Lali Espósito a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen de las jóvenes en La Matanza

Los divertidos días de Nico Vázquez con sus compañeros de Rocky en Mar del Plata: “Un regalo estar todos juntos”