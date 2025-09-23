Elecciones 2025: cuántos diputados y senadores tiene cada frente electoral en el Congreso y qué bancas se renuevan

Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegirán senadores este 26 de octubre

En octubre, Argentina tendrá una elección legislativa clave en todo el país, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación.

Qué se vota el 26 de octubre

El 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas en Argentina, donde se elegirán nuevos integrantes para el Congreso. En esta jornada, se renovarán 127 bancas de diputados nacionales, que representan la mitad de la Cámara de Diputados, y 24 bancas de senadores, equivalentes a un tercio del Senado.

Las 24 bancas de senadores en disputa corresponden a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada jurisdicción se designarán tres senadores bajo el sistema de mayoría y minoría, que garantiza representación plural en el Senado.

Las bancas de diputados y senadores que se votan en las elecciones 2025.

Para la Cámara de Diputados, la cantidad de bancas puestas en juego varía según la población de cada provincia. La provincia de Buenos Aires renovará 35 diputados, mientras que distritos con menor cantidad de habitantes, como Tierra del Fuego, solo renovarán dos. La distribución de escaños se organiza por el sistema D’Hondt, que otorga representación proporcional de acuerdo con los votos obtenidos por cada lista en cada distrito. El recambio de bancas de cada provincia se determina a partir del total asignado, dividido en mitades alternas para cada ciclo legislativo.

Salvo en las provincias donde se optó por desdoblar los comicios, el resto del país unificará las elecciones. En esos distritos, además de cargos legislativos nacionales, se votarán autoridades provinciales y municipales, como legisladores provinciales, intendentes, concejales o representantes municipales, según la normativa vigente en cada jurisdicción.

El Congreso renovará gran parte de sus bancas. en ambas cámaras (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).

Cuántos diputados tiene cada bloque en la actualidad

La Cámara de Diputados actualmente está conformada de la siguiente forma:

Unión por la Patria - 98 diputados

La Libertad Avanza - 37 diputados

PRO - 35 diputados

Encuentro Federal - 15 diputados

Unión Cívica Radical (UCR) - 14 diputados

Democracia Para Siempre - 12 diputados

Innovación Federal - 8 diputados

Coalición Cívica - 6 diputados

Liga del Interior ELI - 6 diputados

Coherencia - 4 diputados

Independencia - 3 diputados

Futuro y Libertad - 2 diputados

Izquierda Socialista FIT - UNIDAD - 2 diputados

Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) - 2 diputados

Por Santa Cruz - 2 diputados

Producción y Trabajo - 2 diputados

PTS-Frente de Izquierda Unidad - 2 diputados

Creo - 1 diputado

Defendamos Santa Fe - 1 diputado

Movimiento Popular Neuquino - 1 diputado

MST - Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad - 1 diputado

Republicanos Unidos - 1 diputado

Somos Fueguinos - 1 diputado

Unidos - 1 diputado

Quiénes son los diputados que terminan su mandato en 2025

En el bloque Unión por la Patria, los diputados que terminan su mandato este año son Eugenia Alianiello, Walberto Allende, Constanza María Alonso, Daniel Arroyo, Ana Fabiola Aubone, Adolfo Bermejo, Tanya Bertoldi, Pablo Carro, Leila Chaher, María Luisa Chomiak, Emiliano Estrada, Ramiro Fernández Patri, Ana Carolina Gaillard, Silvana Micaela Ginocchio, Daniel Gollán, Gustavo Carlos Miguel González, Carlos Heller, Bernardo José Herrera, Ricardo Herrera, Rogeio Iparraguirre, Tomás Ledesma, Mónica Litza, Dante López Rodríguez, Mónica Macha, Varinia Lis Marín, Gisela Marziotta, Magalí Mástaler, María Luisa Montoto, Micaela Morán, Leopolgo Moreau, Nilda Moyano, Sergio Omar Palazzo, Liliana Paponet, Marcela Fabiana Passo, Gabriela Pedrali, Juan Manuel Pedrini, Julio Pereyra, Agustina Lucrecia Propato, Jorge Antonio Romero, Leandro Santoro, Vanesa Raquel Siley, Eduardo Toniolli, Brenda Vargas Matyi, Hugo Yasky, Carolina Yutrovic y Natalia Zabala Chacur.

En La Libertad Avanza, los parlamentarios implicados son Alberto Gustavo Arancibia Rodríguez, María Fernanda Araujo, Nicolás Emma, José Luis Espert, Florencia Klipauka Lewtak, Álvaro Martínez, Carolina Píparo y Carlos Raúl Zapata.

Por el lado del PRO, quienes culminan su representación con Sabrina Ajmechet, Karina Ethel Bachey, Héctor Baldassi, Nancy Ballejos, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, María Florencia De Sensi, Germana Figueroa Casas, Alejandro Finocchiaro, Fernando Adolfo Iglesias, Luciano Laspina, Martín Maquieyra, Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Ana Clara Romero, Javier Sánchez Wrba, Diego Santilli, María Sotolano, Aníbal Tortoriello y María Eugenia Vidal.

En Encuentro Federal son Oscar Agot Carreño, Natalia De La Sota, Mónica Fein, Ignacio García Aresca, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer.

En la UCR, los diputados a finalizar su mandato son Rodrigo De Loredo, Atilio Benedetti, Gabriela Browner De Koning, Soledad Carrizo, Julio Cobos, Fabio José Quetglas, Roxana Reyes, Roberto Antonio Sánchez, Natalia Silvina Sarapura, Martín Alberto Tetaz y Pamela Verasay.

Para Democracia para Siempre son Manuel Ignacio Aguirre, Marcela Antola, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Micaela Cali, Melina Giorgi, Facundo Manes, Juan Carlos Polini y Danya Tavela.

En Innovación Federal son Pamela Calletti, Agustín Domingo y Carlos Alberto Fernández. Mientras que en la Coalición Cívica son Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Paula Oliveto.

Para la Liga del Interior ELI, los diputados afectados son Pablo Cervi, Martín Arjol y Francisco Monti. Por su parte, en Independencia son Agustín Fernández y Elia Marina Fernández. Y Gabriel Chumpitaz de Futuro y Libertad.

En la Izquierda Socialista FIT-Unidad finalizará el mandato de todos sus integrantes (Juan Carlos Giordano y Mercedes De Mendieta), mientras que Por Santa Cruz quien terminará con su representación es Facundo Prades.

María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo) y Alejandro Vilca (PTS-Frente de Izquierda Unidad) también concluirán sus mandatos en diciembre. Como también lo harán Paula Omodeo (CREO), Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino), Vilma Ripoll (MST - Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Mario Barletta (UNIDOS).

Cuántos senadores tiene cada bloque en la actualidad

El Senado de la Nación está integrado de la siguiente forma:

Unión Ciudadana - 15 senadores

Frente Nacional y Popular - 15 senadores

Unión Cívica Radical - 13 senadores

Frente PRO - 7 senadores

La Libertad Avanza - 6 senadores

Convicción Federal - 4 senadores

Frente Renovador de la Concordial Social - 2 senadores

Por Santa Cruz - 2 senadores

Unidad Federal - 2 senadores

Cambio Federal - 1 senador

Despierta Chubut - 1 senador

Juntos Somos Río Negro - 1 senador

Libertad, Trabajo y Progreso - 1 senador

Movimiento Neuquino - 1 senador

Por la Justicia Social - 1 senador

Para la elección se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) (Foto: Sebastián Alonso).

Quiénes son los senadores que terminan su mandato en 2025

Pablo Daniel Blanco ( UCR )

Stefania Cora ( Unidad Ciudadana )

Crexell Carmen ( Movimiento Neuquino )

Alfredo de Angeli ( Frente PRO )

Claudio Doñate ( Unidad Ciudadana )

María Eugenia Duré ( Unidad Ciudadana )

Silvia Marcela García Larraburu ( Unidad Ciudadana )

Nora del Valle Giménez ( Unidad Ciudadana )

Sergio Leavy ( Unidad Ciudadana )

Claudia Ledesma Abdala de Zamora ( Frente Nacional y Popular )

Cándida López ( Unidad Ciudadana )

Martín Lousteau ( UCR )

Gerardo Montenegro ( Frente Nacional y Popular )

José Emilio Neder ( Frente Nacional y Popular )

Stella Maris Olalla ( UCR )

Oscar Parrilli ( Unidad Ciudadana )

María Inés Pilatti Vergara ( Frente Nacional y Popular )

Mariano Recalde ( Frente Nacional y Popular )

Antonio José Rodas ( Frente Nacional y Popular )

Juan Carlos Romero ( Cambio Federal )

Silvia Sapag ( Unidad Ciudadana )

Mónica Silva ( Juntos Somos Río Negro )

Guadalupe Tagliaferri ( Frente PRO )

Víctor Zimmermann (UCR)

Cómo se vota el 26 de octubre

La Boleta Única de Papel (BUP), incorporada por la Ley Nº 27.781, será la principal novedad de estos comicios. Este sistema reemplaza las boletas múltiples habituales y busca evitar faltantes, robos o manipulaciones en los lugares de votación. Cada elector recibirá una única hoja oficial que reúne a todos los partidos y candidatos, lo que simplifica el proceso y limita la posibilidad de irregularidades.