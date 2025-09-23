Política

El titular de la AGN alertó sobre la “inédita situación” por la falta de auditores que no vota el Congreso

A inicios de 2024 finalizó el mandato de los tres designados por Diputados. Meses atrás, los del Senado. “Debilita el sistema de control externo y dificulta el normal funcionamiento”, advirtió el peronista Juan Manuel Olmos

Mariano Casal

Por Mariano Casal

Guardar
El titular de la Auditoría
El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, y el diputado del peronismo disidente y presidente de la bicameral Mixta Revisora de Cuentas, Miguel Pichetto (Fotos: Prensa Senado)

El legislador porteño electo y presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el peronista Juan Manuel Olmos, alertó sobre la “inédita situación” en el organismo de control externo de los gastos del Estado por la falta de auditores que no vota el Congreso: a inicios de 2024 finalizó el mandato de los tres designados por Diputados y, meses atrás, los del Senado, lo que dejó al borde de la acefalía al organismo comandado por el principal bloque opositor al Gobierno libertario.

La falta de designación debilita el sistema de control externo y dificulta el normal funcionamiento”, aseguró Olmos, sin “mencionar el hecho de que debemos auditar sobre proyectos prorrogados”, en referencia a las últimas dos leyes de Presupuesto que la Casa Rosada replica desde 2023, sin debate en el Congreso.

El jefe de la AGN expuso en la reunión que realizó este martes la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas -nexo predilecto con dicho organismo-, que lidera el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto y que significó, en medio del hervidero legislativo de las últimas semanas, un oasis de respeto entre las diferentes bancadas.

Olmos sí aclaró, cifras en mano, que la actualidad de la AGN “no significó una disminución de su capacidad trabajo, pero sí una limitación”. Esto se dio por dos factores que se rozan rápido: el empuje que activó la bicameral para reacomodar el desastre que dejaron gestiones anteriores -aún se analizan cuestiones del Gobierno de Mauricio Macri y faltan muchas de la gestión kirchnerista de Alberto Fernández-, y la devoción de la ahora oposición para llegar a revisar -como nunca- los gastos de la administración de Javier Milei. Una sorpresiva eficiencia para la -nueva- realidad de varios legisladores.

La reunión fue realizada este
La reunión fue realizada este martes en el salón Arturo Illia de la Cámara alta

La disertación fue más que productiva para quienes siguen de cerca los vericuetos del Congreso y la Casa Rosada. De hecho, la crítica por la falta de integración completa de la AGN -presidente y seis butacas que todavía no definen Diputados y el Senado- implicó, según detalló Olmos, en que no se puede: aprobar informes terminados; modificar el plan operativo anual; actualizar normas internas; cambiar criterios de reserva en una resolución; y acelerar auditorías, entre otras cuestiones. Apuntó hacia una “encrucijada” que, por ahora, nadie quiere resolver.

Para entender mejor esto último, el peronista contó que integrantes de la comisión enviaron notas para retocar el plan anual vigente y realizar exámenes especiales en la ANMAT -por el escándalo del fentanilo- y en la ANDIS -supuestos sobornos en compra de medicamentos-, y que habría que tener el colegio completo -o, al menos, que se llegue al quorum- para ampliar los objetos y plazos en ambas entidades, cuyos estudios están en pleno desarrollo.

Olmos tampoco le escapó a la sensible área de universidades. En particular, a las cuatro auditorías sobre facultades de la UBA (Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y Psicología): indicó que los informes finales serían remitidos y disponibles a partir de la primera quincena de noviembre. No obstante, aprovechó el uso de la palabra para resaltar que la AGN tiene plena competencia sobre este tema y que el Ejecutivo “nada tiene que hacer”, salvo “financiar su funcionamiento”.

Lupa sobre el fleje

El referente opositor direccionó la mira hacia “dos auditorías aprobadas” por el organismo relacionadas con los Bopreal y las reservas en lingotes de oro. En ese sentido, disparó contra el Banco Central: “El intercambio de notas se ha agotado. Ante la negativa a entregar la información necesaria, como establece la normativa, nos hemos detenido y no podemos avanzar”.

Mientras que otros legisladores consultaron sobre concesiones viales, durante el convite también se habló de pensar algún protocolo para saldar, en un futuro, una potencial situación como la vigente para no dañar el funcionamiento de la AGN. O incrementar presupuesto para escanear a todas las empresas públicas y no sólo a una porción. Una mayoría blanqueó algo recurrente: la picardía a la hora de revisar gastos en fastuosas contrataciones de consultorías.

Temas Relacionados

AGNJuan Manuel OlmosComisión bicameralMiguel PichettoUniversidadesPresupuestoANDISANMATBanco CentralÚltimas noticias

Últimas Noticias

La oposición solicitó a la Justicia que obligue a declarar a dos testigos en la comisión $Libra

El titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik y María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación creada por el propio Gobierno, se ausentaron por segunda vez. Por eso harán una presentación ante los tribunales federales para que los traigan con “auxilio de la fuerza pública”

La oposición solicitó a la

Catalán visitó Catamarca y continúa con el plan para mejorar la relación entre el Gobierno y las provincias

El ministro del Interior se reunió con el gobernador Jalil y se mostraron en inauguraciones productivas. La Casa Rosada busca distender el trato con las provincias para conseguir aliados en el Congreso

Catalán visitó Catamarca y continúa

El Gobierno ratifica que no aplicará la ley de discapacidad y descree del pedido de remoción contra Francos

Las autoridades nacionales argumentan que hay una “diferencia de criterios” entre dos poderes del Estado, pero confían en que la medida no va a prosperar y acusan a la oposición de “electoralista”

El Gobierno ratifica que no

Sesionó el Parlamento del Clima, el foro donde las provincias buscan evitar que Argentina salga del Acuerdo de París

El encuentro se realizó en la provincia de Córdoba. Se trata de un órgano oficial creado en 2020 que debate sobre el Cambio Climático. Participan diputados provinciales que presiden las comisiones de Ambiente de las legislaturas

Sesionó el Parlamento del Clima,

La oposición en Diputados junta los votos para aprobar la ley que pone límites a los DNU presidenciales

En una semana estará lista para llevar al recinto la norma que ya cuenta con media sanción del Senado. Los problemas para Milei y el quiebre en el PRO

La oposición en Diputados junta
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de humita al plato,

Receta de humita al plato, rápida y fácil

El presunto fiscal Gómez de Saravia seguirá bajo investigación en la causa por la que condenaron al ex juez Melazo

La Universidad Nacional de Rosario anunció la incorporación de seis carreras: una estaba suspendida desde 1977

El impacto del fuerte respaldo de Trump: tendencia positiva para los bonos, dólar en baja y riesgo país que cayó otro 6 por ciento

Semana de la Moda de Milán: comienza una edición histórica con tributo a Giorgio Armani y nuevas colecciones

INFOBAE AMÉRICA
Receta de humita al plato,

Receta de humita al plato, rápida y fácil

Ryan Routh intentó apuñalarse con un bolígrafo tras ser hallado culpable de planear el asesinato de Trump en 2024

Un nuevo barco fue atacado frente a la costa de Yemen

Brote de Ébola en el Congo: con casi 60 casos y 25 muertos, la OMS intensifica acciones por la alta letalidad en la zona

Zelensky celebró el “gran cambio” en la postura de Trump al reconocer una posible victoria de Ucrania sobre Rusia

TELESHOW
Cinthia Fernández compartió un video

Cinthia Fernández compartió un video con sus mellizas en la peluquería y generó debate: “Cambio de look familiar”

Zaira Nara sorprendió al revelar cuál es su segundo nombre, que la vincula a la China Suárez

Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “El momento más lindo y especial de nuestras vidas”

Luz Tito, finalista de Gran Hermano, donó la casa que ganó para que sea un refugio para mujeres que sufren violencia

Mauro Icardi volvería al país en octubre: la posible entrevista que coincidiría con el estreno de Wanda Nara