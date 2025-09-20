Política

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

El próximo mes, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

Falta casi un mes para
Falta casi un mes para los comicios legislativos nacionales

El calendario político nacional tiene una fecha central: el 26 de octubre, día en que los ciudadanos acudirán a las urnas para decidir la nueva composición del Congreso.

Ese día, el país definirá la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados —lo que equivale a la mitad de sus miembros— y de 24 escaños en el Senado, es decir, un tercio de la Cámara alta.

La atención nacional se ha desplazado hacia estos comicios legislativos tras la reciente jornada electoral en la provincia de Buenos Aires y el contundente triunfo del peronismo.

11:28 hsHoy

El kirchnerismo se movilizará a la casa de Cristina Kirchner al cumplirse 100 días de su detención domiciliaria

La concentración convocada para esta tarde en San José 1111 apunta a denunciar la condena judicial y consolidar la unidad del peronismo

Cristina Kirchner cumple 100 días
Cristina Kirchner cumple 100 días detenida en su domicilio de San José 1111

El kirchnerismo convocó a una movilización bajo el lema “#CristinaLibre, 100 días de injusticia” para este sábado por la tarde frente a la casa de Cristina Kirchner en San José 1111. La concentración, organizada por La Cámpora y otros espacios aliados, marca los cien días desde la detención de la ex presidenta, quien cumple arresto domiciliario tras ser condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para cargos públicos. Según la convocatoria, la consigna apunta contra lo que en el peronismo consideran una condena proscriptiva diseñada para impedir la participación electoral de la titular del Partido Justicialista tanto en los comicios de este año como en los de 2027.

10:31 hsHoy

Milei, sacudido por su propia criatura: el “no” mileismo, mucho más que el peronismo K

El oficialismo enfrenta un cuadro generado por su juego político. Suma derrotas en el Congreso. Y sobre todo, anota el deterioro de la relación con los gobernadores. El Presidente encabeza la campaña, pero a la vez necesita descomprimir el clima político/económico

Eduardo Aulicino

Por Eduardo Aulicino

Javier Milei, de campaña en
Javier Milei, de campaña en Córdoba

En apenas una semana, Javier Milei se expuso personalmente en una cadena nacional, alentó la idea de un giro a la moderación con ofertas dirigidas centralmente a los gobernadores y, de todos modos, registró derrotas muy duras en el Congreso, casi sin antecedentes, en rechazo de su última andanada de vetos. Parece contradictorio, pero no lo es. Lo que queda a la vista viene de arrastre y resulta más complejo. Olivos es sacudido por su propia criatura: el “no” mileismo, es decir, una convergencia de hecho, muy heterogénea, que desborda por mucho la categoría de oposición dura o PJ/K. Y que por eso mismo le suma reveses en continuado.

10:30 hsHoy

Kicillof y CFK se disputan la centralidad del peronismo y anticipan una reconfiguración después de octubre

El Gobernador levantó el perfil y buscó capitalizar el triunfo electoral. La ex presidenta aumentó su protagonismo en la agenda política. El rol de La Cámpora en la confrontación de intereses

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Axel Kicillof y Cristina Kirchner
Axel Kicillof y Cristina Kirchner mantienen una relación distante y fría, pero correcta

El peronismo de la provincia de Buenos Aires está atravesando un momento muy trascendente para su historia. La discusión interna del kirchnerismo, que se convirtió en las últimas dos décadas en la expresión política que condujo el armado justicialista provincial, pone de relieve un cambio de época. El fin de un ciclo y el inicio de otro. Y, como suele suceder en momentos conflictivos, están quienes quieren cooptar el mayor poder posible y quienes se resisten a entregarlo. Es parte de la naturaleza política.

10:29 hsHoy

La tensión financiera por la suba del dólar comienza a mostrar su impacto sobre la economía real

El retroceso de la actividad en el segundo trimestre parece prolongarse en medio del encarecimiento del crédito, la incertidumbre por el esquema cambiario y el freno en el consumo y la producción

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

El consumo se contrajo en
El consumo se contrajo en agosto y sigue dando señales de enfriamientos

La economía argentina cerró una de las semanas más tensas del último año. El Banco Central vendió USD 1.110 millones en solo tres jornadas, el dólar oficial alcanzó los $1.515 y el riesgo país superó los 1.440 puntos. Pero más allá de lo que muestran estos números, hay un impacto que ya está teniendo el desequilibrio de la macroeconomía en el día a día de los argentinos. Eso ya se observa en los datos de nivel de actividad económica, la evolución del consumo y el ritmo de producción, entre otros puntos.

10:28 hsHoy

“Que se decida pronto”: los pedidos dentro del Gobierno para que Milei ordene la interna en Casa Rosada

El Presidente convalidó algunos cambios en la dirección de La Libertad Avanza. En más de un despacho esperan que se reglamenten nuevos roles en el plano de la gestión gubernamental. La incógnita sobre la provincia de Buenos Aires

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Javier Milei y los miembros
Javier Milei y los miembros del Gabinete en el búnker bonaerense luego de la derrota

Tras del cimbronazo de las elecciones bonaerenses y mientras la crisis económica-financiera se asienta como una preocupación de magnitudes, La Libertad Avanza terminó de determinar cómo se organizará de cara a la campaña nacional y formuló una nueva estructura en la toma de decisiones, la cual no dista mucho de la que ya estaba vigente, pero que pretende que queden asentadas las responsabilidades de cada tribu que compone al oficialismo.

10:28 hsHoy

Claves de una semana en la que el dólar puso a prueba al Gobierno: cayeron activos locales y saltó el riesgo país

El BCRA debió sacrificar USD 1.110 millones de reservas para defender la banda cambiaria. Pero los dólares financieros se acercaron a $1.600. Los bonos en dólares se hundieron hasta 16%. El Merval cedió 10% en dólares

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

El dólar alcanzó precios máximos
El dólar alcanzó precios máximos y el BCRA debió vender USD 1.110 millones en el mercado.

Con un dólar en el techo de la banda cambiaria, el Banco Central quedó como oferente protagónico en el mercado de cambios, iniciativa que le costó venta de reservas por más de 1.100 millones de dólares.

10:27 hsHoy

Tras otra semana adversa, el Gobierno oscila entre el contraataque y la victimización para paliar la crisis

El Presidente, sus ministros e influencers libertarios admiten errores y moderan el tono, mientras denuncian a la oposición y al Congreso de “poner bombas” y “torpedear” para desestabilizar la administración mileista

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Javier Milei en Córdoba (REUTERS)
Javier Milei en Córdoba

Después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei moderó el discurso, reconoció errores, y se dedicó a dar explicaciones. Pero el fuerte revés en el Congreso, diez días después, provocó una reacción distinta en el Presidente y su equipo, con acusaciones de desestabilización hacia la oposición, y una nueva ola de insultos de parte de sus militantes virtuales -algunos de ellos funcionarios- a la dirigencia de las otras fuerzas políticas, inclusive las que hasta hace poco colaboraron estrechamente con el Gobierno.

10:27 hsHoy

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

El Presidente cerró el acto del lanzamiento nacional junto a su hermana Karina, Manuel Adorni y Patricia Bullrich. “Los argentinos no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”, dijo sobre Jorge Rial

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Javier Milei encabezó en Córdoba el lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza y volvió a referirse al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que denuncia coimas con retornos de laboratorios. Esta vez, el Presidente volvió a desmentir la veracidad de las acusaciones, pero sumó que las grabaciones fueron hechas con inteligencia artificial. También criticó a Jorge Rial, el periodista que los difundió.

