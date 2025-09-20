Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Falta casi un mes para los comicios legislativos nacionales (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El calendario político nacional tiene una fecha central: el 26 de octubre, día en que los ciudadanos acudirán a las urnas para decidir la nueva composición del Congreso.

Ese día, el país definirá la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados —lo que equivale a la mitad de sus miembros— y de 24 escaños en el Senado, es decir, un tercio de la Cámara alta.

La atención nacional se ha desplazado hacia estos comicios legislativos tras la reciente jornada electoral en la provincia de Buenos Aires y el contundente triunfo del peronismo.