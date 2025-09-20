Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

El calendario político nacional tiene una fecha central: el 26 de octubre, día en que los ciudadanos acudirán a las urnas para decidir la nueva composición del Congreso.
Ese día, el país definirá la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados —lo que equivale a la mitad de sus miembros— y de 24 escaños en el Senado, es decir, un tercio de la Cámara alta.
La atención nacional se ha desplazado hacia estos comicios legislativos tras la reciente jornada electoral en la provincia de Buenos Aires y el contundente triunfo del peronismo.
El kirchnerismo convocó a una movilización bajo el lema “#CristinaLibre, 100 días de injusticia” para este sábado por la tarde frente a la casa de Cristina Kirchner en San José 1111. La concentración, organizada por La Cámpora y otros espacios aliados, marca los cien días desde la detención de la ex presidenta, quien cumple arresto domiciliario tras ser condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para cargos públicos. Según la convocatoria, la consigna apunta contra lo que en el peronismo consideran una condena proscriptiva diseñada para impedir la participación electoral de la titular del Partido Justicialista tanto en los comicios de este año como en los de 2027.
En apenas una semana, Javier Milei se expuso personalmente en una cadena nacional, alentó la idea de un giro a la moderación con ofertas dirigidas centralmente a los gobernadores y, de todos modos, registró derrotas muy duras en el Congreso, casi sin antecedentes, en rechazo de su última andanada de vetos. Parece contradictorio, pero no lo es. Lo que queda a la vista viene de arrastre y resulta más complejo. Olivos es sacudido por su propia criatura: el “no” mileismo, es decir, una convergencia de hecho, muy heterogénea, que desborda por mucho la categoría de oposición dura o PJ/K. Y que por eso mismo le suma reveses en continuado.
El peronismo de la provincia de Buenos Aires está atravesando un momento muy trascendente para su historia. La discusión interna del kirchnerismo, que se convirtió en las últimas dos décadas en la expresión política que condujo el armado justicialista provincial, pone de relieve un cambio de época. El fin de un ciclo y el inicio de otro. Y, como suele suceder en momentos conflictivos, están quienes quieren cooptar el mayor poder posible y quienes se resisten a entregarlo. Es parte de la naturaleza política.
La economía argentina cerró una de las semanas más tensas del último año. El Banco Central vendió USD 1.110 millones en solo tres jornadas, el dólar oficial alcanzó los $1.515 y el riesgo país superó los 1.440 puntos. Pero más allá de lo que muestran estos números, hay un impacto que ya está teniendo el desequilibrio de la macroeconomía en el día a día de los argentinos. Eso ya se observa en los datos de nivel de actividad económica, la evolución del consumo y el ritmo de producción, entre otros puntos.
Tras del cimbronazo de las elecciones bonaerenses y mientras la crisis económica-financiera se asienta como una preocupación de magnitudes, La Libertad Avanza terminó de determinar cómo se organizará de cara a la campaña nacional y formuló una nueva estructura en la toma de decisiones, la cual no dista mucho de la que ya estaba vigente, pero que pretende que queden asentadas las responsabilidades de cada tribu que compone al oficialismo.
Con un dólar en el techo de la banda cambiaria, el Banco Central quedó como oferente protagónico en el mercado de cambios, iniciativa que le costó venta de reservas por más de 1.100 millones de dólares.
Después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei moderó el discurso, reconoció errores, y se dedicó a dar explicaciones. Pero el fuerte revés en el Congreso, diez días después, provocó una reacción distinta en el Presidente y su equipo, con acusaciones de desestabilización hacia la oposición, y una nueva ola de insultos de parte de sus militantes virtuales -algunos de ellos funcionarios- a la dirigencia de las otras fuerzas políticas, inclusive las que hasta hace poco colaboraron estrechamente con el Gobierno.
Javier Milei encabezó en Córdoba el lanzamiento de la campaña nacional de La Libertad Avanza y volvió a referirse al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que denuncia coimas con retornos de laboratorios. Esta vez, el Presidente volvió a desmentir la veracidad de las acusaciones, pero sumó que las grabaciones fueron hechas con inteligencia artificial. También criticó a Jorge Rial, el periodista que los difundió.