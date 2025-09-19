“No entendía”: la áspera frase de Hugo Moyano para criticar a su hijo Pablo durante el comité confederal de la CGT

Hugo Moyano: "El movimiento obrero tiene que dejar de ser un instrumento de presión para pasar a ser un instrumento de poder"

Hugo Moyano tuvo una intervención destacada en el Comité Central Confederal de la CGT que este jueves confirmó el 5 de noviembre como fecha del congreso que elegirá nuevas autoridades cegetistas. Pero sus palabras fueron el comentario obligado de muchos de sus colegas, sobre todo, porque le dedicó una áspera frase a su hijo Pablo para justificar su alejamiento de la central obrera.

Se registró a poco de comenzar su discurso, de pie y micrófono en mano, cuando el líder del Sindicato de Camioneros afirmó: “Uno de los secretarios generales se retiró de la CGT. Ustedes deben recordarlo. Yo lo recuerdo. Mi hijo Pablo. ¿Por qué? Porque tiene... tenía una forma poco... No digo violenta, pero un poco más dura porque no entendía que había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera. Por eso hablé con los compañeros primero y lo traje al compañero (en expresa alusión a Octavio Argüello, dirigente de su sindicato que integra el triunvirato de la CGT).

La referencia a su díscolo hijo, que renunció a la central obrera el 22 de noviembre del año pasado, sonó a otro pase de facturas vinculado con la pelea entre ambos que se inició a fines de 2021 por sus diferencias sobre la crisis financiera de las obras sociales de Camioneros.

Hugo y Pablo Moyano, en su último encuentro púiblico, el 9 de julio pasado en Constitución

A algunos gremialistas, como anticipó Infobae, les pareció también un mensaje hacia la interna del sindicato, donde Hugo Moyano fue apartando a allegados a Pablo para ubicar a gente de su confianza y promover a otros de sus hijos: fueron ganando posiciones Hugo Antonio Moyano, abogado y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en el distrito bonaerense, y Jerónimo Moyano, el menor de la familia y secretario de la Juventud de la Federación de Camioneros.

Luego de su frase sobre Pablo, el líder sindical elogió en fuertes términos a Argüello: “Muchas veces se destaca la actuación del compañero, pero quiero decir algo que, que es muy importante. El compañero viene de la actividad más humilde que tiene nuestra actividad, la recolección de residuos y, sin embargo, ha logrado ser diputado provincial, diputado nacional y hoy llega a la CGT. Porque conoce más que muchos de nosotros la realidad de lo que es vivir cuando el sueldo no alcanza”.

Este significativo respaldo a la figura del sucesor de Pablo en la CGT tiene una explicación, según deslizaron a Infobae fuentes sindicales: Hugo Moyano desistió de promover a Jerónimo como secretario de la Juventud en la próxima central obrera y, en cambio, ratificará a Argüello como el representante de Camioneros.

Octavio Argüello habla durante el confederal de la CGT antes de recibir elogios de Hugo Moyano

“Hugo se arrepintió de proponer el ascenso de Jero. Cree que al pibe todavía le falta más rodaje antes de ir a la CGT y no quiere quemarlo”, explicó un dirigente que habla muy seguido con el líder de Camioneros.

¿Argüello podría continuar entonces en un futuro triunvirato de la CGT? Los operadores sindicales que diseñan la nueva conducción aseguraron que no será así y que el dirigente de confianza de Moyano será designado en otro cargo importante en el secretariado.

De todas formas, hubo otro tramo del discurso del jefe de Camioneros que también resultó sugestivo. Tras destacar que habló con sus colegas de la mesa chica de la CGT cómo negociar aumentos salariales que “no sean sólo el promedio que da el Gobierno sino un poquito más altos, algo que se hace con la experiencia”, dijo: “Se han dicho muchas realidades, muchas verdades, pero hay otra realidad en la que vive la sociedad. No se puede actuar de la misma forma. Perón lo decía claramente. El movimiento obrero tiene que dejar de ser un instrumento de presión para pasar a ser un instrumento de poder porque ya el instrumento de presión no alcanza. Y esto es lo que ha logrado la CGT”.

Hugo Antonio Moyano (de barba) y su hermano Jerónimo, en el confederal de la CGT

A continuación, Moyano se pronunció en favor de que siga un triunvirato en la CGT (“creo que funcionó bien y tiene que seguir siendo así”, resaltó) y reforzó su idea de que haya unidad sindical: “Tenemos que fortalecer más a la CGT para que pueda lograr los objetivos que todos buscamos. Que el trabajo pueda ir cada día mejor. Que el trabajador tenga la dignidad que merece tener. Con ese objetivo que tenemos que mantener esta unidad, hacer un esfuerzo todos, aunque digamos las cosas que tengamos que decir, pero tratar de estar todos juntos porque un pueblo unido jamás será vencido, decía el General (por Perón). Y si lo logramos, estoy convencido de que vamos a conseguir una buena elección en el 2007″.

Su referencia crítica a Pablo Moyano hizo recordar una frase que dijo ante la mesa chica de la CGT en junio pasado, cuando el líder de Camioneros se puso al frente de la resistencia cegetista a sumarse a la estrategia de Cristina Kirchner apenas fue condenada a prisión y sus dirigentes cercanos presionaban por un paro general.

Ante una decena de dirigentes, primero criticó en duros términos a la ex presidenta y a su hijo Máximo por el “destrato” al que sometieron durante años a toda la dirigencia sindical no kirchnerista. Y luego apuntó contra Cristina Kirchner por haberse apropiado del PJ y haber digitado las listas de candidatos. Destacó incluso que cuando el macrismo le allanó “25 veces” el sindicato, nadie de los K lo llamó “para ver si necesitaba algo”.

Cristina Kirchner y Pablo Moyano, en un encuentro que molestó al líder de Camioneros

Pero lo más llamativo se produjo cuando ventiló un dato sugestivo de su interna familiar, con una frase filosa contra su hijo Pablo, quien hacía pocos días había estado reunido con la ex vicepresidenta en su departamento poco después de confirmarse su prisión domiciliaria: “Como ustedes saben, alguien de mi familia visitó a Cristina. Imagínense cómo nos cayó. Pablo la fue a visitar y ni me llamó por el Día del Padre”, dijo.

La lapidaria alusión a Pablo confirmó una vez más que la disputa entre padre e hijo era irreversible y que el titular de Camioneros estaba enojado por su decisión de ir a visitar a la ex presidenta y, para colmo, haberle transmitido el apoyo del gremio en forma inconsulta.

En medio de ese clima, como anticipó Infobae, la pelea familiar se tradujo en un enfrentamiento callejero entre manifestantes que respondían a Hugo Moyano y a Pablo en la marcha por el Hospital Garrahan, el 17 de julio.

Una columna del Sindicato de Camioneros en una marcha contra el Gobierno

Los hechos no trascendieron porque había un pacto de silencio entre ambas partes que se rompió e incluso se mencionó que en las refriegas hubo un apuñalado y que dispararon contra la casa de uno de los cabecillas de los dos sectores internos del Sindicato de Camioneros.

El día que marcharon por el Garrahan, ni Hugo Moyano ni Pablo estuvieron presentes, algo que podría haber propiciado el descontrol de sus simpatizantes. La violencia incluyó la persecución de un delegado fiel a Hugo por parte de manifestantes alineados con Pablo, que estuvieron a punto de pegarle. Lo salvó un alto jefe sindical que tuvo que intervenir para impedirlo.

Sin Pablo en la CGT y en su oficina en el sindicato, ya que se concentró en la presidencia del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, que juega en Primera C, Hugo Moyano reforzó su alianza con el sector dialoguista de la CGT y cultivó un perfil moderado, hasta tal punto que viene firmando acuerdos salariales que respetan los topes del 1% mensual del Gobierno. Seguramente podrá justificar su postura en el hecho de que, a diferencia de su hijo, él sí entendió que “había cambiado esta sociedad y que había cambiado de otra manera”.