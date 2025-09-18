Política

Neuquén aprobó la obligatoriedad del narcotest en funcionarios y el gobernador fue el primero en hacer la prueba

Rolando Figueroa celebró la sanción de la ley y reafirmó su compromiso con la lucha contra el narcotráfico

Guardar
El gobernador apoyó la aprobación de la medida (X: @Rolo_Figueroa)

Después de que se aprobara la ley de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa fue el primero en someterse a la prueba y obtener un resultado negativo. “Tenemos que predicar con el ejemplo”, remarcó.

La nueva legislación obliga a que todos los funcionarios que ocupen cargos en los tres poderes del Estado deban ser examinados de forma periódica.

“Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo”, manifestó Figueroa en una publicación realizada en su cuenta personal de X (antes Twitter). Asimismo, recordó ya el 1 de marzo había anunciado durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias que sería el primero en realizarse la prueba.

De esta manera, compartió un video en sus redes sociales, en el que explican cómo se lleva adelante el narcotest, a medida que se lo realiza. Al conocerse el resultado de su control, el mandatario expresó: “Me parece muy positiva esta medida que han tomado los legisladores”. De acuerdo con las declaraciones recopiladas por LM Neuquén, el jefe de Estado provincial destacó que la medida brindaría “tranquilidad a la sociedad respecto a nuestra salud”.

El gobernador neuquino obtuvo un
El gobernador neuquino obtuvo un resultado negativo en su prueba

A su vez, el gobernador señaló: “Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones trascendentes con nuestra firma debemos hacerlo con plena consciencia de nuestros actos”. Y concluyó: “Esta medida se enmarca en la política pública que impulsamos desde el Gobierno de la Provincia del Neuquén en la lucha contra el narcotráfico”.

La nueva ley, que fue aprobada ayer por la Legislatura de Neuquén, establece que los controles alcanzarán a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y consejeros de la Magistratura.

La obligación también se extiende a secretarios, fiscales de Estado, asesores generales de Gobierno, directivos de organismos autárquicos, empresas estatales y entes de control. Entre los principios rectores que fija la ley se encuentran la confidencialidad, la privacidad, la proporcionalidad, la no discriminación, la protección de datos, el derecho de defensa y el debido proceso.

Según el contenido de la norma, la realización del examen es un requisito indispensable para poder acceder y/o permanecer al frente de cargos públicos dentro de la administración pública neuquina. Al finalizar la votación, la medida había conseguido 29 votos positivos y dos negativos provenientes de los diputados del Frente de Izquierda.

La medida se aprobó por
La medida se aprobó por mayoría este miércoles

En línea con esto, remarcaron que el objetivo central es “garantizar la ética, idoneidad, integridad, responsabilidad y transparencia institucional en el ejercicio de la función pública, asegurando que esta se desarrolle sin relación o vinculación del funcionario público con el narcotráfico y en condiciones compatibles con el adecuado desempeño de las responsabilidades asignadas, libres de los efectos de sustancias psicoactivas prohibidas”.

Respecto a las sustancias psicoactivas prohibidas, la ley las define como aquellas que no han sido prescriptas por un profesional de la salud y que “actúan sobre el sistema nervioso central generando alteraciones funcionales en el pensamiento, las emociones o el comportamiento, de modo que atenta contra el ejercicio responsable de la función pública”.

De esta manera, el procedimiento de control buscará detectar la presencia de metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos, así como “cualquier otra sustancia psicoactiva que, conforme a criterios científicos actualizados, se determine”.

Por esto, establecieron que el examen consistirá en la toma de una muestra y su análisis en el laboratorio del Ministerio de Salud de la provincia, con el fin de identificar estas sustancias en muestras biológicas, “así como la interpretación y la comunicación de los resultados a la autoridad de aplicación”.

Por otro lado, indicaron que la periodicidad de los controles será, como mínimo, anual. Además, apuntaron que la negativa injustificada a someterse al test será considerada equivalente a un resultado positivo, lo que implicaría la pérdida de su puesto estatal.

Temas Relacionados

NeuquénRolando FigueroaNarcotestÚltimas noticias

Últimas Noticias

Alejandro Díaz, titular de la SIGEN: “En el caso de la ANDIS y el fentanilo fallaron los controles”

El máximo responsable de controlar al Estado adelantó que modificó el organigrama. “Eliminamos 20 cargos políticos, eran capas geológicas de la administración pública”, dijo y opinó: “La corrupción mata, es un flagelo cultural que debemos cambiar”

Alejandro Díaz, titular de la

Río Negro consiguió aval para iniciar el proceso de exportación de GNL a través de buques licuefactores flotantes

La provincia patagónica avanza en un plan a gran escala a través de barcos que estarán ubicados frente a sus costas. En el proceso, debió sortear dos audiencias públicas en las que obtuvo respaldo mayoritario para avanzar en la iniciativa

Río Negro consiguió aval para

Barrionuevo le apuntó a Camaño porque no se vota en Gastronómicos y dijo: “Ahora voy a ir contra los jueces vinculados con los Recalde”

El dirigente criticó el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que frenó los comicios en su gremio y lo relacionó con el abogado de su ex cuñado. La Seccional Capital igual hará la votación este jueves

Barrionuevo le apuntó a Camaño

La trastienda del cónclave de Milei en Olivos: la estrategia para octubre y las dos provincias a reforzar

El Presidente convocó a dos reuniones partidarias que buscan sentar las bases de las próximas semanas. Quieren no repetir errores de los comicios bonaerenses y que el primer mandatario acerque a los candidatos a la intención de voto del sello violeta

La trastienda del cónclave de

Cruje el PRO en Diputados: el trasfondo de la pelea entre Ritondo y Lospennato y la probable ruptura tras las elecciones

El rechazo a los vetos de Milei dejó expuestas la crisis interna de una bancada cruzada por los acuerdos electorales y las diferencias ideológicas

Cruje el PRO en Diputados:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a Jonatan Riquelme, un

Condenaron a Jonatan Riquelme, un capo de la banda “Los Menores” que fue detenido en Caballito

Pidieron llevar a juicio oral a un suboficial del Ejército por abusos y amenazas contra dos subalternas

Hallaron dos cadáveres en un descampado en Salta e investigan las causas de las muertes

Río Negro consiguió aval para iniciar el proceso de exportación de GNL a través de buques licuefactores flotantes

Barrionuevo le apuntó a Camaño porque no se vota en Gastronómicos y dijo: “Ahora voy a ir contra los jueces vinculados con los Recalde”

INFOBAE AMÉRICA
Jornada de protestas en Francia

Jornada de protestas en Francia contra el ajuste fiscal de Macron: reportan bloqueos y disturbios en París

El papa León XIV ratificó que seguirá la línea de Francisco y no impulsará reformas sobre LGBTQ+ ni matrimonio igualitario

Científicos alertaron sobre la erosión acelerada de los arrecifes de coral del Caribe por el cambio climático

EEUU difundió imágenes de su imponente despliegue militar en Puerto Rico y el Caribe para combatir el narcoterrorismo

David Gilmour revive la magia de Pink Floyd con un monumental show de imagen y sonido

TELESHOW
Quiénes son los argentinos nominados

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2025: Ca7riel y Paco Amoroso encabezan la lista con 10 nominaciones

Beto Casella: “Cuando mi mamá falleció, mi papá perdió la cordura”

La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”

La reacción de Yanina Latorre luego de que Marixa Balli rechazara una invitación de Ángel de Brito: “Es una desagradecida”

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: “No quiero que vea mi mamá”