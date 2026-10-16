Ceden los bonos argentinos y el riesgo país sube por sexto día consecutivo

El panel tecnológico Nasdaq cayó 3% a lo largo de la semana.

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Los principales indicadores de Wall Street negociaban dispares en el cierre de la semana operativa. El Dow Jones de Industriales sube 0,7%, mientras que el panel tecnológico Nasdaq cae un 0,7 por ciento.

A las 11:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,2% en pesos, a 2.860.000 puntos.

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Los bonos soberanos en dólares son negociados con una baja mínima de 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube cinco unidades para Argentina, en los 629 puntos básicos.

En el mercado de cambios el dólar mayorista era negociado estable a $1513,50, mientras que la divisa al público en el Banco Nación cae cinco pesos o 0,3%, a $1.530 para la venta. El dólar blue permanece ofrecido a 1.545 pesos.

En EEUU las acciones de Tesla suben un 1,4%, luego de la rutilante presentación del vehículo Roadster EV, tras un retraso de dos semanas.

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El vehículo rupturista, “con su forma de cuña y aspecto ciberpunk, apareció frente a una rampa de media montaña rusa invertida instalada en las instalaciones de SpaceX en Waco, Texas. El Roadster ascendió hasta la mitad de la rampa -adherido a ella mediante un sistema de ventiladores de vacío-, luego se lanzó boca abajo y realizó giros en el aire, utilizando propulsores de aire para enderezarse y aterrizar en la pista”, describió Yahoo Finance.

En tanto, los precios del petróleo bajaban de forma marginal, pero se encaminaban hacia ganancias semanales debido a la incertidumbre sobre el suministro en Oriente Medio y a una reducción mayor de lo esperado de los inventarios de crudo de Estados Unidos, mientras que los márgenes del diésel en Europa caían tras la decisión de la AIE de liberar más gasóleo.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte descontaban 0,1%, a USD 106,80 el barril para entregar en diciembre, mientras que los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos cedían 0,3%, a 97,64 el barril para noviembre.

En Wall Street el ADR de YPF sube 0,7%, a USD 51,46, mientras que Vista Energy rebota un 2,1 por ciento.

Fuente: Raba Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:20 horas)

“El compromiso de la AIE de liberar los 100 millones de barriles restantes en virtud de su acuerdo de marzo, junto con las noticias de que Estados Unidos está considerando suavizar las sanciones a algunos petroleros de la ‘flota en la sombra’, podría estar lastrando ligeramente la confianza del mercado”, dijo a Reuters el analista de Saxo Bank, Ole Hansen, quien añadió que es poco probable que la liberación de la AIE (Agencia Internacional de la Energía) alivie la escasez de suministro de diésel.

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El WTI cerró el jueves con una suba de más del 3% tras una importante reducción de las existencias de crudo de Estados Unidos debido a las interrupciones en la producción provocadas por los huracanes. En lo que va de semana, el Brent ganó un 0,4%, mientras que el WTI se disparó un 5,6 por ciento.

“Esta relativa estabilidad refleja un mercado atrapado entre los persistentes riesgos de interrupción del suministro en Oriente Medio, donde los ataques a buques en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores siguen respaldando los precios”, añadió Hansen.

La inquietud por el suministro también aumentó al recrudecerse los ataques en torno al Estrecho de Ormuz durante los últimos diez días, y con Irán afirmando que estaba intensificando los ataques en respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos y a las sanciones más duras introducidas el mes pasado.

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La administración del presidente Donald Trump está barajando la posibilidad de levantar las sanciones a algunos buques de la denominada “flota en la sombra” que transportaron petróleo y productos petroleros desde países como Rusia, Irán y Venezuela, en un intento por reducir las tarifas de flete mundiales, que se encuentran en niveles récord, dijo el miércoles un funcionario estadounidense.

Las conversaciones se producen pocos días después de que el presidente de EEUU levantó temporalmente las sanciones sobre el diésel ruso, una medida que fue objeto de críticas por parte del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, de países europeos y de algunos compañeros republicanos de Trump.

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