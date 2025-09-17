Video: así se celebró el rechazo de los vetos en las afuera del Congreso

Las agrupaciones celebraron el rechazo a los vetos de Milei

La Cámara de Diputados ratificó la ley de aumento de financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en Pediatría ante la crisis en el Hospital Garrahan, tras revertir los vetos impuestos por el presidente Javier Milei.

El rechazo al veto presidencial a la declaración de Emergencia en Pediatría, motivado por la situación en el Hospital Garrahan, contó con el respaldo de 181 diputados, mientras que 60 votaron en contra y hubo una abstención.

Además, la Cámara baja infligió un segundo revés al Gobierno al rechazar también el veto a la ley de aumento de financiamiento universitario, con 174 votos positivos, 67 negativos y 2 abstenciones.

En el centro porteño, las agrupaciones concentradas celebraron tanto la resolución de la Cámara baja rechazando los vetos firmados por el presidente Javier Milei sobre la ley de financiamiento universitario como la declaración de emergencia pediátrica.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, subió al escenario tras el rechazo a los vetos presidenciales sobre financiamiento universitario, señalando la importancia de la medida junto a otras autoridades.

Los manifestantes que se reunieron en las afueras del Congreso de la Nación celebraron el rechazo de los dos vetos

Desde el mediodía, tanto trabajadores del Garrahan como docentes, alumnos, directivos universitarios y distintas agrupaciones políticas se estaban movilizando en contra de los vetos que finalmente fueron rechazados por los diputados.

Al conocerse la decisión, los festejos no tardaron en llegar. Los abrazos y gritos no tardaron en hacerse sentir en las afueras del Congreso de la Nación. También alzaron los carteles y aplaudieron.

Un médico de Garrahan dijo en un móvil a TN: “Venimos trabajando hace mucho tiempo desde este lado legislativo. Superamos la votación anterior. Hoy tenemos 181 votos a 60, el 64% de los legisladores dicen que el Garrahan es lo que es tiene que ser financiado”.

“La verdad que lo primero que sentimos es alegría, estábamos todos juntos ahí saltando. Fue cuestionado el personal del hospital, se puso en jaque, mucha gente se está yendo. Me parece que esta demostración del rechazo al veto hace que este desfinanciamiento pare”, sostuvo.

A pesar de las negociaciones con las provincias, rechazaron los vetos de Milei al Garrahan y las universidades

En diálogo con otro móvil, en este caso de Crónica, una estudiante dijo: “La verdad que estamos bastante contentas. Estamos preocupadas con todo lo que está pasando en el país. Yo siendo estudiante quiero que todo se resuelva rápido porque me tiene angustiada”.

“Me moviliza porque soy alumna de la universidad pública y me pongo en el lugar de los docentes. Que ganen una misera es bastante preocupante, me moviliza como estudiante mañana ocupar su lugar y que desfinancien todo no está bueno”, agregó la estudiante de la UBA.

Como parte de los festejos, como se puede apreciar en los videos de la nota, se escuchan sonidos de estruendos y cánticos. Las columnas que marcharon hasta el Congreso vieron la votación en vivo en una pantalla que se montó sobre un escenario en la plaza.

En cuanto a la decisión que se tomó en Cámara baja, la oposición dispone en el Senado de una mayoría calificada que le otorga el poder de ratificar ambos rechazos, lo que representó un revés importante para el Gobierno.

“Vine para defender la educación. Estamos contentos con el rechazo. Aparte de formarnos nosotros lo que queremos es el beneficio de los niños”, dijo otra estudiante en Crónica que la interpelaba ambas leyes.

Además de los festejos de los manifestantes, personajes de la política también celebraron la decisión que se tomó en Diputados.

Martín Lousteau resaltó mediante un mensaje en sus redes sociales el hecho de que la Cámara de Diputados rechazó los vetos impuestos por Javier Milei a las leyes vinculadas al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.

“Queda demostrado que unir fuerzas contra la crueldad del Gobierno vale, que la movilización en la calle y el respeto a la voluntad en las urnas transforma la realidad en favor de los argentinos. Adelanto mi voto en el Senado: vamos a seguir defendiéndolas”, remarcó.