Kicillof muestra hiperactividad y empieza a reactivar su estructura política más allá de la elección de octubre

Axel Kicillof marchó contra los vetos de Milei

No es la primera vez que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participa de una movilización en contra del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la de este miércoles —en donde el Congreso tumbó en Diputados los vetos del presidente contra la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica— se dio luego de la victoria electoral del peronismo en las elecciones provinciales, que deja al propio Kicillof en una posición expectante en lo que respecta a su proyección política.

Como viene dando cuenta Infobae, el mandatario provincial apretó el acelerador después de la elección del 7 de septiembre, cuando Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos sobre La Libertad Avanza en territorio bonaerense. Desde el día posterior a la jornada electoral hasta este miércoles, Kicillof sumó reuniones de gestión de distintas agendas, combinando con presencia en distintas actividades. Por caso, además de la movilización de este miércoles; el martes también participó de la marcha para conmemorar la Noche de los Lápices en la ciudad de La Plata que se realiza todos los 16 de septiembre.

Tanto en la movilización en la capital bonaerense como en la de este miércoles es CABA, hubo representantes de las distintas expresiones que componen Fuerza Patria. De la marcha por la Noche de los Lápices -donde se impuso la consigna Cristina Libre— participaron distintos referentes de La Cámpora, como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza o el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli, entre otras figuras del cristinismo. También lo hicieron el propio Kicillof y sus ministros Andrés Larroque, Gabriel Katopodis y Cristina Álvarez Rodríguez. No se cruzaron. Tampoco sucedió este miércoles.

Kicillof en la marcha universitaria

“Después de la elección de octubre habrá una reconfiguración y seguramente la interna se vuelva más virulenta”, advierte un integrante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabeza Axel Kicillof. El mismo dirigente —integrante del gobierno provincial— asegura ante la consulta de este medio que “Axel se va a parar por encima del MDF y lo usará como ariete cuando haya que negociar algo con los otros sectores como pasó durante el cierre de listas o si en 2027 hay una interna”.

Por ahora, el esquema del MDF que integran intendentes, espacios sindicales y movimientos sociales, sigue tal cual quedó antes de las elecciones. Sin embargo, distintas voces coinciden en que después de la elección “se retomará la dinámica”. Este miércoles, en la marcha universitaria, igualmente hubo una columna del MDF que partió desde la sede de Madres de Plaza de Mayo, a donde había convocado concentrar el gobierno provincial.

Las voces más enfáticas en el autopercibido axelismo creen que la interna seguirá; que “a Axel van a intentar esmerilarlo, pero el resultado de la elección y cómo se dio todo dejó plasmado que la alternativa es él”.

Kicillof sigue rodeado de los intendentes del MDF. El lunes los recibió en La Plata; este miércoles algunos de ellos como Mariano Cascallares (Almirante Brown), Andrés Watson (Florencio Varela), David Angueira (Punta Indio), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Juan Manuel Álvarez (General Paz), lo acompañaron en masiva movilización contra el desfinanciamiento universitario.

Axel Kicillof, Chiqui Tapia, Juan Román Riquelme y Julio Alak

Antes de eso, en el plan de hiperactividad que despliega por estas horas, participó de una reunión del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que se llevó adelante en el Estadio Único Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata. Allí difundió una foto con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y su par del Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Tapia tiene vinculación directa con el gobierno bonaerense. Es el presidente del directorio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), que gestiona la recolección de residuos de 45 municipios bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires.

El viernes habrá otra foto que lo posicionará en el centro del universo peronista de la provincia de Buenos Aires, en medio de la elección legislativa nacional. Convocó a intendentes y dirigentes de las distintas expresiones que componen Fuerza Patria a una reunión política.

Como adelantó Infobae, será en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (SOSBA), ubicado en el acceso de la ciudad de Ensenada. Algunas figuras cercanas a Cristina Kirchner confirmaron presencia. También representantes del Frente Renovador de Sergio Massa. Habrá un balance de lo que fue la victoria del 7 de septiembre.