Elecciones 2025, en vivo: Lousteau destacó la importancia de “que haya gente en el Congreso que le diga que no al Presidente”

El próximo 26 de octubre serán las elecciones legislativas a nivel nacional

Argentina atraviesa un año marcado por el proceso electoral. Tras las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires, la atención nacional se dirige a los comicios legislativos programados para el 26 de octubre de 2025. Esta elección definirá la conformación de la Cámara de Diputados y del Senado, cumpliendo con lo establecido por la Constitución en lo que respecta a la renovación y representación federal en el Congreso.

Ese día, los ciudadanos votarán para escoger nuevos miembros del Parlamento nacional, ya que se renovarán 127 escaños en la Cámara de Diputados, lo que representa la mitad del cuerpo, y 24 lugares en el Senado, equivalente a un tercio de sus integrantes.