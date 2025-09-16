Política

Elecciones 2025, en vivo: Lousteau destacó la importancia de “que haya gente en el Congreso que le diga que no al Presidente”

El 26 de octubre, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

El próximo 26 de octubre
El próximo 26 de octubre serán las elecciones legislativas a nivel nacional

Argentina atraviesa un año marcado por el proceso electoral. Tras las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires, la atención nacional se dirige a los comicios legislativos programados para el 26 de octubre de 2025. Esta elección definirá la conformación de la Cámara de Diputados y del Senado, cumpliendo con lo establecido por la Constitución en lo que respecta a la renovación y representación federal en el Congreso.

Ese día, los ciudadanos votarán para escoger nuevos miembros del Parlamento nacional, ya que se renovarán 127 escaños en la Cámara de Diputados, lo que representa la mitad del cuerpo, y 24 lugares en el Senado, equivalente a un tercio de sus integrantes.

21:02 hsHoy

Kicillof convocó a una reunión para mostrar unidad y les pide a los intendentes compromiso en la campaña

El gobernador buscará seguir al frente de la batalla proselitista hacia octubre. Invitó a dirigentes del peronismo a una reunión este viernes para dar una muestra de unidad. Antes, almorzó con un grupo de jefes comunales del MDF y hoy recibió a Ian Moche

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Kicillof diseña una foto con
Kicillof diseña una foto con los diferentes espacios de Fuerza Patria en vistas a la elección del próximo 26 de octubre

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, está decidido a seguir con el envión electoral que le dejó la victoria del último 7 de septiembre a nivel provincial, cuando Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. Seguirá con las recorridas e inauguraciones que viene realizando, pero también enfoca en el plano político electoral.

19:56 hsHoy

Martín Lousteau: “Es muy importante que haya gente en el Congreso que le diga que no al Presidente”

Lousteau criticó el discurso en
Lousteau criticó el discurso en cadena nacional de Javier Milei

El senador nacional y candidato a diputado de Ciudadanos Unidos el próximo 26 de octubre Martín Lousteau manifestó este martes que “es muy importante que haya gente en el Congreso que le diga que no al Presidente”.

“Lo que vi ayer en la cadena nacional es que es muy importante votar y que es muy importante que haya gente en el Congreso que le diga que no al Presidente y tenga una visión de que se pueden corregir las cosas de otra manera. Porque si en el Congreso le estuvieran diciendo todo el tiempo que sí y en la Provincia de Buenos Aires le hubieran dicho que sí, Milei no hubiera hecho siquiera las reflexiones que hizo ayer. Cuando dice educación, salud y discapacidad, el Presidente está reconociendo que metió la gamba”, expuso el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner en diálogo con Radio con Vos.

Si bien destacó que Javier Milei intentó mostrarse más “moderado”, el ex embajador en Estados Unidos durante el gobierno de Mauricio Macri acusó al jefe de Estado: “El Presidente siempre manipula las cifras”.

19:50 hsHoy

Florencio Randazzo apuntó contra una frase de Javier Milei en Paraguay

Randazzo cruzó a Javier Milei
Randazzo cruzó a Javier Milei (Foto: Maximiliano Luna)

Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, apuntó contra una frase expresada por Javier Milei en su visita a Paraguay. El jefe de Estado se había manifestado en contra del gradualismo.

Gradual es quedarse a mitad de camino y pensar que con un ajuste a los hachazos alcanza. Lo audaz es animarse a avanzar con producción, trabajo, salud y educación”, escribió el ex ministro del Interior en X.

Milei había sostenido: “No hay terceras vías en este camino, cualquier vía intermedia tiende al socialismo y eso es pobreza. No hay opción intermedia entre el superávit y el déficit. Ya ensayamos cambiar de modo gradual, esa experiencia fracasó, no hay cambio a medias”.

19:43 hsHoy

Milei envió un mensaje en clave electoral en la CPAC: “Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente”

El Presidente participó esta mañana del evento en Paraguay, luego de haber enviado el Presupuesto 2026 al Congreso. Volvió con su clásico grito de “Viva la libertad carajo”

Milei: “Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente”

El presidente Javier Milei participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) que se realizó esta mañana en Paraguay donde, además, mantendrá un encuentro con su par de ese país, Santiago Peña. Allí aprovechó a enviar un mensaje en clave electoral en medio de la tensión por la derrota en los comicios bonaerenses y la presentación del Presupuesto 2026.

19:42 hsHoy

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral definitivo de las elecciones nacionales legislativas 2025

La Cámara Nacional Electoral publicó el listado para conocer los datos necesarios para sufragar en los próximos comicios del 26 de octubre. El paso a paso para verificar la información

Por Alejandro Caminos

Desde este martes está disponible
Desde este martes está disponible el padrón electoral nacional para las elecciones legislativas 2025 (AFP)

Los electores de todo el país que participarán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre ya pueden consultar el padrón electoral para los comicios de octubre de 2025. La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó este martes 16 de septiembre el acceso al listado definitivo.

19:42 hsHoy

Kicillof mantiene su campaña para la elección nacional y cree que el Gobierno no podrá revertir el resultado

El gobernador mantendrá su presencia territorial con actos de gestión y la confrontación pública con Milei. Está convencido de que la elección bonaerense es la base de un triunfo el 26 de octubre

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Kicillof hará campaña con algunos
Kicillof hará campaña con algunos de los candidatos nacionales de la lista de Fuerza Patria

Luego del triunfo contundente de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof quedó fortalecido en el escenario político. Tanto afuera como adentro del peronismo. La amplitud de la victoria sobre La Libertad Avanza (LLA), a la que le ganaron por 13 puntos, consolidó su rol como líder de un sector importante del peronismo bonaerense y como figura principal de la campaña electoral en la provincia.

