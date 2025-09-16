De las causas de corrupción a las tablas: la ex intendenta Aída Ayala debutó en el teatro

Fragmento del debut teatral de la ex intendenta Aída Ayala

En la última década, la ex intendenta de Resistencia, Aída Ayala era conocida por su extensa trayectoria política en Chaco y ser la principal figura local de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la oposición al peronismo. Tras una derrota electoral en 2023 y causas de corrupción en contra, no volvió a ejercer un cargo en la función pública. El pasado fin de semana, irrumpió en un terreno inesperado: debutó como actriz en el teatro independiente.

Sus seguidores y usuarios en las redes sociales reaccionaron ante su reaparición. Con una faceta inédita, quien fuera la “mujer fuerte” de Chaco en la década pasada se animó a interpretar en playback frente al público la reconocida canción “Resistiré”, del compositor español Manuel de la Calva.

Declaraciones de la ex intendenta Aída Ayala sobre su experiencia en el teatro intendente. Crédito: Noticiero9

“Tenemos que animarnos las mujeres grandes a hacer esto, porque nos lleva a otro lugar”, expresó Ayala, de 71 años, ante la prensa al referirse a la experiencia de subirse al escenario del teatro La Máscara, de Resistencia, donde participó de la “Muestra interactiva del taller de artes escénicas para adultos”.

Y agregó: “Es fascinante, todos tendríamos que hacerlo. Esto debería ser una materia en la escuela, porque te permite ver otro mundo, atreverse, descubrir cosas que uno no imaginaba y, sobre todo, divertirse”.

La ex intendenta Aída Ayala con el expresidente Mauricio Macri (NA)

Ayala había sido intendenta de Resistencia entre 2003 y 2015. Se presentó como candidata a gobernadora de Chaco y quedó en el segundo lugar, con un 42% de los votos frente al 55% que consiguió el peronista Domingo Peppo. ​

Luego dio un salto a la política nacional, y como integrante de la coalición Cambiemos, se integró al gabinete de Mauricio Macri como titular de la secretaría de Asuntos Municipales, en el Ministerio del Interior que encabezaba Rogelio Frigerio. Dos años después, resultó electa diputada nacional (2017-2021) y no volvió a ejercer cargos públicos.

El tránsito de Aída Ayala por estado marcado por claroscuros. Enfrentó varias causas de corrupción, que la empujaron a abandonar la función pública.

Aída Ayala, en una actividad de Cambiemos junto a Lilita Carrió, de la Coalición Cívica (NA)

En 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia la condenó a 3 años de prisión de ejecución condicional en calidad de autora del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa “Lavado II”, donde se la acusaba de otorgar un irregular contrato de recolección de residuos por 260 millones de pesos a la empresa PIMP S.A, que se apropió de manera indebida de recursos públicos. También le impuso la pena de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de funciones públicas y el pago de una multa de 90 mil pesos.

En otro caso de corrupción, la ex intendenta fue denunciada por haber firmado, en 2016, un convenio que desembocó en el otorgamiento de un subsidio de $998.537 a la municipalidad de Quitilipi para adquisición de maquinarias, una operación que, según la Fiscalía, estuvo direccionada a favorecer a la firma Service Hogar con sobreprecios. El fiscal Federico Carniel solicitó una pena de cinco años de prisión, pero finalmente la Justicia le dictó la absolución, al encontrar que la sospechas y pruebas aportadas carecían de “contundencia”.

La última actividad política pública de Ayala fue durante 2023. Ese año, volvió a presentarse como candidata a intendenta de Resistencia, pero perdió la interna de Juntos por el Cambio contra el ex gobernador Roy Nikisch, quien luego terminó resultando electo como jefe comunal. Luego, respaldó al ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en las PASO presidenciales, y finalmente en octubre a Patricia Bullrich, cuando se impuso como ganadora de la coalición.

Ahora, alejada de la política y de los estrados judiciales, la exfuncionaria encontró en el teatro una vía para “desestructurarse” y, tal como señaló, “descubrir cosas que uno no imaginaba”.

En la platea, no faltó el respaldo familiar. La hija de la dirigente, la diputada provincial Maida With, compartió en su red social de Instagram: “Debut teatral de la n° 1. Sos un orgullo, ma. Ejemplo de vida y de persona. Tu felicidad es la mía”.