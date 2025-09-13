Política

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Los argentinos volverán a las urnas para renovar los representantes en el Congreso de la Nación. Todos los detalles que hay que saber y las novedades de la campaña

Las elecciones legislativas en la
Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires que llevó al triunfo del peronismo sobre LLA (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El calendario electoral cerrará el domingo 26 de octubre con las elecciones legislativas nacionales, en las que se elegirán candidatos para asumir bancas en el Congreso de la Nación.

El Gobierno intenta recuperarse luego de varias derrotas en comicios provinciales, mientras la oposición se rearma con un escenario político cada vez más complejo.

En los comicios del mes próximo se elegirá una nueva composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, cumpliendo con el proceso previsto por la Constitución para asegurar la alternancia y la representación federal.

Así las cosas, durante esta elección se renovarán 127 bancas de diputados nacionales (la mitad de la Cámara) y 24 de senadores (un tercio del Senado).

En esta edición, por primera vez se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos legislativos nacionales, una modalidad que apuesta a mayor transparencia y practicidad para los votantes.

Itai Hagman: “Estamos frente a un Gobierno de fragilidad política absoluta”

El diputado nacional y candidato
El diputado nacional y candidato de Fuerza Patria habló sobre la situación del Gobierno nacional luego de la derrota bonaerense

El diputado nacional y candidato de Fuerza Patria, Itai Hagman, analizó los recientes resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, de cara a las nacionales de octubre. “Para el Gobierno, la economía anda bien, pero falló la política, por eso armaron la mesa (bonaerense), pero es una lectura errónea”, aseguró esta mañana en el programa Toma y Daca, por AM750.

Y agregó: “No hay estabilidad macroeconómica, el Gobierno no para de hacer maniobras. Milei está llevando a cabo un proceso de destrucción de la economía argentina. No es un daño colateral, es el corazón del plan económico”.

Además, aclaró que con Cristina Kirchner -con quien se encontró recientemente- no hablaron de Kicillof, ya que “nuestra principal preocupación es parar a Milei”. Y sostuvo que Fuerza Patria “debe hacer una gran elección en octubre para que entren más senadores y diputados y así lograr que los jubilados, la universidad y el Garrahan tengan el presupuesto que merecen”.

No puedo descartar -que esto termine como en 2001-, estamos frente a un Gobierno de fragilidad política absoluta, que no solo desprecia el Congreso y la democracia, sino que está atravesado por una red de escándalos y corrupción impresionantes”, remató para luego tejer una hipótesis: “Lo que hay es un sector del poder económico y el establishment político, donde incluyo desde Villarruel hasta a Macri, y todos conspiran para sacarlo a Milei, para hacer un recambio que sea funcional a la casta”.

“No hay tal bicameral de Juicio Político”: la polémica entre una legisladora de Lousteau y Lilia Lemoine

La controversia en torno a la existencia de una supuesta comisión bicameral de Juicio Político en el Congreso argentino generó un fuerte intercambio entre Lilia Lemoine y Mariela Coletta, ambas diputadas nacionales.

El eje de la discusión surgió cuando Lemoine difundió un mensaje en el que advertía sobre un presunto “golpe institucional” contra el Presidente y señalaba que Martín Lousteau presidía la mencionada comisión, cuya existencia fue desmentida por su colega.

La diputada Mariela Coletta, representante de Evolución, el espacio liderado por el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, cuestionó públicamente a Lilia Lemoine por la información difundida.

El tuit de Lemoine y
El tuit de Lemoine y la respuesta de Coletta

Según Coletta, la comisión bicameral de Juicio Político a la que hacía referencia Lemoine no existe en el reglamento de la Cámara de Diputados. En respuesta a la acusación de la legisladora libertaria, Coletta le sugirió que debería familiarizarse con las normas parlamentarias antes de realizar declaraciones de ese tipo. “Te daría más dignidad conocer el reglamento”, en alusión a la falta de precisión de Lemoine sobre la estructura legislativa.

Además, la diputada de Evolución desestimó el tono de la denuncia de su colega, agregando: “El show barato dejalo para tus cosplays”.

El plan monetario reactiva la economía tras las elecciones bonaerenses y ajusta el dólar al nuevo escenario

El Gobierno redefine su estrategia económica, flexibilizando el control sobre las tasas de interés y facilitando liquidez para recuperar la actividad y estabilizar el mercado financiero

El Poder Ejecutivo rediscutió su
El Poder Ejecutivo rediscutió su estrategia, se corrió de las intervenciones sobre el tipo de cambio, permitió un precio del dólar cerca del techo de la banda de flotación y se hizo cargo de proveer algo de liquidez al sistema bancario (Foto: Adrián Escandar)

El Gobierno activó una serie de correcciones al fuerte apretón monetario aplicado en las últimas semanas para atravesar el período electoral sin sobresaltos cambiarios o inflacionarios, a costa de un freno en la actividad económica.

Leer la nota completa
La economía hasta octubre: qué debe hacer el Gobierno para despejar dudas y llegar fortalecido a las urnas, según analistas

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, consultoras económicas analizan qué debe hacer el Gobierno de Javier Milei para recuperar confianza, enfrentar la volatilidad financiera y fortalecer su posición

Tras la derrota electoral bonaerense,
Tras la derrota electoral bonaerense, consultoras recomiendan prudencia y proyectan que los cambios llegarán después de octubre (Foto: Reuters)

La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires el domingo pasado introdujo un nuevo nivel de incertidumbre en la agenda económica del Gobierno. El consenso de los analistas concluyó que el resultado electoral dejó expuesta la fragilidad de la estrategia de estabilización y obligó a recalcular los márgenes de maniobra hacia los comicios legislativos de octubre.

Leer la nota completa
El mapa de poder del Gobierno tras la derrota: los que mantuvieron su peso y la interna que no se resuelve

Después del revés en la provincia de Buenos Aires, el Presidente optó por sostener a su círculo más cercano y mostrarse en un rol articulador. Las tensiones y la incertidumbre sobre el rumbo electoral siguen latentes

Javier Milei junto a su
Javier Milei junto a su hermana Karina (EFE)

El riesgo país abrió y cerró la semana con subas que lo colocan por encima de los 1000 puntos básicos. Se trata de un indicador clave para el Gobierno de Javier Milei porque perfila las expectativas del mercado y la facilidad o no con la que se podrá pagar la deuda. El mensaje que fue decodificado por segundas líneas de la Casa Rosada es que parte de esto lo explican los pocos cambios que hubo en la dinámica política libertaria luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires.

Leer la nota completa
Vetos, internas y nuevos riesgos: Milei repite su juego, pero en el tablero de la derrota

El Gobierno apuesta en primer lugar a recomponer el trato con gobernadores. Es un tema complejo, que supera la división entre jefes provinciales “afines” y enemigos. Y tendrá expresión en el Congreso. Se mezclan demandas desoídas y batallas domésticas

Javier Milei, al hablar por
Javier Milei, al hablar por cadena nacional. Fue por la anterior tanda de vetos

La lista de gobernadores “afines” -según la definición oficial en el intento de recuperar dialoguistas- expone para el Gobierno dos rasgos salientes: es breve y escurridiza. Los gestos presidenciales, mínimos y lejos incluso de la limitada autocrítica prometida el domingo pasado, no logran sosegar la interna violeta y la relación con sus socios, atrapados en sus disputas. El Congreso agrega temperatura frente a la sucesión de vetos. Va terminando así la primera semana desde la elección bonaerense. Y Javier Milei repite su juego, pero lo hace en el tablero de la derrota. Ese es el dato crucial, inquietante, en el camino que todavía queda hasta el 26 de octubre.

Leer la nota completa
Milei prepara un “súper lunes”: reuniones con las mesas nacional y bonaerense y presentación del Presupuesto

El Presidente recibirá en la Casa Rosada a sus funcionarios más cercanos y a los dirigentes del PRO. También le tomará juramento a Lisandro Catalán y luego hablará por cadena nacional. La decisión de involucrarse en la campaña, los desafíos inminentes en el Congreso y el reclamo del FMI

Javier y Karina Milei buscan
Javier y Karina Milei buscan revertir en octubre los resultados de la última elección (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el marco de su decisión de involucrarse de lleno en la campaña de La Libertad Avanza, pero sin dejar de lado la gestión, el presidente Javier Milei encarará este lunes un día con mucha actividad política en el que mezclará cuestiones partidarias y temas de la administración, todo con el objetivo de darle impulso al Gobierno y tratar de revertir los resultados de las últimas elecciones.

Leer la nota completa

