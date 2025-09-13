Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires que llevó al triunfo del peronismo sobre LLA (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El calendario electoral cerrará el domingo 26 de octubre con las elecciones legislativas nacionales, en las que se elegirán candidatos para asumir bancas en el Congreso de la Nación.

El Gobierno intenta recuperarse luego de varias derrotas en comicios provinciales, mientras la oposición se rearma con un escenario político cada vez más complejo.

En los comicios del mes próximo se elegirá una nueva composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, cumpliendo con el proceso previsto por la Constitución para asegurar la alternancia y la representación federal.

Así las cosas, durante esta elección se renovarán 127 bancas de diputados nacionales (la mitad de la Cámara) y 24 de senadores (un tercio del Senado).

En esta edición, por primera vez se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos legislativos nacionales, una modalidad que apuesta a mayor transparencia y practicidad para los votantes.